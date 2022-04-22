«Теперь могу смело говорить, что мы выиграли бы Лигу Европы». Большое интервью Соболева

Форвард «Спартака» — об исключении «Спартака» из ЛЕ, третьем в сезоне дерби и столетии красно-белых.

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» рассказал о том, как команда реагирует на неудачные результаты после рестарта сезона, поделился мнением об уровне российского футбола и выразил надежду, что фанаты красно-белых как можно скорее вернутся на трибуны.

24.04.2022 | ЦСКА — Динамо

Отъезд легионеров, собрание Джикии, два форварда

— Довольно неожиданно «Спартак» недавно покинули двое легионеров — Джордан Ларссон и Лукас Айртон. Какой была твоя реакция? Как ты воспринял их уход из команды?

— Расскажу, как все было. Когда вся эта ситуация только началась, мы сели всей командой в раздевалке и поговорили между собой. Попросили: если кто-то хочет уехать, сообщите сразу, чтобы команда была в курсе. Не надо бегать, скрываться или уезжать без предупреждения. Те, кто хотел, они уехали. Все отнеслись к этому нормально.

— Собрал команду для этого разговора Георгий Джикия?

— Да, Джикия на правах капитана занялся этим вопросом. Он попросил всех заранее сказать, если у кого-то есть мысли об уходе из команды. В итоге Джордан и Лукас предупредили о своем уходе.

— Если на Айртона всегда был спрос, им часто интересовались другие клубы, то почему уехал Джордан? Из-за активной политической позиции?

— Я думаю, что тут дело совсем не в политике. Точно я знать, конечно, не могу, но со стороны мне показалось, что ему хотелось побольше играть, а времени на поле он не получал. Джордан ведь не ушел от нас окончательно, он отправился в аренду на два месяца, чтобы получить игровую практику. Я это вижу так. Думаю, что тут не в политике дело.

— В «Спартаке» осталось два форварда. Альтернатив нет. Не тяжело вам будет?

— Сразу после рестарта сезона я не играл, играл Шамар. Сейчас начал выходить на поле. Это футбол, все меняется, матч на матч не приходится. Все время происходят какие-то перестановки, конкуренция. Все зависит от самого меня. Буду играть хорошо — буду выходить на поле.

— Есть ли ощущение по последним матчам, что Айртона не хватает?

— Думаю, что по паре игр судить не стоит. У нас есть много игроков, которые могут сыграть на левом фланге: Хлусевич, Мозес, Классен. С заменой бразильца проблем не будет.

— Фол Гоцука в Нижнем Новгороде повлиял на решение Айртона уехать из России?

— Не могу наверняка сказать, почему он уехал и повлияла ли на решение травма в Нижнем.

— Помимо обращения капитана к легионерам был ведь еще один разговор, так? Об этом в своей колонке на sports.ru рассказал Артем Ребров, заявивший, что Промес уговорил всех остаться.

— Возможно, Квинси тоже собирал ребят-иностранцев или общался с ними в индивидуальном порядке. Если Ребров говорит, значит, это действительно было. У нас на встрече тогда были все игроки и тренеры.

— Как отреагировал на ситуацию в других клубах? Уход тренеров «Краснодара» и «Локомотива», отъезд легионеров...

— Если честно, я сейчас вообще ничего не читаю. Весь погружен в футбол. Футбол — семья, работа — дом. Не хочу ни на что обращать внимания, кроме этого. В соцсети захожу максимум один раз в день, вечером. Буквально три минуты.

Роман Зобнин, Даниил Хлусевич, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Шамар Николсон. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Неудачный рестарт, тренировки Ваноли, дуэт с Шамаром

— Почему у «Спартака» не получился рестарт сезона?

— У нас новая, по сути, команда, новый тренер... Ну как новый, мы прошли уже с ним сборы, да, однако все равно нужно друг к другу притереться. Команду пополнили много новых игроков. Думаю, что просто нужно время. Шаг за шагом мы будем прогрессировать. Я не могу сказать, что мы плохо играли в матчах после рестарта сезона. А если игра есть, то и результат придет.

