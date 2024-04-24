Непредсказуемое дерби, матч жизни для «Сочи», сколько забьет «Зенит»? Главные интриги перенесенного тура
Туры среди недели — редкое явление в российском календаре. Оно и здесь не планировалось, но случился вынужденный перенос. Зная все обстоятельства, можно с уверенностью сказать, что такого контекста в марте бы не было. Во-первых, мы увидим дерби обескровленного ЦСКА и начавшего очередную новую жизнь «Спартака». Во-вторых, совершенно иную ценность теперь имеют матчи с участием команд из нижней части таблицы.
Как Федотов справится без Роши, Дивеева и Файзуллаева?
Во взаимоотношениях «Спартака» и ЦСКА было некоторое затишье — постковидные матчи практически не запомнились. Рекордсмен по количеству дерби Акинфеев называл те игры «тухленькими». Но последние три встречи получились что надо! 2:2 на Песчанке осенью 2022-го с перебранкой Абаскаля и Федотова, тот же счет в Тушине через год со спасительным голом Медины, только что сменившего красно-синюю футболку на красно-белую. А между ними — домашняя победа «Спартака» с дублем Промеса и запоминающимся интерактивом в исполнении Соболева и Роши.
Продолжения в этот раз не будет: бразильский защитник в четверг не сыграет, он получил красную за грубый фол против игрока «Ахмата» Садулаева. Вообще матч с грозненцами стал настоящим кошмаром для армейцев: домашнее поражение от аутсайдера и потеря трех основных игроков на дерби — помимо Роши, красную получил Дивеев, а у Файзуллаева перебор желтых.
Что делать Федотову, который потерял трех ведущих футболистов? Тут вариантов немного. Самый очевидный: Агапов с фланга возвращается в центр обороны и создает тройку с Мойзесом и Зделаром, на правом краю выходит Келлвен, на левом — Гайич. Кандидат на замену Файзуллаева тоже очевиден — это Давила. На острие выйдет Мусаев, под ним Чалов и чилиец, в центре — Обляков и Мендес. Федотов вообще мастер переводов игроков на неожиданные позиции (один Агапов в роли латераля чего стоит), но здесь вряд ли стоит ждать больших сюрпризов.
Каким в этот раз будет «Спартак» Слишковича?
«Спартак» перед этим дерби куда менее предсказуем. В команде началась новая жизнь после расставания с Абаскалем. Началась неплохо — приемлемая с эмоциональной точки зрения ничья в Петербурге и впечатляющий разгром «Ростова» на выезде.
Но каким будет «Спартак» с ЦСКА — предположить очень сложно. Сыграет ли снова с тремя центральными защитниками, отзеркалив схему Федотова? Выйдет ли в старте Соболев, начинавший в Ростове в запасе? А может, наконец-то с первых минут сыграет Джикия? Пока у нас слишком мало насмотренности, чтобы наверняка предугадывать даже такие базовые моменты.
Безусловно, «Спартаку» повезло в Ростове — победу красно-белых предопределили ошибки Песьякова в начале второго тайма. Но нельзя не отдать должное Слишковичу за то, как он подготовил команду к игре по конкретному сопернику. «Спартак», у которого этой весной возникли большие проблемы с атакой, впереди действовал на самых тонких моментах карпинского футбола — высокой линии обороны и обязательном розыгрыше через вратаря.
Игра ЦСКА тоже стабильна, и временный тренер «Спартака» наверняка постарается надавить на недостатки обороны, особенно с учетом кадровых потерь соперника. Одно можно сказать точно — красно-белые подходят к дерби в хорошем настроении. Команда выдохнула и расправила плечи после расставания с тренером, сотрудничество с которым изжило себя. А элементарная уверенность в себе может стать залогом успеха в этом непредсказуемом дерби.
«Зенит» выиграет 1:0?
«Зенит» дома сыграет с «Рубином», и от этой встречи сложно ожидать чего-то захватывающего. Глядя на игру чемпиона в подавляющем большинстве матчей, создается ощущение, что в Петербурге решают какую-то обязательную техническую задачу. 1:0 с «Балтикой», 1:0 с «Оренбургом» — «Зенит» тратит ровно столько сил и эмоций, чтобы взять дежурные три очка и приблизиться к очередному титулу. Но наблюдать за этим совершенно неинтересно, особенно нейтральному зрителю. Чемпионство никуда не денется, а дальше в «Зените» должны крепко подумать над какими-то кадровыми решениями, если будет стоять задача повысить зрелищность и мотивацию.
«Рубин» — пожалуй, единственная команда из нижней части таблицы, которая относительно спокойно может доигрывать оставшиеся шесть туров. Семь команд, которые располагаются ниже, будут участвовать в битве за выживание, какой у нас, пожалуй, не было никогда.
Матч жизни для «Сочи»?
Буквально по ходу предыдущего тура казалось, что места в стыках и прямые билеты в первую лигу между собой распределят четыре команды — «Сочи», «Балтика», «Ахмат» и «Урал». Но нижняя четверка так поперла, что затащила в борьбу за выживание еще три команды — «Оренбург», «Факел» и «Пари НН».
В этом туре будет только один прямой стык — «Ахмат» примет «Сочи». Сочинцы после смены тренера и половины состава оставляют очень приятное впечатление, но этого мало. Во-первых, слишком большое отставание получил принявший команду Морено. Во-вторых, не хватает побед; на одних ничьих с последнего места не подняться. До 15-й строчки, на которой располагается как раз «Ахмат», сейчас четыре очка, и это делает встречу в Грозном во многом судьбоносной.
Все остальные сыграют с командами из верхней части таблицы. «Оренбург» примет «Динамо» — через неделю после кубковой встречи, которая завершилась победой бело-голубых (4:2). «Пари НН» попробует прервать серию из четырех поражений в домашней игре с «Локомотивом»; «Урал» в Екатеринбурге сыграет с «Ростовом» — и это еще один кубковый ремейк: на прошлой неделе команда Карпина далеко не основным составом выбила соперника из турнира; «Факел» примет «Крылья» — и здесь воронежцам явно нужнее. И, наконец, «Балтика» на выезде встретится с «Краснодаром»: команды с разных полюсов таблицы, но «быкам» тут точно ничего не гарантировано.
Было много разговоров о том, что без еврокубков к концу чемпионата в таблице будет слишком много болота — команд, которые ни на что не претендуют. Но неожиданно сложилось так, что следить за борьбой за выживание будет интереснее, чем за тем, что происходит наверху. Предстоящий тур станет явным подтверждением: ни одного проходного матча в нем не будет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2