«Балтика» — «Ростов»: команды завершили первый тайм без голов

«Балтика» и «Ростов» не забили голов первом тайме матча 11-го тура чемпионата России — 0:0.

Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Ростов» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 21:00. Ростех Арена (Калининград)

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