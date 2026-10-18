«Спартак» разгромил «Рубин», Даку оформил дубль

«Спартак» одержал победу над «Рубином» в матче 11-го тура чемпионата России — 4:0. Игра прошла на «Лукойл Арене» в Москве и была посвящена памяти экс-футболиста и тренера красно-белых Никиты Симоняна.

В первом тайме отличились Пабло Солари и Манфред Угальде, во втором дубль оформил Мирлинд Даку, который ранее выступал за казанскую команду. Первый гол он забил с передачи Солари.

«Спартак» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах и с 23 очками вышел на третье место в таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (22 очка) и «Краснодар» (22). «Рубин» с 12 очками остается на восьмой позиции.

В следующем туре «Спартак» 25 октября в гостях сыграет с ЦСКА, а «Рубин» днем ранее примет «Крылья Советов».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 18:45. Лукойл Арена (Москва)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max