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Сегодня, 18:15
«Спартак» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 11-го тура чемпионата России.
Стартовый состав «Рубина» на матч в Москве
Стартовый состав: Ставер, Рожков, Урозов, Вуячич, Лобов, Арройо, Иву, Ходжа, Бабаев, Сальседо, Сиве.
Запасные: Нигматуллин, Корец, Игнатьев, Грицаенко, Тесленко, Йочич, Начо, Кузнецов, Безруков, Иванов, Грипши, Моторин.
Стартовый состав «Спартака» на матч с «Рубином»
Стартовый состав: Помазун, Парада, Бабич, Литвинов, Зобнин, Пруцев, Умяров, Барко, Маркиньос, Угальде, Солари.
Запасные: Довбня, Егоров, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Саусь, Массалыга, Полех, Сорокин, Даку.
«Спартак» — «Рубин»: потери
У красно-белых травмированы полузащитники Кристофер Мартинс и Даниил Зорин. Дисквалифицирован вратарь Александр Максименко. У казанцев повреждения у нападающего Дардана Шабанхаджая, полузащитников Александара Юкича и Дмитрия Кабутова, а также защитника Константина Нижегородова.
«Спартак» — «Рубин»: личные встречи
Казанцы не побеждают красно-белых в основное время более полутора лет. Последняя победа «Рубина» состоялась 9 марта 2023-го в Казани в матче РПЛ (2:1). После этого москвичи дважды выиграли в чемпионате: 2:0 — в гостях, 2:1 — дома. Была ничья в июльском товарищеском матче 2026-го (0:0). 19 августа этого года «Рубин» оказался сильнее в серии пенальти в игре группового этапа пути РПЛ Кубка России (1:1, 5:3 — по пенальти).
«Рубин»: форма в последних турах РПЛ
На прошлой неделе казанцы дома проиграли московскому «Динамо» (0:1) в десятом туре. Этим матчем у «Рубина» прервалась серия из восьми туров без поражений, насчитывавшая шесть ничьих и две победы. Причем все ничейные встречи завершались с одинаковым счетом 1:1.
«Спартак»: форма в последних турах РПЛ
Красно-белые не проигрывают в трех матчах чемпионата кряду. Если домашние победы над «Ростовом» (3:0) и «Факелом» (1:0) можно назвать плановыми, то гостевая ничья с «Крыльями Советов» (1:1) — локальная неудача. Изначально спартаковцы рассматривались фаворитами игры, но уже в первом тайме остались вдесятером после удаления Александра Максименко. В концовке Манфред Угальде открыл счет, но Мартин Крамарич быстро забил ответный мяч.
Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Рубин»
Игру «Спартака» и «Рубина» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Рубин»
Матч команд Хуана Карлоса Карседо и Франка Артиги состоится в воскресенье, 18 октября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.45 по московскому времени.
В воскресенье, 18 октября, «Спартак» и «Рубин» сыграют в матче 11-го тура премьер-лиги.
Обе команды не лучшим образом возобновили сезон после паузы, связанной с игроками сборных. Красно-белые в десятом туре чемпионата потеряли очки с «Крыльями Советов» (1:1), действуя большую часть матча вдесятером из-за удаления Александра Максименко. Также на неделе «Спартак» не без приключений победил «Родину» (4:2) в Кубке России. После первого тайма команда Хуана Карлоса Карседо уступала со счетом 1:2, но после перерыва забила три безответных мяча.
У «Рубина» после рестарта сезона два поражения. Неделю назад команда Франка Артиги на своем поле уступила московскому «Динамо» в чемпионате, прервав серию из восьми туров без поражений. А в четверг, 15 октября, «Рубин» дома неожиданно крупно проиграл «Оренбургу» в Кубке страны (1:4).
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Рубин». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
2
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
3
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
4
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1