— Ты спокоен, шока или переживаний не возникает?

— Переживаю после каждой невыигранной игры. Иногда бывает так, что играли неплохо, но не забили свои моменты или пропустили нелепый гол. Если взять матч с «Арсеналом» — вроде бы счет 3:0, а должен был быть 6:0 или даже 7:0 в нашу пользу. Так бывает. Мы работаем над собой. Теории, тренировки — с каждым днем мы становимся лучше!

— Какой игровой момент из последних неудачных матчей «Спартака» ты бы назвал самым нелепым?

— Думаю, что в каждой игре такие моменты можно выделить. Если углубляться: забей с ЦСКА Промес, а не попади в штангу, — была бы совершенно другая игра. Забей я «Локомотиву» в первом тайме, это дерби тоже сложилось бы иначе. Исполни правильно Квинси пенальти в Нижнем, тоже бы, наверно, два очка не потеряли. Так можно говорить про каждый матч. Эти игры уже прошли — они уже история. Теперь нужно работать, работать и еще раз работать.

— Эти моменты можно назвать невезением? Или внутри команды есть напряжение, которое не позволяет вам раскрыться?

— В команде отличная атмосфера! Несмотря на результаты, мы друг друга поддерживаем, все держимся вместе. К тому же сложившаяся политическая ситуация, как мне кажется, сплотила нас еще сильнее. Думаю, что с каждым матчем мы будем играть только лучше.

— В феврале и марте ты почти не играл. Ваноли объяснял тебе персонально свои решения по составу?

— Я думаю, что ни один тренер не делает этого. Он просто называет стартовый состав на матч. Так было и при Тедеско, и при Витории, и сейчас при Ваноли. Наше дело — усердно тренироваться и ждать своего шанса выйти на поле. У меня было так же при Доменико. Бывало такое, что я не играл или выходил на две минуты. Неважно, сколько дают тебе времени сыграть, нужно выйти и доказать. Если тебе дали две минуты, нужно выйти и сыграть так, чтобы тебе в следующий раз дали уже пять. Это футбол, это спорт, здесь всегда большая конкуренция. Я к этому нормально отношусь. Некоторые футболисты ругаются с руководством, с тренером. Я никогда этого делать не буду. В первую очередь я профессионал, делаю свою работу. Моя цель — доказать, что я должен играть, вот и все. Никаких обид никогда ни на кого не было.

— Ваноли до сих пор не провел ни одной открытой тренировки для СМИ, нам сложно оценивать его работу. Команда полностью понимает тренерские требования?

— Да, полностью. Если вы не видели, расскажу: тренировки у нас длинные, интенсивные. Сначала работаем в зале, потом на поле, потом снова в идем в тренажерный зал. Также очень много тактических упражнений.

— Раньше такого не было?

— На сборах такие есть, да. А вот по ходу сезона такая интенсивность — большая редкость. Сейчас прямо постоянно длинные тренировки, после которых сильно устаешь. В то же время у нас очень много теории и тактики. Мы много над этим работаем. На сборах он много времени уделял мелочам: как лучше корпус при приеме мяча разворачивать и так далее. Тренер объясняет прямо все.

— В матчах против «Арсенала» и «Рубина» ты сыграл в паре с Шамаром. Тебе было комфортно? Или было удобнее играть с Ларссоном и Понсе?

— С ними со всеми комфортно играть. У них у каждого разные качества, под них просто нужно подстроиться. Джордан бежит за спину, а стиль игры Понсе схож с моим — аргентинец летит на каждый мяч, бьется. Иногда чуть ли не лбами с ним сталкивались. С Шамаром тоже комфортно играть. Мы провели вместе лишь пару матчей. Посмотрим, что будет дальше. Я могу подстроиться под любого. Поставьте в нападение Джикию — без проблем сыграю с ним в паре. Мы профессионалы и пытаемся принести команде максимальную пользу.

