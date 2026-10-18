Тренер «Спартака» Карседо: «Кто из вратарей будет играть в дерби? Мы сделаем сюрприз — Довбня!»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 11-го тура РПЛ с «Рубином» (4:0) ответил на вопрос о том, кто из вратарей выйдет на дерби с ЦСКА.

Армейцы примут «Спартак» в 12-м туре чемпионата России 25 октября.

— Александр Гришин сказал, что если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, ему надо обновить вратарскую позицию. Как вы оцените вратарей команды?

— Внутри команды мы не обвиняем никого. Мы бьемся друг за друга и поддерживаем. Знаем, чего можем достичь, и вместе идем к результату.

— Кто из вратарей будет играть в дерби?

— Мы сделаем сюрприз — сыграет Довбня!

— Сегодняшний матч был идеальным?

— Это не был легкий матч, поверьте. Да, мы вышли вперед после стандартов, но легким матч не назвал бы. «Рубин» не так давно имел долгую беспроигрышную серию. В РПЛ легких матчей не бывает.

Мы провели хороший матч, почтили память Никиты Симоняна. Порадовали болельщиков. Сегодня они пойдут домой в хорошем настроении.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max