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«Спартак» при Слишковиче: ничья с «Зенитом», разгром «Ростова». Что изменил сменщик Абаскаля?

«Спартак» не проигрывает под руководством Слишковича
Максим Никитин
Корреспондент
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Владимир Слишкович (в центре) исполняет обязанности главного тренера «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
10 наблюдений по матчу против команды Валерия Карпина.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:5
Спартак

1. Слишкович в предматчевом интервью из поезда Москва — Ростов рассказывал, что является поклонником атакующего футбола. Но с командой он в качестве исполняющего обязанности провел всего две тренировки, за которые что-то исправить нереально. Поэтому задача — одержать победу. Можно подумать, что это какая-то банальщина, но в действительности посыл очень естественный и точный: в нынешней ситуации всему красно-белому сообществу нужна была любая победа. Неважно, в каком стиле, неважно, с какой разницей: победа, три очка и хорошее настроение для продолжения работы. Думаю, все видели, что последние матчи при Абаскале «Спартак» проводил, если образно выражаться, даже не с гирями на ногах. Ноги футболистов будто бы вставили в ведра с цементом и дали настояться до твердого состояния.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу над &laquo;Ростовом&raquo;. «Спартак» на выезде уничтожил «Ростов». Левая нога Медины заработала, когда Абаскаль ушел

2. «Спартак» перестроился на 3-4-1-2. Довольно простое решение. Особенно с учетом абсолютного отсутствия эффективности в позиционных атаках текущей весной. Слишкович сознательно отказался от комбинационного футбола, который на этом отрезке совсем не получался, зато сконцентрировался на создании плотности на чужой половине поля. Матч с «Ростовом» стал пятым с начала сезона, в котором «Спартак» владел мячом наименьший процент времени (47%). Меньше было только в обоих «нулевых» матчах с «Зенитом», кубковом кошмаре с «Оренбургом» и встрече с «Крыльями» в декабре. При этом отсутствие мяча для «Спартака» почти всегда становилось неплохим знаком. Из пяти худших по владению матчей красно-белые проиграли только один, два сыграли вничью (оба — против «Зенита» в гостях) и два выиграли. «Спартак» выдал в воскресенье 57% успешных попыток прессинга, а «Ростов» потерял мяч на своей половине поля 13 раз, худший результат (15) случился в игре с «Уралом». Но ключевая ситуация даже не в этом.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»

3. «Ростов» изначально подходил к матчу в состоянии неоспоримого фаворита. Это предопределило философию игры Валерия Карпина. Он решил не просто обыграть «Спартак», а сделать это с позиции силы: ноль подстройки под соперника, ноль изменений. Единственное, что изменилось в сравнении с предыдущими матчами — перемещения по составу: Мелехин вместо Сако и Байрамян вместо Мохеби. После финального свистка Валерий Георгиевич назвал случившееся «несчастным случаем», но на деле все немного не так. Москвичи приехали очень голодными, а «Ростов» после рестарта чемпионата насытился очками и слишком поверил в свои силы.

Валерий Карпин. «1:5 от «Спартака» одним словом? Бывает». Карпин и Слишкович — о матче в Ростове-на-Дону

4. Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции объяснял, что дело исключительно в травме Сергея Песьякова, которую он получил в конце первого тайма, и только поэтому случились те ужасные ошибки. Но давайте обратим внимание на фол Осипенко, который привел к желтой карточке от Москалева. Осипенко нарушал правила недалеко от центральной линии (и оказался там последним защитником), что само по себе риск. Хозяева с самого начала слишком высоко подняли линию обороны и оголяли гектары свободных зон, куда «Спартак» врывался с помощью простейших передач.

5. Ключевая проблема «Ростова» в матче — самонадеянность. Которая вылилась в череду казусов: от неоправданно высокой линии обороны до травмы Песьякова, которую никто не купировал заменой, хотя Сергею приходилось исполнять Нойера каждые пять минут. Гости этим легко пользовались: Угальде висел на ногах у центральных защитников, когда «Спартак» действовал без мяча, а в обратных ситуациях мощно ускорялся им за спины, что в итоге чуть не привело к удалению Осипенко.

Футболисты «Ростова» после матча со «Спартаком».
Фото ФК «Ростов»

6. К слову про удаления. Красно-белые тоже могли лишиться игрока из-за красной карточки, но Москалев почему-то не удалил Соболева за явный фол на вторую желтую, когда Александр локтем влетел в горло Эяду Эль-Аскалани. Кстати, Соболев остался в запасе не только потому, что сыграл много матчей за последнее время, но и из-за необходимости отправить в атаку самых мобильных. Угальде и Игнатов — лучшие атакующие игроки «Спартака» с точки зрения подвижности и прессинга. И именно они элитно напрягали команду Карпина, которая упорно разыгрывала мяч через короткий пас.

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7. Слишкович выбрал состав, который максимально не подходит под владение мячом. Посудите сами: три центральных защитника, Мартинс вместо Литвинова в центре поля, Денисов и Хлусевич — латерали. И тройка атаки в лице Игнатова, Угальде и чуть ниже Медины. Это набор игроков исключительно для игры в переходных фазах, что, в общем-то, и стало главным в этой ситуации. Тем более «Спартак» совершенно не настаивал на владении, позволяя сопернику строить выход из обороны самым привычным способом. Надо заметить, что в итоге «Ростов» создал пять голевых моментов, и все пять — после верховых передач. Причем три случились после стандартных положений. О чем это говорит? Атака хозяев не сработала, а тактика Слишковича поймала Карпина врасплох. Хотя Валерий Георгиевич этого не признает.

8. После матча пошли разговоры, что сменщика Абаскаля было бы неплохо оставить, но сейчас вообще не надо торопиться с выводами. «Спартак» только что вытащил ноги из ведер с цементом, вдохнул полной грудью, но это не значит, что против красно-белых все станут играть настолько же авантюрно. Скорее, на этом соперники больше не попадутся, и спартаковцам придется снова пробовать вскрывать тяжелые линии обороны. Абаскаль почти за два сезона с этой задачей так и не справился.

Тео Бонгонда и Владимир Слишкович.
Фото ФК «Спартак»

9. При этом в команде отмечают, что Владимир Слишкович — классный специалист и отличный человек, с которым всем нравится работать. Поэтому вообще не сомневаюсь, что в краткосрочной перспективе результаты красно-белых точно пойдут вверх. Потому что «Спартак» будто бы стряхнул неуверенность и усталость, которые невероятно мешали при Абаскале. Теперь это действительно команда. Она может играть плохо, но не перестанет быть единым коллективом.

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10. Карпин на пресс-конференции горько усмехался. Называл произошедшее несчастным случаем. И объяснял, что так бывает. Но есть ощущение, что рискованная тактика, которую он выбрал, все-таки была нацелена на обязательно красивое уничтожение красно-белых. Не верю, что у Карпина, как он сам говорит, нет мотивации работать в «Спартаке». Конечно же, она есть, потому что здесь и ресурсы, и задачи, и логистика. Все намного интереснее. Но, кажется, таким матчем Карпин сам себя из ближайших кандидатов вычеркнул. Хотя кто знает. Возможно, это для него не так и плохо.

На днях у «Спартака» — новый экзамен (дерби с ЦСКА Владимира Федотова). Там станет ясно: чудо в Ростове — просто разовая акция или более-менее системное явление, которое будет развиваться.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
6
38
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Песьякова уничтожают за ошибки со «Спартаком». Что к этому привело — и хорош ли он в игре ногами?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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