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Комментатор «Матч ТВ» Адам Ахмадов возмутился коллегами Михаилом Меламедом и Михаилом Крестининым после матча «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Ахмадов возмутился работой коллег на матче «Зенит» — «Ахмат»

Алина Савинова

Комментатор «Матч ТВ» Адам Ахмадов раскритиковал работу коллег Михаила Меламеда и Михаила Крестинина на матче 11-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат».

В воскресенье, 18 октября, сине-бело-голубые обыграли грозненцев в Санкт-Петербурге со счетом 3:2. Ахмадов обвинил комментаторов матча в открытой поддержке одной из команд.

«Я, возможно, чего-то не понимаю, но объясните мне: с каких это пор в играх национального чемпионата комментаторы во время трансляции могут занимать позицию той или иной команды? Прям откровенно болеть за какой-то клуб. Не знаю, может быть, в Санкт-Петербурге свои правила, но насколько я понимаю — я достаточно давно в профессии, почти 20 лет журналист, — особенно комментатор должен быть всегда объективным. Да, возможно, мы болеем за какую-то из команд, но нужно делать все, чтобы этого не показывать. То, что я сегодня увидел, меня, честно, немного разочаровало», — сказал Ахмадов на видео в своих соцсетях.

«Зенит» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 11 очками располагается на 13-й позиции.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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