— Ты стал лучшим игроком матча с «Рубином», но после игры пресс-служба казанцев выложила провокационный ролик, наложив на твое интервью звуки дельфина. «Спартак» ответил жестко, дело едва не дошло до комитета РФС по этике. Видел этот ролик? Как отреагировал?

— Да, я видел этот ролик от «Рубина». Реакция? Мне это неинтересно.

— Как в целом можешь оценить вторую часть сезона для «Спартака»?

— Если смотреть сейчас на результат, то отрицательно. Мы взяли всего лишь восемь очков в семи матчах. Конечно, отрицательно!

Александр Соболев и Игорь Акинфеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Третье дерби с ЦСКА, цель — Кубок России, игра без фанатов

— «Спартак» проиграл оба матча ЦСКА в чемпионате. Кубковый же триллер выиграл. Для тебя такие матчи — особенные?

— Для меня нет. Да, я знаю, что этот матч важен для болельщиков, для клуба. Но для меня нет разницы — играть против «Арсенала» или против ЦСКА. Я выхожу на каждого соперника с одинаковым настроем. Хоть на «Наполи». Выхожу и делаю свое дело. Хочется ведь не просто ЦСКА обыграть, а выиграть Кубок. И мы сделаем все для этого.

— Вы обсуждаете это в команде?

— Думаю, это и так всем понятно. Единственный наш шанс что-то выиграть в этом сезоне — Кубок страны.

— В кубковом дерби у «Спартака» снова было много моментов, но гол всего один, и тот с пенальти. Что все-таки с завершением?

— Хотел бы и я знать ответ на этот вопрос. Самое главное — мы в полуфинале Кубка, все остальное неважно.

— Обилие борьбы, стычек и целых 13 желтых карточек плюс удаление. По ТВ это смотрелось очень горячо. Как ощущалось на поле?

— Это дерби, в таких матчах так всегда. Все игроки на поле горели, был сумасшедший накал страстей. Большое количество желтых — это нормальное явление. Думаю, что на поле матч ощущался ровно так же, как и по телевизору.

— В турнире остались помимо вас «Динамо», «Алания» и «Енисей». Кого назвал бы фаворитом турнира?

— Фаворит, конечно же, «Спартак»!

— «Спартаку» сейчас приходится играть без максимальной активной поддержки из-за бойкота фанатов. Насколько тебе их не хватает?

— Я думаю, что всем не хватает фанатской трибуны. Даже тем болельщикам, что сидят на центральных трибунах. Активные фанаты все-таки создают великолепную атмосферу на стадионе. Конечно, нам всегда будет их не хватать. Но хочется сказать о том, что болельщики, которые приходят сейчас, все равно хорошо нас поддерживают. Фанатов же я понимаю — они отстаивают свою точку зрения и имеют на это полное право. Я их в этом поддерживаю.

— Зарема Салихова в своей колонке для «СЭ» призывала спартаковских болельщиков вернуться на стадион. Ты бы присоединился к этому призыву?

— Понимаю их позицию, но в то же время хочу, чтобы они вернулись на стадион. Странно, что только наши болельщики не ходят на матчи. Насколько я слышал, почти все фанатские движения поддержали этот бойкот. А в итоге не ходят только наши... Ну, это останется на совести остальных. Получается, что наши болельщики — единственные, кто ответил за свои слова. Опять же, я думаю, что все с нетерпением ждут возвращения активной поддержки на трибуны.

Александр Соболев и Паоло Ваноли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Судейство в России, «тренеришка» Эмери, ВАР — не зло

— После зимней паузы в России стали лучше судить или хуже?

— Стараюсь вообще не обращать внимания на судейство, а просто делать свою работу.

— Как в целом можешь оценить судейство в России? В Европе совсем другой уровень?

— Единственное серьезное отличие, которое я могу отметить, — работа ВАР. В Европе он работает раз в десять быстрее, чем у нас. Показательный момент был в матче Лиги чемпионов «Реал» — «Челси». Судьям хватило тридцати секунд для того, чтобы отменить гол. У нас на это уходит минут пять времени. Ты стоишь, остываешь... Особенно неприятно, когда при этом дождь или снег идет. Не знаю, почему этот процесс в РПЛ занимает так много времени. Хочется, чтобы все было быстрее.

