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«Теперь могу смело говорить, что мы выиграли бы Лигу Европы». Большое интервью Соболева

Александр Соболев считает, что «Спартак» мог бы выиграть Лигу Европы
Артем Калинин
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Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Соболев и Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Роман Зобнин, Даниил Хлусевич, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев и Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Спартака» — об исключении «Спартака» из ЛЕ, третьем в сезоне дерби и столетии красно-белых.

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» рассказал о том, как команда реагирует на неудачные результаты после рестарта сезона, поделился мнением об уровне российского футбола и выразил надежду, что фанаты красно-белых как можно скорее вернутся на трибуны.

24.04.2022 | ЦСКА — Динамо

Отъезд легионеров, собрание Джикии, два форварда

— Довольно неожиданно «Спартак» недавно покинули двое легионеров — Джордан Ларссон и Лукас Айртон. Какой была твоя реакция? Как ты воспринял их уход из команды?

— Расскажу, как все было. Когда вся эта ситуация только началась, мы сели всей командой в раздевалке и поговорили между собой. Попросили: если кто-то хочет уехать, сообщите сразу, чтобы команда была в курсе. Не надо бегать, скрываться или уезжать без предупреждения. Те, кто хотел, они уехали. Все отнеслись к этому нормально.

— Собрал команду для этого разговора Георгий Джикия?

— Да, Джикия на правах капитана занялся этим вопросом. Он попросил всех заранее сказать, если у кого-то есть мысли об уходе из команды. В итоге Джордан и Лукас предупредили о своем уходе.

13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Георгий Джикия выводит свою команду на&nbsp;матч с &laquo;быками&raquo;. «Судейство сегодня ужасное, были какие-то двойные стандарты!» Мощный спич Джикии после матча с «Краснодаром»

— Если на Айртона всегда был спрос, им часто интересовались другие клубы, то почему уехал Джордан? Из-за активной политической позиции?

— Я думаю, что тут дело совсем не в политике. Точно я знать, конечно, не могу, но со стороны мне показалось, что ему хотелось побольше играть, а времени на поле он не получал. Джордан ведь не ушел от нас окончательно, он отправился в аренду на два месяца, чтобы получить игровую практику. Я это вижу так. Думаю, что тут не в политике дело.

— В «Спартаке» осталось два форварда. Альтернатив нет. Не тяжело вам будет?

— Сразу после рестарта сезона я не играл, играл Шамар. Сейчас начал выходить на поле. Это футбол, все меняется, матч на матч не приходится. Все время происходят какие-то перестановки, конкуренция. Все зависит от самого меня. Буду играть хорошо — буду выходить на поле.

— Есть ли ощущение по последним матчам, что Айртона не хватает?

— Думаю, что по паре игр судить не стоит. У нас есть много игроков, которые могут сыграть на левом фланге: Хлусевич, Мозес, Классен. С заменой бразильца проблем не будет.

— Фол Гоцука в Нижнем Новгороде повлиял на решение Айртона уехать из России?

— Не могу наверняка сказать, почему он уехал и повлияла ли на решение травма в Нижнем.

19&nbsp;марта. Нижний Новгород. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Футболисты московской команды празднуют забитый гол. «Спартак» в Нижнем: без победы и с новым судейским скандалом

— Помимо обращения капитана к легионерам был ведь еще один разговор, так? Об этом в своей колонке на sports.ru рассказал Артем Ребров, заявивший, что Промес уговорил всех остаться.

— Возможно, Квинси тоже собирал ребят-иностранцев или общался с ними в индивидуальном порядке. Если Ребров говорит, значит, это действительно было. У нас на встрече тогда были все игроки и тренеры.

— Как отреагировал на ситуацию в других клубах? Уход тренеров «Краснодара» и «Локомотива», отъезд легионеров...

— Если честно, я сейчас вообще ничего не читаю. Весь погружен в футбол. Футбол — семья, работа — дом. Не хочу ни на что обращать внимания, кроме этого. В соцсети захожу максимум один раз в день, вечером. Буквально три минуты.

Роман Зобнин, Даниил Хлусевич, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Шамар Николсон. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Зобнин, Даниил Хлусевич, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Шамар Николсон.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Неудачный рестарт, тренировки Ваноли, дуэт с Шамаром

— Почему у «Спартака» не получился рестарт сезона?

