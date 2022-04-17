«Спартак» и «Рубин» зарубились в соцсетях: Соболева сравнили с дельфином, Слуцкому припомнили скандальное интервью
После ничьей в матче «Спартак» — «Рубин» (1:1) команды неожиданно устроили медиаскандал. Первыми выступили казанцы, опубликовав в соцсетях видео интервью Александра Соболева, где слова футболиста заменили на крики дельфина.
Это отсылка к манере игры форварда, которого часто обвиняют в нырках и симуляции. В прошлом году футболиста даже спрашивали об этом в интервью — Александр уверял, что понимает, почему его так называют, и не обращает внимания.
На самом деле, «Рубин» подколол страйкера «Спартака», отреагировав на его послематчевые слова. Соболева признали лучшим игроком, а на флэш-интервью нападающий так описал ничейный результат с «Рубином»: «Потеряли два очка, больше сказать нечего. Не получалось забить. Тяжело вскрывать [оборону], когда десять человек [стоят] около своей штрафной».
«Спартак» отреагировал гораздо жестче. В ответ на пост «Рубина» СММщики красно-белых обыграли резонансное интервью Леонида Слуцкого Sports.ru после провала на Евро-2016.
Получилось очень дерзко. И не слишком уместно. Все же «Рубин» пытался пошутить на критику со стороны футболиста «Спартака» — и сделал это без злобы и оскорблений. А «Спартак» откровенно нагрубил.
Все это выглядело вдвойне неожиданно, учитывая, что между «Рубином» и «Спартаком» не было вражды. Наоборот, недавно медиакоманды обыгрывали судейские скандалы и договорились выпустить совместный дисс на арбитров.
Агрессия «Спартака» не очень вписывается и в позиционирование клуба в информационном пространстве. Не так давно красно-белые жаловался в комитет по этике РФС на гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который так анонсировал кубковый матч с красно-белыми: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком», — говорил он о знаменитой сцене с Дзюбой и Азмуном в раздевалке «Зенита».
В «Спартаке» уверяли, что это «за гранью адекватного чувства юмора и ставит под сомнение принцип взаимоуважения». В итоге Медведева оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Теперь в комитете готовы рассмотреть и поведение «Спартака», если поступит соответствующая жалоба. Но казанцы жаловаться не планируют.
«Рубин» не будет обращаться в комитет по этике РФС из-за поста SMM «Спартака». Каждый по-своему оценит юмор клубов, но устраивать из-за этого разбирательства — это уже перебор», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина».
Пока юмор своих СММщиков оценил Слуцкий — «Рубин» выложил в соцсети видео, как тренер смотрит ролик с Соболевым. И резюмирует: «Очень смешно».
«Спартак» ушел от поражения на поле. Но, кажется, в соцсетях все же проиграл.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0