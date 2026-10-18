«Спартак» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 18 октября, «Спартак» и «Рубин» сыграют в матче 11-го тура премьер-лиги.

Обе команды не лучшим образом возобновили сезон после паузы, связанной с игроками сборных. Красно-белые в десятом туре чемпионата потеряли очки с «Крыльями Советов» (1:1), действуя большую часть матча вдесятером из-за удаления Александра Максименко. Также на неделе «Спартак» не без приключений победил «Родину» (4:2) в Кубке России. После первого тайма команда Хуана Карлоса Карседо уступала со счетом 1:2, но после перерыва забила три безответных мяча.

У «Рубина» после рестарта сезона два поражения. Неделю назад команда Франка Артиги на своем поле уступила московскому «Динамо» в чемпионате, прервав серию из восьми туров без поражений. А в четверг, 15 октября, «Рубин» дома неожиданно крупно проиграл «Оренбургу» в Кубке страны (1:4).

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Рубин». Присоединяйтесь!