— Продолжая тему европейского футбола: «Вильярреал» выбил из Лиги чемпионов «Баварию», ты был шокирован этим?

— Я смотрел и их первый матч, испанцы могли дома забивать гораздо больше. Но когда счет после первой встречи остался 1:0, я думал, что «Бавария» у себя дома их разнесет. Но... это футбол, так бывает.

— Эмери — тренер мирового уровня?

— Сейчас он вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. До этого он четыре раза выигрывал Лигу Европы. Что тут говорить. Его титулы говорят сами за себя.

— Каждый успех Эмери в России отзывается воспоминаниями слова «тренеришка», сказанного в его адрес почти 10 лет назад Артемом Дзюбой. Ты можешь себе представить, что так резко отзовешься о каком-то тренере?

— Никогда не позволю себе нагрубить тренеру. Для чего это делать? Пойдешь поругаешься с тренером, тебя потом отправят в дубль или ты не будешь играть. Такими действиями ты делаешь хуже только себе. Если тебя что-то не устраивает, просто жди своего шанса и работай.

— Почему у многих тренеров высокого уровня не получилась работа в России: Эмери, Манчини, Луческу? У нас действительно какая-то особенная лига?

— Все, кто приезжает к нам, говорят, что российская лига тяжелая, что трудно играть. Может быть, у многих не получается из-за того, что когда человек только приезжает, его превозносят до небес. А после нескольких поражений валят вниз. У нас так бывает: пару раз победил — ты хороший, пару раз проиграл — ты плохой, никто тебя не любит.

— Вернемся к судейству. Возьмем три эпизода: твое удаление в матче с «Ахматом», неудаление Гоцука за фол против Айртона и момент с твоим участием в матче с «Арсеналом». У тебя есть понимание решений судей?

— Иванов в перерыве матча с «Нижним Новгородом» сказал мне, что за фол, который я совершил против «Ахмата» в прошлом году, сегодня уже не удаляют. Я понял: окей, они там пересмотрели... Трактовки вновь поменялись. Неназначенный пенальти в ворота «Арсенала»? Думаю, что в Европе за такое не поставили бы.

— Иванов объяснил, что фол Гоцука- не красная карточка, но ЭСК признала его бездействие ошибкой. Как так?

— Вот пусть они и разбираются, не мне говорить, как им правильно судить. На самом деле, подобные моменты не так просты. Если брать ту ситуацию с «Ахматом»: мне на КДК сказали, что я должен был убрать ногу. Я тогда совершенно не понял этого. Как я мог ее убрать? Я отдаю пас, там доли секунды, куда я могу деть свою ногу? Фол по неосторожности. Ну да ладно, это уже было и было...

— Кого бы назвал сейчас лучшим арбитром России?

— В плане поведения на поле мне больше всех нравятся Павел Кукуян и Сергей Карасев. Бывает такое, что я ругаюсь на поле с судьями. Но с Кукуяном и Карасевым у меня почти никогда не бывает конфликтов. Они всегда уважительно общаются, без мата, четко. Все объясняют, доносят до игроков.

— ВАР — зло для футбола? Или это у нас он неправильно работает?

— Нет, это не зло. Просто я смотрю на работу ВАР в Европе, там это занимает максимум минуту времени. У нас в чемпионате, чтобы разобраться в эпизоде, судьям минимум нужно три минуты. Взять даже вот момент в матче с «Арсеналом», когда решали по поводу пенальти. Прошло где-то три минуты. Или возьмем недавний матч ЦСКА с «Уралом». В конце матча были спорные эпизоды. Мне хватило двух повторов, чтобы понять, что нужно назначать пенальти в ворота «Урала». Это 15 секунд... Почему никто не может взять на себя ответственность и сказать в микрофон, что это пенальти? Они сначала по микрофону разговаривают две минуты, потом судья еще идет смотреть. Это очень долго. ВАР — хорошая штука, на самом деле, но почему иногда так долго принимаются решения, мне непонятно.