— У нас новая, по сути, команда, новый тренер... Ну как новый, мы прошли уже с ним сборы, да, однако все равно нужно друг к другу притереться. Команду пополнили много новых игроков. Думаю, что просто нужно время. Шаг за шагом мы будем прогрессировать. Я не могу сказать, что мы плохо играли в матчах после рестарта сезона. А если игра есть, то и результат придет.

— Ты спокоен, шока или переживаний не возникает?

— Переживаю после каждой невыигранной игры. Иногда бывает так, что играли неплохо, но не забили свои моменты или пропустили нелепый гол. Если взять матч с «Арсеналом» — вроде бы счет 3:0, а должен был быть 6:0 или даже 7:0 в нашу пользу. Так бывает. Мы работаем над собой. Теории, тренировки — с каждым днем мы становимся лучше!

— Какой игровой момент из последних неудачных матчей «Спартака» ты бы назвал самым нелепым?

— Думаю, что в каждой игре такие моменты можно выделить. Если углубляться: забей с ЦСКА Промес, а не попади в штангу, — была бы совершенно другая игра. Забей я «Локомотиву» в первом тайме, это дерби тоже сложилось бы иначе. Исполни правильно Квинси пенальти в Нижнем, тоже бы, наверно, два очка не потеряли. Так можно говорить про каждый матч. Эти игры уже прошли — они уже история. Теперь нужно работать, работать и еще раз работать.

20&nbsp;апреля. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 0:1. Арбитр назначает пенальти в&nbsp;ворота армейцев. «Спартак» вышел на первый тайм наэлектризованным, а ЦСКА — как секция мягких игрушек

— Эти моменты можно назвать невезением? Или внутри команды есть напряжение, которое не позволяет вам раскрыться?

— В команде отличная атмосфера! Несмотря на результаты, мы друг друга поддерживаем, все держимся вместе. К тому же сложившаяся политическая ситуация, как мне кажется, сплотила нас еще сильнее. Думаю, что с каждым матчем мы будем играть только лучше.

— В феврале и марте ты почти не играл. Ваноли объяснял тебе персонально свои решения по составу?

— Я думаю, что ни один тренер не делает этого. Он просто называет стартовый состав на матч. Так было и при Тедеско, и при Витории, и сейчас при Ваноли. Наше дело — усердно тренироваться и ждать своего шанса выйти на поле. У меня было так же при Доменико. Бывало такое, что я не играл или выходил на две минуты. Неважно, сколько дают тебе времени сыграть, нужно выйти и доказать. Если тебе дали две минуты, нужно выйти и сыграть так, чтобы тебе в следующий раз дали уже пять. Это футбол, это спорт, здесь всегда большая конкуренция. Я к этому нормально отношусь. Некоторые футболисты ругаются с руководством, с тренером. Я никогда этого делать не буду. В первую очередь я профессионал, делаю свою работу. Моя цель — доказать, что я должен играть, вот и все. Никаких обид никогда ни на кого не было.

— Ваноли до сих пор не провел ни одной открытой тренировки для СМИ, нам сложно оценивать его работу. Команда полностью понимает тренерские требования?

— Да, полностью. Если вы не видели, расскажу: тренировки у нас длинные, интенсивные. Сначала работаем в зале, потом на поле, потом снова в идем в тренажерный зал. Также очень много тактических упражнений.

— Раньше такого не было?

— На сборах такие есть, да. А вот по ходу сезона такая интенсивность — большая редкость. Сейчас прямо постоянно длинные тренировки, после которых сильно устаешь. В то же время у нас очень много теории и тактики. Мы много над этим работаем. На сборах он много времени уделял мелочам: как лучше корпус при приеме мяча разворачивать и так далее. Тренер объясняет прямо все.

Леонид Слуцкий во время матча &laquo;Спартак&raquo; &mdash; &laquo;Рубин&raquo;: на поле никто не побекдил, а в соцсетях? «Спартак» и «Рубин» зарубились в соцсетях: Соболева сравнили с дельфином, Слуцкому припомнили скандальное интервью

— В матчах против «Арсенала» и «Рубина» ты сыграл в паре с Шамаром. Тебе было комфортно? Или было удобнее играть с Ларссоном и Понсе?

— С ними со всеми комфортно играть. У них у каждого разные качества, под них просто нужно подстроиться. Джордан бежит за спину, а стиль игры Понсе схож с моим — аргентинец летит на каждый мяч, бьется. Иногда чуть ли не лбами с ним сталкивались. С Шамаром тоже комфортно играть. Мы провели вместе лишь пару матчей. Посмотрим, что будет дальше. Я могу подстроиться под любого. Поставьте в нападение Джикию — без проблем сыграю с ним в паре. Мы профессионалы и пытаемся принести команде максимальную пользу.

