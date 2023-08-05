Чалов — волшебник, Мухин — бомбардир, ЦСКА — топ: «Локо» разгромлен в дерби
Первый крупный матч
До начала сезона ЦСКА и «Локомотив», наряду со «Спартаком», считались главными претендентами на захват трона, на котором восседает «Зенит». После двух туров ничего не изменилось — многие даже стали чуть больше верить в то, что гегемона свергнуть вполне реально. И «Локомотиву» с ЦСКА точно по силам навязать борьбу сине-бело-голубым.
Однако стартовали они неидеально. Оба в первом туре сенсационно потеряли очки, причем ЦСКА проиграл «Уралу», а «Локомотив» лишь в концовке ушел от поражения в матче с «Рубином». В предыдущем туре и те, и другие набрали по три очка, но от побед обеих команд осталось послевкусие: от армейской — из-за грандиозного скандала в Грозном, от железнодорожной — из-за невнятного первого тайма в Воронеже.
Словом, однозначно оценить форму и амбиции столичных грандов первая пара туров не могла. Но очное дерби должно было дать ответы на некоторые вопросы.
Гибридная схема Галактионова
Встреча ЦСКА и «Локомотива» стала не только первым домашним матчем сезона для армейцев, но и первой игрой чемпионата с по-настоящему громкой вывеской: дерби, в котором сошлись мощные соперники с богатой историей. Кроме того, матч на «ВЭБ Арене» расценивался как дуэль двух главных бомбардиров сезона — до старта 3-го тура по четыре мяча, включая Кубок, забили только Федор Чалов и Наир Тикнизян.
Результативность защитника «Локомотива» — одно из главных откровений лета. Михаил Галактионов даже пробовал переводить армянина в атаку в концовках матчей, тем более что с обороной у него не все в порядке. И к дерби с ЦСКА штаб красно-зеленых созрел до полноценного решения сделать из Тикнизяна форварда. Но с оговоркой.
«Локо» переключился на гибридную схему: при владении команда Галактионова играла по схеме 4-2-3-1 с Тикнизяном в роли левого вингера, но без мяча Митай приклеивался к центру обороны, а Наир опускался ниже, в линию защиты. Это помогало армянскому универсалу чувствовать себя свободнее впереди и решало проблему его подстраховки во время командировок на чужую половину поля.
Очередной пенальти Чалова
ЦСКА к этому не был готов. В первые 20 минут «Локомотив» сминал соперника: достаточно сказать, что владение мячом красно-зеленых переваливало за 66%. Моментов хватало: опасно били Пиняев, Самошников, Глушенков, а Дзюба на 19-й минуте с девяти метров не попал по воротам, когда Акинфеев уже был отыгран. Все шло к голу «Локомотива».
Но футбол порой не подвластен логике. Владимир Федотов уже очень давно верен одной схеме и неохотно проводит ротацию. А в нынешнем ЦСКА тасовать футболистов вообще сложно: новичков до сих пор нет. Хорошо хоть к дерби с «Локомотивом» в заявку вернулись Виллиан Роша, Зделар, Обляков и Гайч. Но глобально это ни на что не повлияло — Галактионов, как и любой другой тренер соперника, прекрасно понимал, чего ожидать от противника. И, конечно, сам приготовил сюрприз в виде новой тактики.
Однако это не помогло. ЦСКА выдержал стартовый натиск «Локомотива», и едва ли не первая опасная атака у ворот Лантратова завершилась голом. Можно сколько угодно изучать Чалова, манеру игры которого и так знает каждый болельщик. Но его чувство пространства и своевременные рывки в штрафную порой смертельны, и противоядия к ним не найти. А еще нападающий ЦСКА в предыдущем туре доказал, что прекрасно умеет исполнять пенальти, и с этим тоже невозможно бороться. 29-я минута — и Чалов реализует 11-метровый, который сам же и заработал.
Тотальные перестановки «Локо»
Гости даже не успели прийти в себя от такого шока — еще бы, почти полчаса «Локо» беспросветно атаковал, но пропустил. Этим и воспользовался ЦСКА: классический вынос Акинфеева привел к еще одной результативной атаке красно-синих, венцом которой стал искусный пас пяткой Чалова, да еще и спиной к воротам. Гайич не имел права загубить шедевр Федора.
Омрачила успешный первый тайм армейцев лишь травма Зайнутдинова — его заменили на юного Рядно. А в перерыве Федотов еще и выпустил Зделара для укрепления середины поля. Галактионов же не спешил с перестановками и, может быть, зря: вскоре после начала второго тайма Мухин сделал счет разгромным.
Вот тут тренерский штаб «Локо» взорвался: за три минуты красно-зеленые сделали все пять замен, причем полностью пересобрали всю атакующую группу целиком. Дзюбу, например, последний раз так рано отправляли отдыхать еще в Турции.
Прорыв Мухина
Частично встряска помогла «Локо»: уже через минуту после серии замен гости отыграли один гол, причем Чалов невольно добил мяч в сетку своих ворот после удара Погостнова.
Однако на этом запал иссяк. ЦСКА не позволил оппонентам даже задуматься о подвиге: Рядно сделал первую голевую передачу во взрослой карьере, а Мухин оформил дубль. Для Максима это настоящий прорыв: до этого на счету хавбека был лишь один гол в премьер-лиге. А здесь — два мяча в ворота бывшей команды.
Четвертый гол остудил «Локо». Исчезла даже магия Изидора: на этот раз француз не забил после выхода на замену. Волшебство в этот вечер творили совсем другие люди.
4:1 в битве с прямым конкурентом — более чем весомая заявка на что-то серьезное от ЦСКА. В прах рассыпались аргументы от тех людей, которые скептически относились к шансам армейцев на медали из-за их короткой скамейки. Если красно-синие способны на такое без трансферов, то что будет, когда новички придут?
А вот «Локо» разочаровал. Лучшая команда весны лишь второй раз уступает в РПЛ при Галактионове и впервые — так крупно. В эту субботу у красно-зеленых не получалось ничего, и они вернули болельщикам страшное чувство безысходности, которое поражало их всю осень. Главное, чтобы оно вернулось всего на один вечер.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0