Александр Соболев и Доменико Тедеско. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Уровень РПЛ, переписка с Тедеско, исключение из отбора ЧМ-2022

— Вспоминая снежное дерби против «Локомотива», какие у тебя были эмоции тогда? Был ли ты против того, чтобы матч состоялся?

— Снег и снег, не в первый раз же. Наоборот, я хотел сыграть в таких условиях. Такая погода — антифутбол, много борьбы, есть возможность где-то заковырять гол. Правда, во втором тайме весь снег растаял, и я не забил. Может быть, если бы снег не растаял, я бы забил в том матче.

— Можно сказать, что это были самые тяжелые погодные условия для игры в футбол в твоей профессиональной карьере? Или бывало похуже?

— Если брать именно состояние поля, то да. А если говорить о погодных условиях, то я играл как-то в Уфе и при -23. Это был мой дебют за «Томь».

— До матча говорили, что «Спартак» не хочет играть в таких условиях, это правда? Команда не хотела выходить на поле?

— В раздевалке я такого не слышал. Наверное, это больше шло от руководства клуба. Речь шла о риске получения травмы. Я не думаю, что кто-то не хотел играть. Все сидели и ждали окончательного решения.

— Футбола особо в этом матче не было, что тебе запомнилось больше всего?

— Я сидел на скамейке запасных, делать было нечего. Пока шла разминка, я решил сделать снеговика из футбольного мяча. Снег был липкий, я закатал мяч в снег — получился огромный шар.

— Какой была его дальнейшая судьба?

— Ударил по нему, и он разлетелся.

— Недавно российская фигуристка Елизавета Худайбердиева высказалась по поводу российского футбола: «Смотрела как-то «Локомотив» — «Спартак», и это было очень печально. Мне не нравится стиль нашего футбола — пинать в никуда». Согласен с такой оценкой?

— В том нашем матче с «Локомотивом» футбола действительно было мало, погода просто не позволяла строить комбинационную игру. А так, единственное, что могу ей ответить: не нравится — не смотри.

— Как можно вообще реагировать на подобные высказывания людей, которые не имеют никакого отношения к футболу? Не так давно Ирина Роднина назвала наших футболистов ленивыми.

— Думаю, они просто пытаются привлечь к себе внимание, получить хайп. Заметьте, что футболисты никогда никого не оценивают. Мы же не трогаем ни теннисистов, ни фигуристов. Зачем я буду говорить про фигурное катание, если я ничего в нем не понимаю? Или про хоккей, условно. Да, я знаю правила игры, но есть какие-то нюансы. Зачем мне говорить, что они неправильно играют? Если бы я хотел привлечь к себе внимание, начал бы это делать. Но я ни разу не видел, что кто-то из футболистов позволял себе подобные высказывания.

— Как ты в целом можешь оценить уровень российского футбола?

— Нам удалось выйти из сложнейшей группы Лиги Европы с первого места. Сейчас нас дисквалифицировали. Теперь могу сказать, что мы бы выиграли Лигу Европы, если бы нас не сняли. Могу смело так заявлять. Шучу, конечно. Но если серьезно: «Наполи» мы обыграли дважды, с «Лестером» вничью сыграли, заняли первое место в группе... Да мы бы выиграли этот титул — вообще легко. Мы тогда просто не стали говорить — боялись сглазить, ха-ха.

Кто у нас там был, «РБ Лейпциг»? «Прибили» бы их дома 3:0, а потом туда поехали — и еще два закинули бы. Ну реально, я играл с «Наполи», с «Лестером»... Понятное дело, что с «Лестером» на выезде было прям очень тяжело. Но я не могу сказать, что мы от них сильно отстанем. По поводу «Наполи»: я думал, Кулибали такой здоровый огромный защитник, которого просто невозможно продавить. В итоге я из-под него забил головой.

— Оказался проходным?

