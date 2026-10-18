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Сегодня, 18:15

«Спартак» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 11-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
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18:00

В воскресенье, 18 октября, «Спартак» примет «Рубин» в матче 11-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 18:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

17:42

Стартовый состав «Рубина» на матч в Москве

Стартовый состав: Ставер, Рожков, Урозов, Вуячич, Лобов, Арройо, Иву, Ходжа, Бабаев, Сальседо, Сиве.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Игнатьев, Грицаенко, Тесленко, Йочич, Начо, Кузнецов, Безруков, Иванов, Грипши, Моторин.

17:42

Стартовый состав «Спартака» на матч с «Рубином»

Стартовый состав: Помазун, Парада, Бабич, Литвинов, Зобнин, Пруцев, Умяров, Барко, Маркиньос, Угальде, Солари.

Запасные: Довбня, Егоров, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Саусь, Массалыга, Полех, Сорокин, Даку.

9:30

«Спартак» — «Рубин»: потери

У красно-белых травмированы полузащитники Кристофер Мартинс и Даниил Зорин. Дисквалифицирован вратарь Александр Максименко. У казанцев повреждения у нападающего Дардана Шабанхаджая, полузащитников Александара Юкича и Дмитрия Кабутова, а также защитника Константина Нижегородова.

9:20

«Спартак» — «Рубин»: личные встречи

Казанцы не побеждают красно-белых в основное время более полутора лет. Последняя победа «Рубина» состоялась 9 марта 2023-го в Казани в матче РПЛ (2:1). После этого москвичи дважды выиграли в чемпионате: 2:0 — в гостях, 2:1 — дома. Была ничья в июльском товарищеском матче 2026-го (0:0). 19 августа этого года «Рубин» оказался сильнее в серии пенальти в игре группового этапа пути РПЛ Кубка России (1:1, 5:3 — по пенальти).

9:10

«Рубин»: форма в последних турах РПЛ

На прошлой неделе казанцы дома проиграли московскому «Динамо» (0:1) в десятом туре. Этим матчем у «Рубина» прервалась серия из восьми туров без поражений, насчитывавшая шесть ничьих и две победы. Причем все ничейные встречи завершались с одинаковым счетом 1:1.

9:00

«Спартак»: форма в последних турах РПЛ

Красно-белые не проигрывают в трех матчах чемпионата кряду. Если домашние победы над «Ростовом» (3:0) и «Факелом» (1:0) можно назвать плановыми, то гостевая ничья с «Крыльями Советов» (1:1) — локальная неудача. Изначально спартаковцы рассматривались фаворитами игры, но уже в первом тайме остались вдесятером после удаления Александра Максименко. В концовке Манфред Угальде открыл счет, но Мартин Крамарич быстро забил ответный мяч.

8:50

Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Рубин»

Игру «Спартака» и «Рубина» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

8:40

Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Рубин»

Матч команд Хуана Карлоса Карседо и Франка Артиги состоится в воскресенье, 18 октября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.45 по московскому времени.

8:30

В воскресенье, 18 октября, «Спартак» и «Рубин» сыграют в матче 11-го тура премьер-лиги.

Обе команды не лучшим образом возобновили сезон после паузы, связанной с игроками сборных. Красно-белые в десятом туре чемпионата потеряли очки с «Крыльями Советов» (1:1), действуя большую часть матча вдесятером из-за удаления Александра Максименко. Также на неделе «Спартак» не без приключений победил «Родину» (4:2) в Кубке России. После первого тайма команда Хуана Карлоса Карседо уступала со счетом 1:2, но после перерыва забила три безответных мяча.

У «Рубина» после рестарта сезона два поражения. Неделю назад команда Франка Артиги на своем поле уступила московскому «Динамо» в чемпионате, прервав серию из восьми туров без поражений. А в четверг, 15 октября, «Рубин» дома неожиданно крупно проиграл «Оренбургу» в Кубке страны (1:4).

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Рубин». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
2
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
3
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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