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Зобнин пропустит из-за травмы 4 недели и не сыграет в дерби с ЦСКА

12:08
Роман Зобнин (справа) в матче против «Легии». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин (справа) в матче против «Легии». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» объявил о том, что полузащитник Роман Зобнин пропустит один месяц из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Результаты обследования показали, что восстановление полузащитника займет около 4 недель. Желаем Роману успешного восстановления и скорейшего возвращения на поле», — говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

Таким образом, футболист пропустит матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА, который состоится 20 сентября.

27-летний Зобнин получил травму на 24-й минуте встречи с «Легией» и не смог продолжить участие в матче. Вместо него на поле появился Йоррит Хендрикс.

В сезоне-2021/22 Зобнин провел 10 матчей и забил 2 гола.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-09-16-o_travme_romana_zobnina/

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Иван Торопцев все материалы автора

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