«Спартак» при Слишковиче: ничья с «Зенитом», разгром «Ростова». Что изменил сменщик Абаскаля?

10 наблюдений по матчу против команды Валерия Карпина.

1. Слишкович в предматчевом интервью из поезда Москва — Ростов рассказывал, что является поклонником атакующего футбола. Но с командой он в качестве исполняющего обязанности провел всего две тренировки, за которые что-то исправить нереально. Поэтому задача — одержать победу. Можно подумать, что это какая-то банальщина, но в действительности посыл очень естественный и точный: в нынешней ситуации всему красно-белому сообществу нужна была любая победа. Неважно, в каком стиле, неважно, с какой разницей: победа, три очка и хорошее настроение для продолжения работы. Думаю, все видели, что последние матчи при Абаскале «Спартак» проводил, если образно выражаться, даже не с гирями на ногах. Ноги футболистов будто бы вставили в ведра с цементом и дали настояться до твердого состояния.

2. «Спартак» перестроился на 3-4-1-2. Довольно простое решение. Особенно с учетом абсолютного отсутствия эффективности в позиционных атаках текущей весной. Слишкович сознательно отказался от комбинационного футбола, который на этом отрезке совсем не получался, зато сконцентрировался на создании плотности на чужой половине поля. Матч с «Ростовом» стал пятым с начала сезона, в котором «Спартак» владел мячом наименьший процент времени (47%). Меньше было только в обоих «нулевых» матчах с «Зенитом», кубковом кошмаре с «Оренбургом» и встрече с «Крыльями» в декабре. При этом отсутствие мяча для «Спартака» почти всегда становилось неплохим знаком. Из пяти худших по владению матчей красно-белые проиграли только один, два сыграли вничью (оба — против «Зенита» в гостях) и два выиграли. «Спартак» выдал в воскресенье 57% успешных попыток прессинга, а «Ростов» потерял мяч на своей половине поля 13 раз, худший результат (15) случился в игре с «Уралом». Но ключевая ситуация даже не в этом.

Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»

3. «Ростов» изначально подходил к матчу в состоянии неоспоримого фаворита. Это предопределило философию игры Валерия Карпина. Он решил не просто обыграть «Спартак», а сделать это с позиции силы: ноль подстройки под соперника, ноль изменений. Единственное, что изменилось в сравнении с предыдущими матчами — перемещения по составу: Мелехин вместо Сако и Байрамян вместо Мохеби. После финального свистка Валерий Георгиевич назвал случившееся «несчастным случаем», но на деле все немного не так. Москвичи приехали очень голодными, а «Ростов» после рестарта чемпионата насытился очками и слишком поверил в свои силы.

4. Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции объяснял, что дело исключительно в травме Сергея Песьякова, которую он получил в конце первого тайма, и только поэтому случились те ужасные ошибки. Но давайте обратим внимание на фол Осипенко, который привел к желтой карточке от Москалева. Осипенко нарушал правила недалеко от центральной линии (и оказался там последним защитником), что само по себе риск. Хозяева с самого начала слишком высоко подняли линию обороны и оголяли гектары свободных зон, куда «Спартак» врывался с помощью простейших передач.

5. Ключевая проблема «Ростова» в матче — самонадеянность. Которая вылилась в череду казусов: от неоправданно высокой линии обороны до травмы Песьякова, которую никто не купировал заменой, хотя Сергею приходилось исполнять Нойера каждые пять минут. Гости этим легко пользовались: Угальде висел на ногах у центральных защитников, когда «Спартак» действовал без мяча, а в обратных ситуациях мощно ускорялся им за спины, что в итоге чуть не привело к удалению Осипенко.

Футболисты «Ростова» после матча со «Спартаком». Фото ФК «Ростов»

6. К слову про удаления. Красно-белые тоже могли лишиться игрока из-за красной карточки, но Москалев почему-то не удалил Соболева за явный фол на вторую желтую, когда Александр локтем влетел в горло Эяду Эль-Аскалани. Кстати, Соболев остался в запасе не только потому, что сыграл много матчей за последнее время, но и из-за необходимости отправить в атаку самых мобильных. Угальде и Игнатов — лучшие атакующие игроки «Спартака» с точки зрения подвижности и прессинга. И именно они элитно напрягали команду Карпина, которая упорно разыгрывала мяч через короткий пас.

7. Слишкович выбрал состав, который максимально не подходит под владение мячом. Посудите сами: три центральных защитника, Мартинс вместо Литвинова в центре поля, Денисов и Хлусевич — латерали. И тройка атаки в лице Игнатова, Угальде и чуть ниже Медины. Это набор игроков исключительно для игры в переходных фазах, что, в общем-то, и стало главным в этой ситуации. Тем более «Спартак» совершенно не настаивал на владении, позволяя сопернику строить выход из обороны самым привычным способом. Надо заметить, что в итоге «Ростов» создал пять голевых моментов, и все пять — после верховых передач. Причем три случились после стандартных положений. О чем это говорит? Атака хозяев не сработала, а тактика Слишковича поймала Карпина врасплох. Хотя Валерий Георгиевич этого не признает.

8. После матча пошли разговоры, что сменщика Абаскаля было бы неплохо оставить, но сейчас вообще не надо торопиться с выводами. «Спартак» только что вытащил ноги из ведер с цементом, вдохнул полной грудью, но это не значит, что против красно-белых все станут играть настолько же авантюрно. Скорее, на этом соперники больше не попадутся, и спартаковцам придется снова пробовать вскрывать тяжелые линии обороны. Абаскаль почти за два сезона с этой задачей так и не справился.

Тео Бонгонда и Владимир Слишкович. Фото ФК «Спартак»

9. При этом в команде отмечают, что Владимир Слишкович — классный специалист и отличный человек, с которым всем нравится работать. Поэтому вообще не сомневаюсь, что в краткосрочной перспективе результаты красно-белых точно пойдут вверх. Потому что «Спартак» будто бы стряхнул неуверенность и усталость, которые невероятно мешали при Абаскале. Теперь это действительно команда. Она может играть плохо, но не перестанет быть единым коллективом.

10. Карпин на пресс-конференции горько усмехался. Называл произошедшее несчастным случаем. И объяснял, что так бывает. Но есть ощущение, что рискованная тактика, которую он выбрал, все-таки была нацелена на обязательно красивое уничтожение красно-белых. Не верю, что у Карпина, как он сам говорит, нет мотивации работать в «Спартаке». Конечно же, она есть, потому что здесь и ресурсы, и задачи, и логистика. Все намного интереснее. Но, кажется, таким матчем Карпин сам себя из ближайших кандидатов вычеркнул. Хотя кто знает. Возможно, это для него не так и плохо.

На днях у «Спартака» — новый экзамен (дерби с ЦСКА Владимира Федотова). Там станет ясно: чудо в Ростове — просто разовая акция или более-менее системное явление, которое будет развиваться.