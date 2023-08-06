Федотов переигрывает Галактионова, атака «Спартака» выдает спектакль, Медина входит в историю, Чалов пасует как Стрельцов

Обозреватель «СЭ» — о субботних матчах 3-го тура РПЛ.

Когда команда хороша, ей и абсурдные ошибки кукуляков не могут навредить

Перейти напрямую из ЦСКА в «Спартак» и забить при 1:1 примерно через 40 секунд после первого появления в составе красно-белых — этот гол Хесуса Медины станет частью истории! Забил, повисел на запасных за воротами — и показал пальцем на Даниила Денисова, с навеса которого кивнул в створ. На второй минуте официальных игр за красно-белых забивали Роберт Евдокимов, Хосе Инсаурральде и Юра Мовсисян, но на первой в российские времена — до парагвайца никто.

Вышедшие у «Спартака» на замену на 58-й минуте Медина и Михаил Игнатов забили в течение девяти минут. Мощная скамейка в группе атаки — один из главных плюсов красно-белых в новом сезоне. Причем все, кто сидит на лавке, мотивированы — посмотрите, как начал сезон тот же Игнатов. Медине для гола потребовалось меньше минуты — сразу вспоминается (пардон, болельщики «Спартака») Артем Дзюба в матче открытия ЧМ-2018 Россия — Саудовская Аравия. А ведь еще на лавке — Антон Зиньковский, Кейта Бальде, Павел Мелешин...

Тео Бонгонда открывает счет с паса Александра Соболева на уровне Юрия Васильевича Гаврилова. Соболев отдает две голевые передачи за матч. Квинси Промес ставит голевую точку в матче... Ни один человек из группы атаки «Спартака» вчера не сыграл неэффективно, каждый принес пользу. Конкуренция впереди у красно-белых ожидается — да она уже есть — просто зверская. Найти бы идеальную формулу при таком выборе. Или Промес — Соболев — Бонгонда — она и есть? А дальше на уставших соперников будут выходить другие — и добивать?

«Спартак» провел безоговорочно лучший матч из первых трех своих в чемпионате. Даже не весь матч, а второй тайм. Первый получился каким-то дерганым. Стартовые десять минут — преимущество «Рубина», два момента. Следующие двадцать — еще большее преимущество «Спартака». Хозяева в это время давали гостям полную свободу, те легко комбинировали и подходили к штрафной, и выжать из этого можно было гораздо больше одного мяча. Был еще гол из офсайда Соболева и больше, по большому счету, ничего.

Но ведь и красно-белые с какого-то момента выключились, не Евгений Кукуляк им «лампочку» погасил. Казань в последние пять минут перед художеством судьи отодвинула игру от своих ворот, и подход, который привел к выдуманному штрафному, не из воздуха взялся. «Спартак» должен играть с большей концентрацией, чем делал это до перерыва. Легче всего свалить все на Кукуляка, просто очень слабого судью. Но надо играть и дожимать, тем более когда дают. Тогда никакие кукуляки не навредят.

При этом перестаю что-либо понимать в судействе — хотя нет, давно уже перестал. Руслан Литвинов на выходе из штрафной в чистом, как слеза комсомолки, подкате выбивает мяч у Марата Апшацева. Кукуляк назначает штрафной, хотя по факту это вообще и близко не фол. Но если судья — художник, «он так видит», то тогда уже пенальти, поскольку все было внутри штрафной. В результате — штрафной, подбор Иву, удар, рикошет от головы Даниила Хлусевича, гол.

И вот тут, конечно, не устаешь удивляться парадоксальности протокола ВАР. Кукуляк ошибочно рассудил, что мяч находился за линией штрафной. Назначь он пенальти, а не штрафной — ВАР Евгений Турбин имел бы полное право подозвать судью в поле к монитору, чтобы тот отменил первоначальное решение (хотя судя по тому, что он в прошлом сезоне не увидел явного удара по ногам Константина Тюкавина в штрафной «Зенита» в кубковом матче, тут тоже мог бы начудить). А поскольку был назначен всего лишь штрафной, причем ошибочно, — такого права у Турбина не было!

Если во всем искать хорошее, то можно рассудить так: «Спартак» разозлили и мотивировали на такой второй тайм, о котором все его болельщики будут вспоминать с удовольствием. Переломным моментом в нем стал выход Медины и Игнатова, которые вскоре забьют два гола подряд. Рашиду Рахимову на это ответить оказалось нечем.

Хесус Медина празднует гол в ворота «Рубина». Фото ФК «Спартак»

Живительная сила конкуренции

Теперь у «Спартака» наряду с «Краснодаром» — по девять очков. При этом по одной красивой и уверенной победе — соответственно над «Динамо» и «Рубином» (обе, что интересно, в гостях) и по две трудные. У «быков» — лучший в лиге центральный нападающий, Джон Кордоба. У красно-белых — лучшие края, Промес и Бонгонда. Появления его и Медины дают атаке «Спартака» очень большую вариативность.