— Ты стал лучшим игроком матча с «Рубином», но после игры пресс-служба казанцев выложила провокационный ролик, наложив на твое интервью звуки дельфина. «Спартак» ответил жестко, дело едва не дошло до комитета РФС по этике. Видел этот ролик? Как отреагировал?

— Да, я видел этот ролик от «Рубина». Реакция? Мне это неинтересно.

— Как в целом можешь оценить вторую часть сезона для «Спартака»?

— Если смотреть сейчас на результат, то отрицательно. Мы взяли всего лишь восемь очков в семи матчах. Конечно, отрицательно!

Александр Соболев и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Соболев и Игорь Акинфеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Третье дерби с ЦСКА, цель — Кубок России, игра без фанатов

— «Спартак» проиграл оба матча ЦСКА в чемпионате. Кубковый же триллер выиграл. Для тебя такие матчи — особенные?

— Для меня нет. Да, я знаю, что этот матч важен для болельщиков, для клуба. Но для меня нет разницы — играть против «Арсенала» или против ЦСКА. Я выхожу на каждого соперника с одинаковым настроем. Хоть на «Наполи». Выхожу и делаю свое дело. Хочется ведь не просто ЦСКА обыграть, а выиграть Кубок. И мы сделаем все для этого.

— Вы обсуждаете это в команде?

— Думаю, это и так всем понятно. Единственный наш шанс что-то выиграть в этом сезоне — Кубок страны.

— В кубковом дерби у «Спартака» снова было много моментов, но гол всего один, и тот с пенальти. Что все-таки с завершением?

— Хотел бы и я знать ответ на этот вопрос. Самое главное — мы в полуфинале Кубка, все остальное неважно.

— Обилие борьбы, стычек и целых 13 желтых карточек плюс удаление. По ТВ это смотрелось очень горячо. Как ощущалось на поле?

— Это дерби, в таких матчах так всегда. Все игроки на поле горели, был сумасшедший накал страстей. Большое количество желтых — это нормальное явление. Думаю, что на поле матч ощущался ровно так же, как и по телевизору.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. ЦСКА — «Спартак»: победа красно-белых в дерби через два дня после столетия

— В турнире остались помимо вас «Динамо», «Алания» и «Енисей». Кого назвал бы фаворитом турнира?

— Фаворит, конечно же, «Спартак»!

— «Спартаку» сейчас приходится играть без максимальной активной поддержки из-за бойкота фанатов. Насколько тебе их не хватает?

— Я думаю, что всем не хватает фанатской трибуны. Даже тем болельщикам, что сидят на центральных трибунах. Активные фанаты все-таки создают великолепную атмосферу на стадионе. Конечно, нам всегда будет их не хватать. Но хочется сказать о том, что болельщики, которые приходят сейчас, все равно хорошо нас поддерживают. Фанатов же я понимаю — они отстаивают свою точку зрения и имеют на это полное право. Я их в этом поддерживаю.

— Зарема Салихова в своей колонке для «СЭ» призывала спартаковских болельщиков вернуться на стадион. Ты бы присоединился к этому призыву?

— Понимаю их позицию, но в то же время хочу, чтобы они вернулись на стадион. Странно, что только наши болельщики не ходят на матчи. Насколько я слышал, почти все фанатские движения поддержали этот бойкот. А в итоге не ходят только наши... Ну, это останется на совести остальных. Получается, что наши болельщики — единственные, кто ответил за свои слова. Опять же, я думаю, что все с нетерпением ждут возвращения активной поддержки на трибуны.

Александр Соболев и Паоло Ваноли. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Соболев и Паоло Ваноли.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Судейство в России, «тренеришка» Эмери, ВАР — не зло

— После зимней паузы в России стали лучше судить или хуже?

— Стараюсь вообще не обращать внимания на судейство, а просто делать свою работу.

— Как в целом можешь оценить судейство в России? В Европе совсем другой уровень?

— Единственное серьезное отличие, которое я могу отметить, — работа ВАР. В Европе он работает раз в десять быстрее, чем у нас. Показательный момент был в матче Лиги чемпионов «Реал» — «Челси». Судьям хватило тридцати секунд для того, чтобы отменить гол. У нас на это уходит минут пять времени. Ты стоишь, остываешь... Особенно неприятно, когда при этом дождь или снег идет. Не знаю, почему этот процесс в РПЛ занимает так много времени. Хочется, чтобы все было быстрее.

