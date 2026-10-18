Вратарь «Краснодара» Агкацев обратился к получившему перелом ноги Худякову: «Вернешься сильнее»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев обратился к вратарю «Штурма» Даниилу Худякову, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата Австрии против «Грацера».

22-летний футболист повредил лодыжку, вынося мяч. На 28-й минуте россиянина заменил Аммар Хелач.

«Худя, терпения и сил тебе. Вернешься сильнее», — написал Агкацев в соцсетях.

Худяков — воспитанник «Локомотива» Он выступает за «Штурм» с 2024 года. В сезоне-2026/27 он провел 7 матчей в чемпионате Австрии, пропустив 6 мячей и трижды сыграв на ноль. Вместе с Агкацевым они выступают за сборную России.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Худякова в 3,5 миллиона евро.

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