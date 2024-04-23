«Спартак» при Слишковиче: ничья с «Зенитом», разгром «Ростова». Что изменил сменщик Абаскаля?
1. Слишкович в предматчевом интервью из поезда Москва — Ростов рассказывал, что является поклонником атакующего футбола. Но с командой он в качестве исполняющего обязанности провел всего две тренировки, за которые что-то исправить нереально. Поэтому задача — одержать победу. Можно подумать, что это какая-то банальщина, но в действительности посыл очень естественный и точный: в нынешней ситуации всему красно-белому сообществу нужна была любая победа. Неважно, в каком стиле, неважно, с какой разницей: победа, три очка и хорошее настроение для продолжения работы. Думаю, все видели, что последние матчи при Абаскале «Спартак» проводил, если образно выражаться, даже не с гирями на ногах. Ноги футболистов будто бы вставили в ведра с цементом и дали настояться до твердого состояния.
2. «Спартак» перестроился на 3-4-1-2. Довольно простое решение. Особенно с учетом абсолютного отсутствия эффективности в позиционных атаках текущей весной. Слишкович сознательно отказался от комбинационного футбола, который на этом отрезке совсем не получался, зато сконцентрировался на создании плотности на чужой половине поля. Матч с «Ростовом» стал пятым с начала сезона, в котором «Спартак» владел мячом наименьший процент времени (47%). Меньше было только в обоих «нулевых» матчах с «Зенитом», кубковом кошмаре с «Оренбургом» и встрече с «Крыльями» в декабре. При этом отсутствие мяча для «Спартака» почти всегда становилось неплохим знаком. Из пяти худших по владению матчей красно-белые проиграли только один, два сыграли вничью (оба — против «Зенита» в гостях) и два выиграли. «Спартак» выдал в воскресенье 57% успешных попыток прессинга, а «Ростов» потерял мяч на своей половине поля 13 раз, худший результат (15) случился в игре с «Уралом». Но ключевая ситуация даже не в этом.
3. «Ростов» изначально подходил к матчу в состоянии неоспоримого фаворита. Это предопределило философию игры Валерия Карпина. Он решил не просто обыграть «Спартак», а сделать это с позиции силы: ноль подстройки под соперника, ноль изменений. Единственное, что изменилось в сравнении с предыдущими матчами — перемещения по составу: Мелехин вместо Сако и Байрамян вместо Мохеби. После финального свистка Валерий Георгиевич назвал случившееся «несчастным случаем», но на деле все немного не так. Москвичи приехали очень голодными, а «Ростов» после рестарта чемпионата насытился очками и слишком поверил в свои силы.
4. Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции объяснял, что дело исключительно в травме Сергея Песьякова, которую он получил в конце первого тайма, и только поэтому случились те ужасные ошибки. Но давайте обратим внимание на фол Осипенко, который привел к желтой карточке от Москалева. Осипенко нарушал правила недалеко от центральной линии (и оказался там последним защитником), что само по себе риск. Хозяева с самого начала слишком высоко подняли линию обороны и оголяли гектары свободных зон, куда «Спартак» врывался с помощью простейших передач.
5. Ключевая проблема «Ростова» в матче — самонадеянность. Которая вылилась в череду казусов: от неоправданно высокой линии обороны до травмы Песьякова, которую никто не купировал заменой, хотя Сергею приходилось исполнять Нойера каждые пять минут. Гости этим легко пользовались: Угальде висел на ногах у центральных защитников, когда «Спартак» действовал без мяча, а в обратных ситуациях мощно ускорялся им за спины, что в итоге чуть не привело к удалению Осипенко.
6. К слову про удаления. Красно-белые тоже могли лишиться игрока из-за красной карточки, но Москалев почему-то не удалил Соболева за явный фол на вторую желтую, когда Александр локтем влетел в горло Эяду Эль-Аскалани. Кстати, Соболев остался в запасе не только потому, что сыграл много матчей за последнее время, но и из-за необходимости отправить в атаку самых мобильных. Угальде и Игнатов — лучшие атакующие игроки «Спартака» с точки зрения подвижности и прессинга. И именно они элитно напрягали команду Карпина, которая упорно разыгрывала мяч через короткий пас.
7. Слишкович выбрал состав, который максимально не подходит под владение мячом. Посудите сами: три центральных защитника, Мартинс вместо Литвинова в центре поля, Денисов и Хлусевич — латерали. И тройка атаки в лице Игнатова, Угальде и чуть ниже Медины. Это набор игроков исключительно для игры в переходных фазах, что, в общем-то, и стало главным в этой ситуации. Тем более «Спартак» совершенно не настаивал на владении, позволяя сопернику строить выход из обороны самым привычным способом. Надо заметить, что в итоге «Ростов» создал пять голевых моментов, и все пять — после верховых передач. Причем три случились после стандартных положений. О чем это говорит? Атака хозяев не сработала, а тактика Слишковича поймала Карпина врасплох. Хотя Валерий Георгиевич этого не признает.
8. После матча пошли разговоры, что сменщика Абаскаля было бы неплохо оставить, но сейчас вообще не надо торопиться с выводами. «Спартак» только что вытащил ноги из ведер с цементом, вдохнул полной грудью, но это не значит, что против красно-белых все станут играть настолько же авантюрно. Скорее, на этом соперники больше не попадутся, и спартаковцам придется снова пробовать вскрывать тяжелые линии обороны. Абаскаль почти за два сезона с этой задачей так и не справился.
9. При этом в команде отмечают, что Владимир Слишкович — классный специалист и отличный человек, с которым всем нравится работать. Поэтому вообще не сомневаюсь, что в краткосрочной перспективе результаты красно-белых точно пойдут вверх. Потому что «Спартак» будто бы стряхнул неуверенность и усталость, которые невероятно мешали при Абаскале. Теперь это действительно команда. Она может играть плохо, но не перестанет быть единым коллективом.
10. Карпин на пресс-конференции горько усмехался. Называл произошедшее несчастным случаем. И объяснял, что так бывает. Но есть ощущение, что рискованная тактика, которую он выбрал, все-таки была нацелена на обязательно красивое уничтожение красно-белых. Не верю, что у Карпина, как он сам говорит, нет мотивации работать в «Спартаке». Конечно же, она есть, потому что здесь и ресурсы, и задачи, и логистика. Все намного интереснее. Но, кажется, таким матчем Карпин сам себя из ближайших кандидатов вычеркнул. Хотя кто знает. Возможно, это для него не так и плохо.
На днях у «Спартака» — новый экзамен (дерби с ЦСКА Владимира Федотова). Там станет ясно: чудо в Ростове — просто разовая акция или более-менее системное явление, которое будет развиваться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2