Посмотрите на живительную силу конкуренции. О линии атаки я уже сказал. Но посмотрите на Кристофера Мартинса, которому дали шанс, и он выдал перед голом Промеса такой проход, каких мы не видели у него в «Спартаке» никогда. И в атаке все стало очень разнопланово — в отличие от прошлого года, где почти ничего не обходилось без Промеса или Соболева. С учетом кубкового матча с «Краснодаром», в четырех играх результативные действия совершили десять игроков:

1. Бонгонда 3+1

2. Промес 2+2

3. Хлусевич 2+1

4. Игнатов 1+2

5. Соболев 0+2

6-8. Мозес, Зобнин, Медина — по 1+0

9-10. Денисов, Мартинс — по 0+1.

Хотя вчера Промес либо Соболев не имели отношения только к голу Медины, а с «Балтикой» такого гола не было ни одного. Зато с «Оренбургом» — второй и третий. Появление левши Тео очень сильно диверсифицировало направления атаки, и причем у каждого игрока есть равноценный дублер. Может, кроме Соболева, но с Мелешиным, убежден, надо потерпеть — и толк будет.

А сзади на левом краю обороны теперь и Олег Рябчук появится, ещё один левша, и даже возможная продажа Хлусевича ситуацию принципиально не изменит. При том что на старте сезона Хлусевич и Денисов показали выход на новый качественный уровень, и через них в развитии атак строится многое.

Я все же хотел бы видеть Литвинова в опорной зоне, потому что выходы в атаку с ним будут более умными, тонкими и непредсказуемыми. Наилю Умярову надо сильно прибавлять, тем более что Мартинс-Перейра свой шанс взял.

Что касается центра обороны, то, кажется, прогрессирует Алексис Дуарте. Пока говорю об этом осторожно, но есть такое ощущение — он выглядит все увереннее. Поэтому и думаю, что возвращение Литвинова в полузащиту, где ему нравится больше, не будет таким уж болезненным для обороны.

А «Рубин» все хуже от матча к матчу. Очень хорошая стартовая игра с «Локомотивом» — и выиграй казанцы ее, чего вполне заслуживали, могли бы так же зацепиться за старт сезона, как «Крылья» и «Урал», у которых по семь очков. Но позволили Вильсону Изидору сравнять, потеряли уверенность — и затем последовал посредственный домашний матч с «Оренбургом», где гости скорее стояли на победу, и теперь вот разгром от «Спартака».

Рахимову надо вытаскивать команду из этого состояния как можно быстрее, потому что в Казани во времена после Леонида Слуцкого и Рустема Сайманова долго не терпят.

Тео Бонгонда переигрывает Юрия Дюпина. Фото ФК «Спартак»

Там, где Галактионов учился, Федотов преподавал

В армейско-железнодорожном дерби — внезапные 4:1. Там, где Михаил Галактионов учился, Владимир Федотов преподавал. Но только так, путем проб и ошибок, молодыми тренерами и обретается опыт.

В той кадровой ситуации, в которой оказался ЦСКА, можно только головой качать от того, как главный тренер красно-синих из нее выходит. Армейцы и с «Зенитом» в Суперкубке заслуживали победы, а теперь забили «Локо» то, что не забили тогда. Но, чтобы ЦСКА претендовал на что-то большое, усиление все равно обязательно. Руководство не имеет права думать, что раз 4:1 с «Локомотивом» — зачем новички?

Главный хайлайт этого дерби — феноменальный голевой пас Чалова пяткой в стиле Эдуарда Стрельцова реабилитированному ЭСК Милану Гайичу. Он перещеголял даже «гавриловскую» передачу Соболева. А началось опять с длинного паса Игоря Акинфеева. И ведь Федор не на удачу это сделал, он успел все оценить и так и задумал! Разрезав в итоге этим шедевром всю оборону «Локо».

По пенальти на первый гол ЦСКА — Владислав Радимов и Руслан Пименов в телестудии в ту же секунду сказали, что он железный. Илья Самошников не нарочно, но болезненно попал Чалову в левую пятку. И Федор по центру забил четвертый пенальти в чемпионате.

Казалось, что травма и замена Бахтиера Зайнутдинова, до того полностью «съевшего» переведенного на правый фланг Сергея Пиняева, могут стать для армейцев большой неприятностью. 2:0 после первого тайма — преимущество большое, но с такой скамейкой, как Изидор, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, против молодежной армейской скамейки (Саша Зделар провел только одну тренировку в общей группе, а Иван Обляков — вообще ноль), «Локомотиву» еще было на что надеяться.

Да, идея с Максимом Глушенковым как «десяткой», Пиняевым справа и Наиром Тикнизяном слева в атаке не сработала совершенно. Но у Галактионова было достаточно ресурсов, чтобы все перестроить и предложить новую идею. Однако ее не последовало. И экс-локомотивец Максим Мухин третий мяч своей бывшей команде как в лузу положил. Но каким же чудовищным был вынос Марио Митая прямо на Мухина, расставание с которым когда-то вызвало ярость Ральфа Рангника!

