«Балтика» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Балтика» и «Ростов» обошлись без забитых голов в матче 11-го тура РПЛ — 0:0.

Игра состоялась 18 октября на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Балтика» с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» набрал 12 очков и занимает восьмое место.

В 12-м туре «Балтика» сыграет с «Краснодаром» 24 октября. «Ростов» днем позже встретится с «Локомотивом».

Ознакомиться с ключевыми событиями игры «Балтика» — «Ростов» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 21:00. Ростех Арена (Калининград)

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