Игорь Акинфеев стал гостем программы «Футбол России» на канале «Россия 24». Собрали самые интересные высказывания.

О матчах сборной России с Хорватией и Кипром

— Смотрел, переживал, как и все. Очень рад, что получили четыре очка. Конечно, всегда хочется большего. Но если откинуть все перипетии, то результат достаточно хороший. Однако все понимают, что решаться все будет в последних встречах.

О капитанстве в сборной России

— Любой человек мечтает о чем-то. Ответственность еще в два раза больше. Место у меня такое на поле, которое не позволяет играть вполноги. А если ты делаешь какую-то помарку... Капитанство — это двойная нагрузка. Но я совершенно спокойно к этому относился, никогда не мечтал быть капитаном. Однако выбор делал главный тренер. Мне кажется, что я справлялся. Руки не тряслись.

О возвращении в сборную России

— Я человек открытый, люблю общение. Но я четко понимал, что ответ был дан еще в 2018 году. И свою позицию было бы глупо менять. Я всем говорю, что мне хочется видеть новые лица в сборной. Мне хочется, чтобы они прогрессировали и росли. Ведь в 36 лет прогрессировать уже некуда. Ты должен просто играть на стабильном уровне. Я со всеми хорошо поговорил, но свое решение менять не буду. Дал слово родителям, дал слово семье, что буду держаться в этом вопросе до конца.

Об Алексее Березуцком

— Раздевалка поддерживает тренера, руководство поддерживает. Мы очень много общаемся с игроками, но пока какой-то точки соприкосновения найти не можем, нас колбасит от игры к игре. Я у многих ребят спрашиваю: «Как вам Алексей Владимирович как тренер?» И все в один голос отвечают — как будто 150 лет тренирует: умный, спокойный, рассудительный. Все четко, все грамотно. Так почему же мы не можем биться и выкладываться за этого тренера на сто процентов? Я хочу, чтобы наша команда пришла именно к этому. Но пока тяжеловато. Именно по игре.

Как будет дальше? Никто не знает. Никто не застрахован от ошибок, от увольнений, от ухода из команд. Я очень надеюсь, что у него получится. И не потому, что он мой друг, а потому, что он сильный и спокойный тренер. Мне это качество в нем нравится. За него я буду биться.

Об эмоциях на поле

— Когда девять человек, девять моих друзей ушли из команды, началась более спокойная реакция. Хотя первые года полтора-два моя голова еще не понимала, что тех людей, которые делали имя ЦСКА, уже нет. Когда пришло много молодых игроков, то эмоционально себя вел где-то некрасиво, где-то даже не мог после этого на себя смотреть: «Чего ты кричишь?» Сейчас я стал спокойнее, потому что понимаю, что в обороне нет Березуцкого и Игнашевича, в центре поля нет Вернблума... Нет Мусы, Думбии, Вагнера и всех остальных. Ярость, наверное, осталась где-то внутри. Я ее сдерживаю. Но уже ничего не поделать.

Об уходе Марадишвили и Тикнизяна в «Локомотив»

— Что игрок может сделать, если рынок поменялся? Поменялись реалии самого рынка, поменялись головы людей, которые хотят куда-то перейти, и не за меньшую зарплату, как мне видится. Ну, уходят и уходят. Это все зависит от ребят. Я знаю, что руководство с ними встречается, но они захотели сделать такой шаг. Клуб пошел навстречу, клуб заработал деньги. Я хочу видеть стабильный и сильный ЦСКА. Да, сейчас у нас чехарда, но когда-нибудь она закончится. Молодежь есть перспективная. Главное, чтобы в голове все было правильно.

О советах Дивееву

— Дивеев уже заматерел. Все-таки он не первый год играет на профессиональном уровне. У Игоря большой потенциал, я с ним тоже много разговаривал. У каждого человека есть свой агент. Когда начинается эта чехарда: «Дивеевым интересуется «Милан»... Я ему объясняю: «Поверь мне, если тебя хотят, то тебя всегда купят. Не читай это, не слушай никого. Если ты играешь за ЦСКА, то надо здесь и сейчас помогать команде». Если ты играешь за сборную и за ЦСКА, то можешь уехать в «Милан», «Ювентус», куда угодно. Потенциал большой не только у него. Но должен быть человек, который наставит на правильный путь.

О Мухине

— Как футболист, как человек — отличный парень. Считаю, что это одно из лучших приобретений за последнее время. Дай бог, чтобы он прогрессировал.

За этого пацана ухи можно поотрывать кому-то. Мы быстро подружились. Я ему сразу сказал: «Будут какие-то проблемы, подходи. Решим». Он понял, что у него есть папа в команде.

О прогрессе в игре Эджуке

Он притерся к чемпионату. Понял, как надо играть, как против него действуют. Березуцкий проводит много бесед с ним. Краем уха слышал, о чем он говорил: «Не передерживай мяч. Отдавай пас. В штрафной можешь финтить, но в центре поля быстро избавляйся от мяча». Я думаю, что он понял, что где-то передерживает. По восемь человек обыгрывает поперек поля. Самое главное, что все трибуны хлопают и восхищаются, а пользы от этого? Туда-сюда пробежал, да еще и устал.

О Дзагоеве

Зная травматизм Алана — ни в одном другом клубе его уже не было бы давно. Но ему пошли навстречу, нашли точки соприкосновения. Это очень большой шаг и доверие. Потом, насколько я знаю, выработан такой план, что он 60-70 минут стабильно сыграет хорошо на поле. Разработан специальный процесс подготовки.