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ЦСКА вскрыл все проблемы «Локо»: Дзюба сдал в атаке, в обороне — пожар. Образцовая работа Федотова

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Артем Дзюба (Локомотив) в матче против ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Леонид Волотко — о разгроме в дерби.
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:1
Локомотив

Михаил Галактионов второй раз подряд подготовил к дерби с ЦСКА эксклюзивную тактику и схему. Первый эксперимент случился в апреле — и тогда непривычную роль исполнял Пиняев: при обороне он становился пятым защитником и играл по Гайичу, а вскоре перешел на правый фланг, чтобы персонально сдерживать Медину. План работал до середины тайма — на 20-й минуте Сергей травмировался, на 22-й «Локомотив» пропустил, не успев перестроиться, а перед перерывом остался вдесятером из-за удаления Митая. Но героически собрался, не поплыл и выцарапал ничью, реализовав чуть ли не единственный момент во втором тайме.

Прошло 3,5 месяца — и от характера лучшей команды весны ничего не осталось. Зато добавилась куча проблем. Причем некоторые из них «Локо» сам же и провоцирует.

На этот раз мы снова увидели гибридную схему от гостей, а ключевую роль в ней получил Тикнизян. Наир раскрылся в атаке (перед дерби выдал серию из 7 голов в 7 матчах) и с ЦСКА поднялся на позицию левого вингера. Под ним вышел Митай, но при обороне смещался в центр и освобождал фланг Тикнизяну, который в этой фазе игры должен был садиться назад.

Федор Чалов в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Чалов — волшебник, Мухин — бомбардир, ЦСКА — топ: «Локо» разгромлен в дерби

Чем все закончилось, вы знаете: перед вторым голом ЦСКА Тикнизян бросил Гайича, который в одиночестве вбежал в штрафную и расстрелял Лантратова, а перед третьим Митай подстраховал Наира, но вместо выноса исполнил голевую передачу на Мухина.

Конечно, «Локо» проиграл дерби не из-за схемы. Это лишь один из пунктов в списке проблем, которые накапливаются от матча к матчу. Например, то, что у команды проседает вся линия защиты, было понятно в первом же туре. Дальнейшие матчи показали — ротация здесь бессильна. И ЦСКА, конечно же, этим воспользовался. Перетерпел прессинг на первых минутах, аккуратно перешел на чужую половину и за две минуты сломал весь план «Локомотива». Причем усилиями одного Чалова: Федор грамотно подставился под фол Самошникова и реализовал четвертый пенальти за три последних тайма, а в следующей атаке выдал самый красивый ассист этого лета.

Всего этого могло и не быть, реализуй свои моменты Дзюба (еще один хороший эпизод был у Пиняева), когда счет был равным. Неизвестно, как в этом случае сложилась бы игра. Но Артем не попал в пустые, а больше шансов просто не было. В четырех матчах сезона на счету нападающего один гол «Факелу» и одна претензия журналистам из-за «желтушных и неинтересных вопросов». Если кто-то считает, что это достаточная статистика для игрока, который только что переподписал контракт на улучшенных условиях, то у меня плохие новости. Все видят, как много единоборств выигрывает Артем и как полезны его скидки партнерам, но его брали в первую очередь ради голов (желательно в топ-матчах) — без них замены на 60-й минуте станут привычным явлением. К сожалению.

Просто сравните то, что показал в атаке «Локо», с результативностью и креативом ЦСКА. Это просто разный уровень. Хотя у Федотова проблем с составом точно не меньше: Агапов лечится, Обляков не готов, Дивеев передвигается на костылях, Зайнутдинов просит замену в первом тайме, а у Чалова и Заболотного просто нет конкурентов. Но вместо Бактиера выходят Рядно и отмечается результативным пасом. Арбузов, Ермаков и Кисляк помогают с ротацией в Кубке и без шансов выносят «Оренбург». А номинальный опорник Мухин выходит в атакующей тройке, оформляет дубль и становится лучшим игроком дерби.

Для «Локомотива» ничего не потеряно — дерби провалено, а впереди 27 туров. Но всплывшие летом проблемы необходимо экстренно решать — без них выполнить задачу на сезон (финиш в топ-3 и выход в финал Кубка) будет непросто: «Зенит» остается фаворитом, «Спартак» и «Краснодар» выглядят мощнее. А ЦСКА, похоже, будет стабильно набирать очки, даже несмотря на кадровый кризис.

И это — образец для «Локомотива».

Артем Дзюба
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Галактионов
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Чалов — волшебник, Мухин — бомбардир, ЦСКА — топ: «Локо» разгромлен в дерби

«С нами было комфортно играть, постоянно попадали на контратаки». Федотов и Галактионов — после столичного дерби
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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