Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Защитник «Спартака» Маслов был прооперирован в одной из клиник Финляндии

20:23
Теги:

«Спартак» сообщил, что защитник Павел Маслов был прооперирован в одной из клиник Финляндии. На его восстановление потребуется около пяти месяцев.

«Паша достаточно неплохо восстанавливался, готовился вернуться в игру на старте сезона, но снова случился рецидив. Накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырехглавых мышц», — приводит слова главного врача команды Глеба Чернова пресс-служба.

27 июня «Спартак» сообщил, что у игрока случился рецидив старой травмы. Футболист в прошлом сезоне провел 28 матчей за «Спартак» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Фотографировалась с Магучих, дружит с Ласицкене, никогда не выступала под флагом России. У нас — новая звезда в прыжках в высоту
Джигурда выложил фото своей жены Анисиной без лифчика
Швеция отказалась участвовать в чемпионате мира по хоккею с мячом в Иркутске
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд