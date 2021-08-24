Защитник «Спартака» Маслов был прооперирован в одной из клиник Финляндии

«Спартак» сообщил, что защитник Павел Маслов был прооперирован в одной из клиник Финляндии. На его восстановление потребуется около пяти месяцев.

«Паша достаточно неплохо восстанавливался, готовился вернуться в игру на старте сезона, но снова случился рецидив. Накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырехглавых мышц», — приводит слова главного врача команды Глеба Чернова пресс-служба.

Сегодня Павел Маслов был прооперирован в одной из клиник Финляндии ??



На восстановление потребуется около пяти месяцев. Желаем Паше здоровья и как можно скорее вернуться в строй! ???



Подробности от главного врача команды: https://t.co/13Tkl0QqHM pic.twitter.com/KKYtgojyJZ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 24, 2021

27 июня «Спартак» сообщил, что у игрока случился рецидив старой травмы. Футболист в прошлом сезоне провел 28 матчей за «Спартак» во всех турнирах и сделал один результативный пас.