Галактионов в перерыве не сделал ни одной замены и ничего (по крайней мере, визуально) не перестроил — вот что удивило больше всего. Соответственно, ЦСКА не пришлось ни к чему подстраиваться, и красно-синие продолжили спокойно играть в свой футбол. Более того, Федотов поменял в перерыве Константина Кучаева на Зделара. А 17-летний Михаил Рядно, выйдя вместо Зайнутдинова, переиграл Пиняева и даже имел наглость изящно перекинуть через него мяч. Сергей в ответ завелся, начал грубо катиться. Таким его я еще не видел.

И только потом случились пять замен у «Локо» за несколько минут. При 0:3 у Галактионова вышла фактически новая команда, и это уже походило на панику и отчаяние. Даже почти сразу случившийся гол Егора Погостнова ничего не изменил — ровно через минуту Мухин окончательно втоптал в газон арены на 3-й Песчаной надежды болельщиков красно-зеленых на возвращение в игру.

Я немножко удивлялся упорной вере Федотова в Мухина в этом сезоне и думал, что это происходит только из-за травмы Облякова. Но и в предыдущих матчах была видна активность и агрессия Максима. Не хватало исполнительского мастерства. Но против бывших его прорвало.

Может, вся эта ситуация с составом ЦСКА позволит себя проявить и стать полноценными членами обоймы таким пацанам, как Рядно, Ярослав Арбузов, полезным и стабильным игроком основы — Мухину. А Чалову — ощутить себя настоящим лидером. Пока все происходит именно так.

«Локомотиву» же пока до предсказанного мной перед сезоном чемпионства — как до Луны. Да, прошло всего три тура, но весенней победной ауры там и близко нет. Не думаю, что только из-за отсутствия центральных защитников — их и тогда не было. Что-то, боюсь, там еще не то. Надо понять — что.

Очень сильно намудрил вчера Галактионов. В куче вещей тренер сам себя перехитрил. Ни одна его задумка не сработала. Зачем менять позицию Тикнизяну, если он, будучи левым защитником, забивал в каждом матче? Сегодня в итоге и не забил, и за Гайичем в голевом эпизоде недобежал.

А ведь этот перевод Тикнизяна на более высокую позицию отправил направо Пиняева и в центр — Максима Глушенкова, и оба тоже сыграли слабо. Опять же из-за перевода Тикнизяна вышел Митай и «привез» два гола. А Александр Сильянов не играет. Выходит, одно решение Галактионова с целью починить то, что работает, поменяло позиции половине команды, и ни у кого ничего не получилось. Урок для молодого тренера, который блестяще провел весну, но сейчас что-то пошло не так.

Никита Салтыков. Фото ФК «Крылья Советов»

Салтыков дебютировал как Бесчастных

Дубль 18-летнего самарца Никиты Салтыкова «Ростову» в его первом матче в стартовом составе в РПЛ напоминает мне аналогичную историю Владимира Бесчастных в «Спартаке». Причем забил он тогда в ворота как раз «Крыльев Советов» в первом туре первого чемпионата России в крытом манеже, в ЛФК ЦСКА.

Правда, сомневаюсь, что Салтыков накануне матча, как тогда Бесчастных, понятия не имел, что попадет в заявку и ночевал не на базе, а дома. Наутро ему позвонили по домашнему дисковому телефону из команды и сказали: мол, срочно на базу! Мы не успели заявить двух нападающих, ты в составе! И только что ты тренировался с дублерами, а теперь установку тебе дает Олег Романцев...

Володя был еще моложе Никиты. На дворе было 29 марта 1992 года, а 1 апреля Бесчастных только исполнялось 18. Прошлогоднему дублеру потребовалось всего шесть минут, чтобы открыть счет (Салтыкову — десять, и его мяч стал вторым), а второй мяч (для команды — третий) он забьет в начале второго тайма. Вскоре после чего, как вчера Салтыкова на Николая Рассказова, Владимира заменили на Александра Каратаева — единственного россиянина, когда-либо игравшего за «Баварию», но свой шанс профукавшего.

А вот Бесчастных случайно возникшим шансом воспользовался на все сто. Даром что та Самара была намного слабее нынешнего «Ростова», и тренировал ее не главный тренер сборной, а «тренер-организатор» Виктор Антихович. Тем не менее что те «Крылья» в 92-м, что этот «Ростов» в 2023-м получили по пять. А стиль игры Игоря Осинькина, чья команда прекрасно начала чемпионат (семь очков в трех турах), вполне можно уподобить романцевскому.

Тем же летом Бесчастных сделает дубль в финале последнего Кубка СССР/СНГ, и «Спартак», обыгравший 2:0 ЦСКА, заберет хрустальный трофей с фигуркой футболиста наверху на вечное хранение — он сейчас занимает почетное место в музее красно-белых. А потом Бесчастных войдет в «Клуб 100», станет героем отборочного цикла ЧМ-2002 и долго будет удерживать первое место в списке снайперов в истории сборной России, в котором и сейчас идет третьим после Артема Дзюбы и Александра Кержакова. Да и в Испании отыграет довольно долго и достойно.

Желаю Никите Салтыкову такой же славной карьеры!