— Продолжая тему европейского футбола: «Вильярреал» выбил из Лиги чемпионов «Баварию», ты был шокирован этим?

— Я смотрел и их первый матч, испанцы могли дома забивать гораздо больше. Но когда счет после первой встречи остался 1:0, я думал, что «Бавария» у себя дома их разнесет. Но... это футбол, так бывает.

— Эмери — тренер мирового уровня?

— Сейчас он вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. До этого он четыре раза выигрывал Лигу Европы. Что тут говорить. Его титулы говорят сами за себя.

Главный тренер &laquo;Вильярреала&raquo; Унаи Эмери. Эмери — великий. Но это не тренер для топ-клуба

— Каждый успех Эмери в России отзывается воспоминаниями слова «тренеришка», сказанного в его адрес почти 10 лет назад Артемом Дзюбой. Ты можешь себе представить, что так резко отзовешься о каком-то тренере?

— Никогда не позволю себе нагрубить тренеру. Для чего это делать? Пойдешь поругаешься с тренером, тебя потом отправят в дубль или ты не будешь играть. Такими действиями ты делаешь хуже только себе. Если тебя что-то не устраивает, просто жди своего шанса и работай.

— Почему у многих тренеров высокого уровня не получилась работа в России: Эмери, Манчини, Луческу? У нас действительно какая-то особенная лига?

— Все, кто приезжает к нам, говорят, что российская лига тяжелая, что трудно играть. Может быть, у многих не получается из-за того, что когда человек только приезжает, его превозносят до небес. А после нескольких поражений валят вниз. У нас так бывает: пару раз победил — ты хороший, пару раз проиграл — ты плохой, никто тебя не любит.

— Вернемся к судейству. Возьмем три эпизода: твое удаление в матче с «Ахматом», неудаление Гоцука за фол против Айртона и момент с твоим участием в матче с «Арсеналом». У тебя есть понимание решений судей?

— Иванов в перерыве матча с «Нижним Новгородом» сказал мне, что за фол, который я совершил против «Ахмата» в прошлом году, сегодня уже не удаляют. Я понял: окей, они там пересмотрели... Трактовки вновь поменялись. Неназначенный пенальти в ворота «Арсенала»? Думаю, что в Европе за такое не поставили бы.

— Иванов объяснил, что фол Гоцука- не красная карточка, но ЭСК признала его бездействие ошибкой. Как так?

— Вот пусть они и разбираются, не мне говорить, как им правильно судить. На самом деле, подобные моменты не так просты. Если брать ту ситуацию с «Ахматом»: мне на КДК сказали, что я должен был убрать ногу. Я тогда совершенно не понял этого. Как я мог ее убрать? Я отдаю пас, там доли секунды, куда я могу деть свою ногу? Фол по неосторожности. Ну да ладно, это уже было и было...

Григорий Иванов и&nbsp;Зарема Салихова. Судьи чаще всего ошибаются в пользу «Урала» и «Спартака». Что теперь скажут Григорий Иванов и Зарема Салихова?

— Кого бы назвал сейчас лучшим арбитром России?

— В плане поведения на поле мне больше всех нравятся Павел Кукуян и Сергей Карасев. Бывает такое, что я ругаюсь на поле с судьями. Но с Кукуяном и Карасевым у меня почти никогда не бывает конфликтов. Они всегда уважительно общаются, без мата, четко. Все объясняют, доносят до игроков.

— ВАР — зло для футбола? Или это у нас он неправильно работает?

— Нет, это не зло. Просто я смотрю на работу ВАР в Европе, там это занимает максимум минуту времени. У нас в чемпионате, чтобы разобраться в эпизоде, судьям минимум нужно три минуты. Взять даже вот момент в матче с «Арсеналом», когда решали по поводу пенальти. Прошло где-то три минуты. Или возьмем недавний матч ЦСКА с «Уралом». В конце матча были спорные эпизоды. Мне хватило двух повторов, чтобы понять, что нужно назначать пенальти в ворота «Урала». Это 15 секунд... Почему никто не может взять на себя ответственность и сказать в микрофон, что это пенальти? Они сначала по микрофону разговаривают две минуты, потом судья еще идет смотреть. Это очень долго. ВАР — хорошая штука, на самом деле, но почему иногда так долго принимаются решения, мне непонятно.

