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Непредсказуемое дерби, матч жизни для «Сочи», сколько забьет «Зенит»? Главные интриги перенесенного тура

24 апреля стартует перенесенный 21-й тур РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Александар Юкич, Александр Соболев, Педро.
Фото «СЭ»
Пояснительная бригада.
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Наш футбол не дает передохнуть.

Туры среди недели — редкое явление в российском календаре. Оно и здесь не планировалось, но случился вынужденный перенос. Зная все обстоятельства, можно с уверенностью сказать, что такого контекста в марте бы не было. Во-первых, мы увидим дерби обескровленного ЦСКА и начавшего очередную новую жизнь «Спартака». Во-вторых, совершенно иную ценность теперь имеют матчи с участием команд из нижней части таблицы.

Как Федотов справится без Роши, Дивеева и Файзуллаева?

Во взаимоотношениях «Спартака» и ЦСКА было некоторое затишье — постковидные матчи практически не запомнились. Рекордсмен по количеству дерби Акинфеев называл те игры «тухленькими». Но последние три встречи получились что надо! 2:2 на Песчанке осенью 2022-го с перебранкой Абаскаля и Федотова, тот же счет в Тушине через год со спасительным голом Медины, только что сменившего красно-синюю футболку на красно-белую. А между ними — домашняя победа «Спартака» с дублем Промеса и запоминающимся интерактивом в исполнении Соболева и Роши.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Продолжения в этот раз не будет: бразильский защитник в четверг не сыграет, он получил красную за грубый фол против игрока «Ахмата» Садулаева. Вообще матч с грозненцами стал настоящим кошмаром для армейцев: домашнее поражение от аутсайдера и потеря трех основных игроков на дерби — помимо Роши, красную получил Дивеев, а у Файзуллаева перебор желтых.

Что делать Федотову, который потерял трех ведущих футболистов? Тут вариантов немного. Самый очевидный: Агапов с фланга возвращается в центр обороны и создает тройку с Мойзесом и Зделаром, на правом краю выходит Келлвен, на левом — Гайич. Кандидат на замену Файзуллаева тоже очевиден — это Давила. На острие выйдет Мусаев, под ним Чалов и чилиец, в центре — Обляков и Мендес. Федотов вообще мастер переводов игроков на неожиданные позиции (один Агапов в роли латераля чего стоит), но здесь вряд ли стоит ждать больших сюрпризов.

Футболисты «Спартака» уверенно переиграли «Ростов».
Фото ФК «Спартак»

Каким в этот раз будет «Спартак» Слишковича?

«Спартак» перед этим дерби куда менее предсказуем. В команде началась новая жизнь после расставания с Абаскалем. Началась неплохо — приемлемая с эмоциональной точки зрения ничья в Петербурге и впечатляющий разгром «Ростова» на выезде.

Но каким будет «Спартак» с ЦСКА — предположить очень сложно. Сыграет ли снова с тремя центральными защитниками, отзеркалив схему Федотова? Выйдет ли в старте Соболев, начинавший в Ростове в запасе? А может, наконец-то с первых минут сыграет Джикия? Пока у нас слишком мало насмотренности, чтобы наверняка предугадывать даже такие базовые моменты.

Владимир Слишкович (в&nbsp;центре) исполняет обязанности главного тренера &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» при Слишковиче: ничья с «Зенитом», разгром «Ростова». Что изменил сменщик Абаскаля?

Безусловно, «Спартаку» повезло в Ростове — победу красно-белых предопределили ошибки Песьякова в начале второго тайма. Но нельзя не отдать должное Слишковичу за то, как он подготовил команду к игре по конкретному сопернику. «Спартак», у которого этой весной возникли большие проблемы с атакой, впереди действовал на самых тонких моментах карпинского футбола — высокой линии обороны и обязательном розыгрыше через вратаря.

Игра ЦСКА тоже стабильна, и временный тренер «Спартака» наверняка постарается надавить на недостатки обороны, особенно с учетом кадровых потерь соперника. Одно можно сказать точно — красно-белые подходят к дерби в хорошем настроении. Команда выдохнула и расправила плечи после расставания с тренером, сотрудничество с которым изжило себя. А элементарная уверенность в себе может стать залогом успеха в этом непредсказуемом дерби.

Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Зенит» выиграет 1:0?

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Рубин

«Зенит» дома сыграет с «Рубином», и от этой встречи сложно ожидать чего-то захватывающего. Глядя на игру чемпиона в подавляющем большинстве матчей, создается ощущение, что в Петербурге решают какую-то обязательную техническую задачу. 1:0 с «Балтикой», 1:0 с «Оренбургом» — «Зенит» тратит ровно столько сил и эмоций, чтобы взять дежурные три очка и приблизиться к очередному титулу. Но наблюдать за этим совершенно неинтересно, особенно нейтральному зрителю. Чемпионство никуда не денется, а дальше в «Зените» должны крепко подумать над какими-то кадровыми решениями, если будет стоять задача повысить зрелищность и мотивацию.

«Рубин» — пожалуй, единственная команда из нижней части таблицы, которая относительно спокойно может доигрывать оставшиеся шесть туров. Семь команд, которые располагаются ниже, будут участвовать в битве за выживание, какой у нас, пожалуй, не было никогда.

Сочинцы не теряют надежды остаться в РПЛ.
Фото ФК «Сочи»

Матч жизни для «Сочи»?

Буквально по ходу предыдущего тура казалось, что места в стыках и прямые билеты в первую лигу между собой распределят четыре команды — «Сочи», «Балтика», «Ахмат» и «Урал». Но нижняя четверка так поперла, что затащила в борьбу за выживание еще три команды — «Оренбург», «Факел» и «Пари НН».

В этом туре будет только один прямой стык — «Ахмат» примет «Сочи». Сочинцы после смены тренера и половины состава оставляют очень приятное впечатление, но этого мало. Во-первых, слишком большое отставание получил принявший команду Морено. Во-вторых, не хватает побед; на одних ничьих с последнего места не подняться. До 15-й строчки, на которой располагается как раз «Ахмат», сейчас четыре очка, и это делает встречу в Грозном во многом судьбоносной.

Роман Зобнин, Антон Заболотный, Георгий Джикия в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;ЦСКА. «Зенит» разгромит «Рубин», а «Спартак» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 21-й тур РПЛ

Все остальные сыграют с командами из верхней части таблицы. «Оренбург» примет «Динамо» — через неделю после кубковой встречи, которая завершилась победой бело-голубых (4:2). «Пари НН» попробует прервать серию из четырех поражений в домашней игре с «Локомотивом»; «Урал» в Екатеринбурге сыграет с «Ростовом» — и это еще один кубковый ремейк: на прошлой неделе команда Карпина далеко не основным составом выбила соперника из турнира; «Факел» примет «Крылья» — и здесь воронежцам явно нужнее. И, наконец, «Балтика» на выезде встретится с «Краснодаром»: команды с разных полюсов таблицы, но «быкам» тут точно ничего не гарантировано.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Сочи

Было много разговоров о том, что без еврокубков к концу чемпионата в таблице будет слишком много болота — команд, которые ни на что не претендуют. Но неожиданно сложилось так, что следить за борьбой за выживание будет интереснее, чем за тем, что происходит наверху. Предстоящий тур станет явным подтверждением: ни одного проходного матча в нем не будет.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Зенит» разгромит «Рубин», а «Спартак» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 21-й тур РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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