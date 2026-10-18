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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил, кто из вратарей сыграет в матче РПЛ с ЦСКА

Тренер «Спартака» Карседо: «Кто из вратарей будет играть в дерби? Мы сделаем сюрприз — Довбня!»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 11-го тура РПЛ с «Рубином» (4:0) ответил на вопрос о том, кто из вратарей выйдет на дерби с ЦСКА.

Армейцы примут «Спартак» в 12-м туре чемпионата России 25 октября.

— Александр Гришин сказал, что если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, ему надо обновить вратарскую позицию. Как вы оцените вратарей команды?

— Внутри команды мы не обвиняем никого. Мы бьемся друг за друга и поддерживаем. Знаем, чего можем достичь, и вместе идем к результату.

— Кто из вратарей будет играть в дерби?

— Мы сделаем сюрприз — сыграет Довбня!

— Сегодняшний матч был идеальным?

— Это не был легкий матч, поверьте. Да, мы вышли вперед после стандартов, но легким матч не назвал бы. «Рубин» не так давно имел долгую беспроигрышную серию. В РПЛ легких матчей не бывает.

Мы провели хороший матч, почтили память Никиты Симоняна. Порадовали болельщиков. Сегодня они пойдут домой в хорошем настроении.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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