Блестящая игра команды Владимира Федотова.

Первый крупный матч

До начала сезона ЦСКА и «Локомотив», наряду со «Спартаком», считались главными претендентами на захват трона, на котором восседает «Зенит». После двух туров ничего не изменилось — многие даже стали чуть больше верить в то, что гегемона свергнуть вполне реально. И «Локомотиву» с ЦСКА точно по силам навязать борьбу сине-бело-голубым.

Однако стартовали они неидеально. Оба в первом туре сенсационно потеряли очки, причем ЦСКА проиграл «Уралу», а «Локомотив» лишь в концовке ушел от поражения в матче с «Рубином». В предыдущем туре и те, и другие набрали по три очка, но от побед обеих команд осталось послевкусие: от армейской — из-за грандиозного скандала в Грозном, от железнодорожной — из-за невнятного первого тайма в Воронеже.

Словом, однозначно оценить форму и амбиции столичных грандов первая пара туров не могла. Но очное дерби должно было дать ответы на некоторые вопросы.

Гибридная схема Галактионова

Встреча ЦСКА и «Локомотива» стала не только первым домашним матчем сезона для армейцев, но и первой игрой чемпионата с по-настоящему громкой вывеской: дерби, в котором сошлись мощные соперники с богатой историей. Кроме того, матч на «ВЭБ Арене» расценивался как дуэль двух главных бомбардиров сезона — до старта 3-го тура по четыре мяча, включая Кубок, забили только Федор Чалов и Наир Тикнизян.

Результативность защитника «Локомотива» — одно из главных откровений лета. Михаил Галактионов даже пробовал переводить армянина в атаку в концовках матчей, тем более что с обороной у него не все в порядке. И к дерби с ЦСКА штаб красно-зеленых созрел до полноценного решения сделать из Тикнизяна форварда. Но с оговоркой.

«Локо» переключился на гибридную схему: при владении команда Галактионова играла по схеме 4-2-3-1 с Тикнизяном в роли левого вингера, но без мяча Митай приклеивался к центру обороны, а Наир опускался ниже, в линию защиты. Это помогало армянскому универсалу чувствовать себя свободнее впереди и решало проблему его подстраховки во время командировок на чужую половину поля.

Очередной пенальти Чалова

ЦСКА к этому не был готов. В первые 20 минут «Локомотив» сминал соперника: достаточно сказать, что владение мячом красно-зеленых переваливало за 66%. Моментов хватало: опасно били Пиняев, Самошников, Глушенков, а Дзюба на 19-й минуте с девяти метров не попал по воротам, когда Акинфеев уже был отыгран. Все шло к голу «Локомотива».

Но футбол порой не подвластен логике. Владимир Федотов уже очень давно верен одной схеме и неохотно проводит ротацию. А в нынешнем ЦСКА тасовать футболистов вообще сложно: новичков до сих пор нет. Хорошо хоть к дерби с «Локомотивом» в заявку вернулись Виллиан Роша, Зделар, Обляков и Гайч. Но глобально это ни на что не повлияло — Галактионов, как и любой другой тренер соперника, прекрасно понимал, чего ожидать от противника. И, конечно, сам приготовил сюрприз в виде новой тактики.

Однако это не помогло. ЦСКА выдержал стартовый натиск «Локомотива», и едва ли не первая опасная атака у ворот Лантратова завершилась голом. Можно сколько угодно изучать Чалова, манеру игры которого и так знает каждый болельщик. Но его чувство пространства и своевременные рывки в штрафную порой смертельны, и противоядия к ним не найти. А еще нападающий ЦСКА в предыдущем туре доказал, что прекрасно умеет исполнять пенальти, и с этим тоже невозможно бороться. 29-я минута — и Чалов реализует 11-метровый, который сам же и заработал.

Тотальные перестановки «Локо»

Гости даже не успели прийти в себя от такого шока — еще бы, почти полчаса «Локо» беспросветно атаковал, но пропустил. Этим и воспользовался ЦСКА: классический вынос Акинфеева привел к еще одной результативной атаке красно-синих, венцом которой стал искусный пас пяткой Чалова, да еще и спиной к воротам. Гайич не имел права загубить шедевр Федора.

Омрачила успешный первый тайм армейцев лишь травма Зайнутдинова — его заменили на юного Рядно. А в перерыве Федотов еще и выпустил Зделара для укрепления середины поля. Галактионов же не спешил с перестановками и, может быть, зря: вскоре после начала второго тайма Мухин сделал счет разгромным.

Вот тут тренерский штаб «Локо» взорвался: за три минуты красно-зеленые сделали все пять замен, причем полностью пересобрали всю атакующую группу целиком. Дзюбу, например, последний раз так рано отправляли отдыхать еще в Турции.

Прорыв Мухина

Частично встряска помогла «Локо»: уже через минуту после серии замен гости отыграли один гол, причем Чалов невольно добил мяч в сетку своих ворот после удара Погостнова.

Однако на этом запал иссяк. ЦСКА не позволил оппонентам даже задуматься о подвиге: Рядно сделал первую голевую передачу во взрослой карьере, а Мухин оформил дубль. Для Максима это настоящий прорыв: до этого на счету хавбека был лишь один гол в премьер-лиге. А здесь — два мяча в ворота бывшей команды.

Четвертый гол остудил «Локо». Исчезла даже магия Изидора: на этот раз француз не забил после выхода на замену. Волшебство в этот вечер творили совсем другие люди.

4:1 в битве с прямым конкурентом — более чем весомая заявка на что-то серьезное от ЦСКА. В прах рассыпались аргументы от тех людей, которые скептически относились к шансам армейцев на медали из-за их короткой скамейки. Если красно-синие способны на такое без трансферов, то что будет, когда новички придут?

А вот «Локо» разочаровал. Лучшая команда весны лишь второй раз уступает в РПЛ при Галактионове и впервые — так крупно. В эту субботу у красно-зеленых не получалось ничего, и они вернули болельщикам страшное чувство безысходности, которое поражало их всю осень. Главное, чтобы оно вернулось всего на один вечер.