Александр Соболев и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Соболев и Доменико Тедеско.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

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— Вспоминая снежное дерби против «Локомотива», какие у тебя были эмоции тогда? Был ли ты против того, чтобы матч состоялся?

— Снег и снег, не в первый раз же. Наоборот, я хотел сыграть в таких условиях. Такая погода — антифутбол, много борьбы, есть возможность где-то заковырять гол. Правда, во втором тайме весь снег растаял, и я не забил. Может быть, если бы снег не растаял, я бы забил в том матче.

— Можно сказать, что это были самые тяжелые погодные условия для игры в футбол в твоей профессиональной карьере? Или бывало похуже?

— Если брать именно состояние поля, то да. А если говорить о погодных условиях, то я играл как-то в Уфе и при -23. Это был мой дебют за «Томь».

— До матча говорили, что «Спартак» не хочет играть в таких условиях, это правда? Команда не хотела выходить на поле?

— В раздевалке я такого не слышал. Наверное, это больше шло от руководства клуба. Речь шла о риске получения травмы. Я не думаю, что кто-то не хотел играть. Все сидели и ждали окончательного решения.

Алексис Бека Бека и&nbsp;Максим Петров поздравляют Вильсона Изидора с&nbsp;голом в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. Снегопад, «варварство» и немного футбола. «Локо» обыграл «Спартак»

— Футбола особо в этом матче не было, что тебе запомнилось больше всего?

— Я сидел на скамейке запасных, делать было нечего. Пока шла разминка, я решил сделать снеговика из футбольного мяча. Снег был липкий, я закатал мяч в снег — получился огромный шар.

— Какой была его дальнейшая судьба?

— Ударил по нему, и он разлетелся.

— Недавно российская фигуристка Елизавета Худайбердиева высказалась по поводу российского футбола: «Смотрела как-то «Локомотив» — «Спартак», и это было очень печально. Мне не нравится стиль нашего футбола — пинать в никуда». Согласен с такой оценкой?

— В том нашем матче с «Локомотивом» футбола действительно было мало, погода просто не позволяла строить комбинационную игру. А так, единственное, что могу ей ответить: не нравится — не смотри.

— Как можно вообще реагировать на подобные высказывания людей, которые не имеют никакого отношения к футболу? Не так давно Ирина Роднина назвала наших футболистов ленивыми.

— Думаю, они просто пытаются привлечь к себе внимание, получить хайп. Заметьте, что футболисты никогда никого не оценивают. Мы же не трогаем ни теннисистов, ни фигуристов. Зачем я буду говорить про фигурное катание, если я ничего в нем не понимаю? Или про хоккей, условно. Да, я знаю правила игры, но есть какие-то нюансы. Зачем мне говорить, что они неправильно играют? Если бы я хотел привлечь к себе внимание, начал бы это делать. Но я ни разу не видел, что кто-то из футболистов позволял себе подобные высказывания.

Квинси Промес и&nbsp;Георгий Джикия. «Спартак» проигрывает кучу равных матчей. Это повод говорить не о судействе и везении, а о характере и коллективе

— Как ты в целом можешь оценить уровень российского футбола?

— Нам удалось выйти из сложнейшей группы Лиги Европы с первого места. Сейчас нас дисквалифицировали. Теперь могу сказать, что мы бы выиграли Лигу Европы, если бы нас не сняли. Могу смело так заявлять. Шучу, конечно. Но если серьезно: «Наполи» мы обыграли дважды, с «Лестером» вничью сыграли, заняли первое место в группе... Да мы бы выиграли этот титул — вообще легко. Мы тогда просто не стали говорить — боялись сглазить, ха-ха.

Кто у нас там был, «РБ Лейпциг»? «Прибили» бы их дома 3:0, а потом туда поехали — и еще два закинули бы. Ну реально, я играл с «Наполи», с «Лестером»... Понятное дело, что с «Лестером» на выезде было прям очень тяжело. Но я не могу сказать, что мы от них сильно отстанем. По поводу «Наполи»: я думал, Кулибали такой здоровый огромный защитник, которого просто невозможно продавить. В итоге я из-под него забил головой.

— Оказался проходным?

