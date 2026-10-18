Комментатор «Матч ТВ» Ахмадов возмутился работой коллег на матче «Зенит» — «Ахмат»

Комментатор «Матч ТВ» Адам Ахмадов раскритиковал работу коллег Михаила Меламеда и Михаила Крестинина на матче 11-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат».

В воскресенье, 18 октября, сине-бело-голубые обыграли грозненцев в Санкт-Петербурге со счетом 3:2. Ахмадов обвинил комментаторов матча в открытой поддержке одной из команд.

«Я, возможно, чего-то не понимаю, но объясните мне: с каких это пор в играх национального чемпионата комментаторы во время трансляции могут занимать позицию той или иной команды? Прям откровенно болеть за какой-то клуб. Не знаю, может быть, в Санкт-Петербурге свои правила, но насколько я понимаю — я достаточно давно в профессии, почти 20 лет журналист, — особенно комментатор должен быть всегда объективным. Да, возможно, мы болеем за какую-то из команд, но нужно делать все, чтобы этого не показывать. То, что я сегодня увидел, меня, честно, немного разочаровало», — сказал Ахмадов на видео в своих соцсетях.

«Зенит» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 11 очками располагается на 13-й позиции.

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