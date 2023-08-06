Леонид Волотко — о разгроме в дерби.

Михаил Галактионов второй раз подряд подготовил к дерби с ЦСКА эксклюзивную тактику и схему. Первый эксперимент случился в апреле — и тогда непривычную роль исполнял Пиняев: при обороне он становился пятым защитником и играл по Гайичу, а вскоре перешел на правый фланг, чтобы персонально сдерживать Медину. План работал до середины тайма — на 20-й минуте Сергей травмировался, на 22-й «Локомотив» пропустил, не успев перестроиться, а перед перерывом остался вдесятером из-за удаления Митая. Но героически собрался, не поплыл и выцарапал ничью, реализовав чуть ли не единственный момент во втором тайме.

Прошло 3,5 месяца — и от характера лучшей команды весны ничего не осталось. Зато добавилась куча проблем. Причем некоторые из них «Локо» сам же и провоцирует.

На этот раз мы снова увидели гибридную схему от гостей, а ключевую роль в ней получил Тикнизян. Наир раскрылся в атаке (перед дерби выдал серию из 7 голов в 7 матчах) и с ЦСКА поднялся на позицию левого вингера. Под ним вышел Митай, но при обороне смещался в центр и освобождал фланг Тикнизяну, который в этой фазе игры должен был садиться назад.

Чем все закончилось, вы знаете: перед вторым голом ЦСКА Тикнизян бросил Гайича, который в одиночестве вбежал в штрафную и расстрелял Лантратова, а перед третьим Митай подстраховал Наира, но вместо выноса исполнил голевую передачу на Мухина.

Конечно, «Локо» проиграл дерби не из-за схемы. Это лишь один из пунктов в списке проблем, которые накапливаются от матча к матчу. Например, то, что у команды проседает вся линия защиты, было понятно в первом же туре. Дальнейшие матчи показали — ротация здесь бессильна. И ЦСКА, конечно же, этим воспользовался. Перетерпел прессинг на первых минутах, аккуратно перешел на чужую половину и за две минуты сломал весь план «Локомотива». Причем усилиями одного Чалова: Федор грамотно подставился под фол Самошникова и реализовал четвертый пенальти за три последних тайма, а в следующей атаке выдал самый красивый ассист этого лета.

Всего этого могло и не быть, реализуй свои моменты Дзюба (еще один хороший эпизод был у Пиняева), когда счет был равным. Неизвестно, как в этом случае сложилась бы игра. Но Артем не попал в пустые, а больше шансов просто не было. В четырех матчах сезона на счету нападающего один гол «Факелу» и одна претензия журналистам из-за «желтушных и неинтересных вопросов». Если кто-то считает, что это достаточная статистика для игрока, который только что переподписал контракт на улучшенных условиях, то у меня плохие новости. Все видят, как много единоборств выигрывает Артем и как полезны его скидки партнерам, но его брали в первую очередь ради голов (желательно в топ-матчах) — без них замены на 60-й минуте станут привычным явлением. К сожалению.

Просто сравните то, что показал в атаке «Локо», с результативностью и креативом ЦСКА. Это просто разный уровень. Хотя у Федотова проблем с составом точно не меньше: Агапов лечится, Обляков не готов, Дивеев передвигается на костылях, Зайнутдинов просит замену в первом тайме, а у Чалова и Заболотного просто нет конкурентов. Но вместо Бактиера выходят Рядно и отмечается результативным пасом. Арбузов, Ермаков и Кисляк помогают с ротацией в Кубке и без шансов выносят «Оренбург». А номинальный опорник Мухин выходит в атакующей тройке, оформляет дубль и становится лучшим игроком дерби.

Для «Локомотива» ничего не потеряно — дерби провалено, а впереди 27 туров. Но всплывшие летом проблемы необходимо экстренно решать — без них выполнить задачу на сезон (финиш в топ-3 и выход в финал Кубка) будет непросто: «Зенит» остается фаворитом, «Спартак» и «Краснодар» выглядят мощнее. А ЦСКА, похоже, будет стабильно набирать очки, даже несмотря на кадровый кризис.

И это — образец для «Локомотива».