— Нет, он хороший защитник, не проходной. Перед игрой думал: «Как я с ним буду бороться...» Но я не могу сказать, что это какой-то недосягаемый уровень для нас. Конечно, в мире есть невероятные футболисты: Месси, Роналду, Левандовски. Но опять же, в футбол играют 11 человек.

— Какой была первая реакция, когда ты узнал о том, что вы не сыграете в плей-офф Лиги Европы?

— Ну это же не вот в секунду произошло... Все к этому шло. Я уже понимал, что нас снимут с турнира. Конечно, очень обидно, что так произошло. Хотелось сыграть в плей-офф Лиги Европы. Все футболисты стремятся к этому, мечтают о возможности сыграть на такой стадии. Ты выходишь из группы с первого места, а тебя дисквалифицируют. Это очень обидно.

— С Тедеско списывались после жеребьевки?

— Я ему написал сразу после нее: «Ждите нас!» Доменико ответил: «Надеюсь, ты будешь в хорошей форме». А потом — когда нас исключили из турнира — уже не общались.

Карим Бензема. «Арсенал» и «Челси» выдали шоу, Тедеско прорвался в финал Кубка Германии, Бензема не забил два пенальти

— После снятия «Спартака» с розыгрыша Тедеско сказал примерно следующее: «Мне жаль друзей в клубе, но УЕФА поступил правильно». Ты понял его позицию? Не было обидно?

— Да, я видел это его заявление. Обиды на него никогда не было — ни тогда, ни сейчас. Может быть, он нас просто испугался, ха-ха. Мы же должны были победителями Лиги Европы стать.

— Ты понимаешь объяснение CAS по поводу отстранения нашей сборной с чемпионата мира?

— Спорт вне политики, да? Так было всегда, и больше мне нечего добавить. Сейчас уже и следующий чемпионат Европы под вопросом для нас. Обидно, потому что мы — спортсмены — не имеем отношения к тому, что происходит. Мы просто хотим играть в футбол, фигуристы хотят кататься на Олимпиаде, а хоккеисты — играть на чемпионате мира. Это наша работа, мы играем ради этого. Обидно, когда тебя всего лишают. И самое горькое заключается в том, что ты ничего не можешь с этим всем сделать. Ты делаешь все, чтобы сыграть на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Лиге чемпионов, а тебя просто лишают такой возможности.

— С большой долей вероятности в следующем сезоне наших команд не будет в еврокубках. Большинство легионеров покинут свои клубы. Каким ты видишь «Спартак» летом?

— Не думаем об этом — просто играем в футбол. Летом будет видно. Думаю, те, кто хотел, уже покинули команду. А остальные — с нами.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Соболев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Спартак» — второй дом и легенда, ретрологотип красно-белых

— Как тебе новый логотип «Спартака», который будет использоваться в активностях, приуроченных к столетию клуба?

— Прикольно выглядит! Мне нравятся обе эмблемы, но ретростиль мне чуть ближе. Круто сделали.

— Ты не так долго в «Спартаке», чем он стал для тебя за это время? Что для тебя значит эта красивая дата клуба в 100 лет?

— 100 лет — это большая дата, день рождения великого клуба! Если говорить прямо, для «Спартака» я пока ничего не сделал. Хочется выигрывать трофеи, побеждать, но пока так... Трофеи и титулы, наверное, являются единственной целью для каждого футболиста, который находится в «Спартаке». Я хочу, чтобы этот клуб выигрывал титулы всегда!

— Что для тебя «Спартак»?

— Второй дом. Меня здесь все абсолютно устраивает, все нравится.

— Какая у тебя лично цель на остаток этого сезона и на следующий юбилейный год?

— Я уже сказал про кубок. Что касается личных целей, мне не важны голы. Для меня главное, чтобы команда побеждала.

Александр Соболев. «Бороться за титул сложно. Постараемся быть в двойке». Соболев — о «Спартаке», сборной и нырках в штрафной

— В следующем сезоне «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство?

— Поговорим об этом после летних сборов.

— «Спартак» в честь столетия клуба планировал организовать выставочный матч. Если рассуждать гипотетически, с кем бы ты хотел сыграть больше всего?

— Наверное, я бы выбрал нам в соперники какой-то из топ-клубов: «ПСЖ» или «Баварию».

— Футбол в России — это...

— Спорт, как и везде. Это просто футбол, как и в других странах. Немного другого уровня, но футбол.

— «Спартак» в российском футболе — это...

— Легенда! Ну а как еще?

Александр Соболев
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Чемпионат мира по футболу 2022
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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