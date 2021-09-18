В событийной игре в Самаре победили хозяева.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

8-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4:2 (1:1)

Голы: Комличенко, 23 (0:1). Баштуш, 44 — в свои ворота (1:1). Бегич, 50 (2:1). Глушенков, 58 (3:1). Глебов, 69 (3:2). Сарвели, 90+2 (4:2).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Зеффан, Солдатенков, Горшков (Кабутов, 72), Бегич, Якуба (Пруцев, 72), Зиньковский (Пиняев, 75), Ежов, Глушенков (Сарвели, 71), Иванисеня, Сергеев.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Баштуш, Осипенко, Поярков (Терентьев, 64), Хаджикадунич, Мамаев (Гигович, 87), Фольмер (Соу, 63), Глебов, Лангович (Турищев, 82), Альмквист (Сухомлинов, 63), Комличенко.

Предупреждения: Горшков, 6. Иванисеня, 70. Соу, 80.

Судьи: Панин (Дмитров). Демешко (Химки), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Турбин (Дмитров). Елеференко (Москва).

18 сентября. Самара. Стадион «Самара Арена».

Юрий Семин работает в «Ростове» уже полтора месяца, но пока результаты далеки от идеальных. При новом тренере желто-синие набрали первые очки в чемпионате и победили, но, пожалуй, от первых недель Семина в клубе ждали более мощного импульса. 13-е место — совсем не то, к чему привыкли болельщики.

У «Ростова» в первых матчах при новом тренере был не самый сложный календарь — с «Динамо» и «Зенитом» желто-синие встретились еще при Валерии Карпине, а игры с «Локомотивом», «Сочи», «Спартаком» и «Рубином» еще предстоят. Несмотря на это, «Ростов» одержал лишь одну победу — над «Нижним Новгородом», да и то благодаря позднему автоголу. Да, Юрий Палыч дает дорогу молодым — при нем часто играют Лангович, Поярков, Фольмер, Сухомлинов, — но результат не впечатляет.

«Крылья Советов» тоже стартовали плохо — с трех поражений. Возможно, в Самаре к тому моменту уже начали сомневаться по поводу необходимости атакующего и даже авантюрного футбола. Но Игорь Осинькин от своего не отступил: «Крылья» продолжают радовать игрой даже нейтрального болельщика, а заодно и удивлять — не каждая команда из нижней половины таблицы осмеливается играть открыто в большинстве матчей РПЛ.

Вот и в матче с «Ростовом» «Крылья» подчеркнули свои намерения. Причем желто-синие явно ожидали такого и позволяли хозяевам находиться с мячом, создавать моменты. И забить «Крылья» могли уже в первые 20 минут: Горшков упустил два голевых момента, Зиньковский — один.

Считается, что более классную команду отличает лучшая реализация. Если так, то можно притянуть к этому стереотипу первый тайм самарской игры: «Крылья» смотрелись лучше, больше создавали, но забил «Ростов». Причем самарцы ошиблись сами: Солдатенков упустил Алмквиста, который ассистировал Комличенко. А следом «Ростов» забил и второй мяч, но после подсказки ВАР гол справедливо отменили — Мамаев сыграл рукой.

Возможно, гости расслабились после двух голов, пусть второй и не был засчитан. Еще до перерыва «Крылья» сравняли счет — Баштуш отправил мяч в свои ворота, — а в начале второго тайма самарцы значительно прибавили. «Ростов» просто не успевал накрывать соперников — ни в позиционной игре, ни при стандартах. Натиск привел к двум подряд голам хозяев — Бегич и Глушенков забили по мячу.

При этом «Крылья» не останавливались даже при счете 3:1, а Осинькин в очередной раз удивлял атакующими заменами. В середине второго тайма Глебов отыграл один мяч, однако самарцы и при скользком счете не уходили в оборону. Осинькин только освежал состав и был вознагражден за смелость. В добавленное время Сарвели сделал четвертый гол «Крыльев» в матче — столько же команда забила в четырех предыдущих турах. К слову, результативную передачу отдал вышедший на замену Пиняев — у 16-летнего вингера первый ассист в матче РПЛ.

«Крылья» выдали ярчайший матч. Поразительно, что привычные лидеры атаки команды Сергеев и Зиньковский в этой встрече вообще не отметились результативными действиями, но «Крылья» все равно забили четырежды. Это значит, что опасность в команде может исходить от кого угодно. И нет никаких сомнений в том, что самарцы еще преподнесут не один сюрприз в этом сезоне.

А «Ростов» упустил возможность выбраться из зоны стыковых матчей. У Семина пока не получается вернуть южан в верхнюю половину таблицы.