— Нет, он хороший защитник, не проходной. Перед игрой думал: «Как я с ним буду бороться...» Но я не могу сказать, что это какой-то недосягаемый уровень для нас. Конечно, в мире есть невероятные футболисты: Месси, Роналду, Левандовски. Но опять же, в футбол играют 11 человек.

— Какой была первая реакция, когда ты узнал о том, что вы не сыграете в плей-офф Лиги Европы?

— Ну это же не вот в секунду произошло... Все к этому шло. Я уже понимал, что нас снимут с турнира. Конечно, очень обидно, что так произошло. Хотелось сыграть в плей-офф Лиги Европы. Все футболисты стремятся к этому, мечтают о возможности сыграть на такой стадии. Ты выходишь из группы с первого места, а тебя дисквалифицируют. Это очень обидно.

— С Тедеско списывались после жеребьевки?

— Я ему написал сразу после нее: «Ждите нас!» Доменико ответил: «Надеюсь, ты будешь в хорошей форме». А потом — когда нас исключили из турнира — уже не общались.

— После снятия «Спартака» с розыгрыша Тедеско сказал примерно следующее: «Мне жаль друзей в клубе, но УЕФА поступил правильно». Ты понял его позицию? Не было обидно?

— Да, я видел это его заявление. Обиды на него никогда не было — ни тогда, ни сейчас. Может быть, он нас просто испугался, ха-ха. Мы же должны были победителями Лиги Европы стать.

— Ты понимаешь объяснение CAS по поводу отстранения нашей сборной с чемпионата мира?

— Спорт вне политики, да? Так было всегда, и больше мне нечего добавить. Сейчас уже и следующий чемпионат Европы под вопросом для нас. Обидно, потому что мы — спортсмены — не имеем отношения к тому, что происходит. Мы просто хотим играть в футбол, фигуристы хотят кататься на Олимпиаде, а хоккеисты — играть на чемпионате мира. Это наша работа, мы играем ради этого. Обидно, когда тебя всего лишают. И самое горькое заключается в том, что ты ничего не можешь с этим всем сделать. Ты делаешь все, чтобы сыграть на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Лиге чемпионов, а тебя просто лишают такой возможности.

— С большой долей вероятности в следующем сезоне наших команд не будет в еврокубках. Большинство легионеров покинут свои клубы. Каким ты видишь «Спартак» летом?

— Не думаем об этом — просто играем в футбол. Летом будет видно. Думаю, те, кто хотел, уже покинули команду. А остальные — с нами.

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Спартак» — второй дом и легенда, ретрологотип красно-белых

— Как тебе новый логотип «Спартака», который будет использоваться в активностях, приуроченных к столетию клуба?

— Прикольно выглядит! Мне нравятся обе эмблемы, но ретростиль мне чуть ближе. Круто сделали.

— Ты не так долго в «Спартаке», чем он стал для тебя за это время? Что для тебя значит эта красивая дата клуба в 100 лет?

— 100 лет — это большая дата, день рождения великого клуба! Если говорить прямо, для «Спартака» я пока ничего не сделал. Хочется выигрывать трофеи, побеждать, но пока так... Трофеи и титулы, наверное, являются единственной целью для каждого футболиста, который находится в «Спартаке». Я хочу, чтобы этот клуб выигрывал титулы всегда!

— Что для тебя «Спартак»?

— Второй дом. Меня здесь все абсолютно устраивает, все нравится.

— Какая у тебя лично цель на остаток этого сезона и на следующий юбилейный год?

— Я уже сказал про кубок. Что касается личных целей, мне не важны голы. Для меня главное, чтобы команда побеждала.

— В следующем сезоне «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство?

— Поговорим об этом после летних сборов.

— «Спартак» в честь столетия клуба планировал организовать выставочный матч. Если рассуждать гипотетически, с кем бы ты хотел сыграть больше всего?

— Наверное, я бы выбрал нам в соперники какой-то из топ-клубов: «ПСЖ» или «Баварию».

— Футбол в России — это...

— Спорт, как и везде. Это просто футбол, как и в других странах. Немного другого уровня, но футбол.

— «Спартак» в российском футболе — это...

— Легенда! Ну а как еще?