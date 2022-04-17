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«Спартак» и «Рубин» зарубились в соцсетях: Соболева сравнили с дельфином, Слуцкому припомнили скандальное интервью

«Спартак» и «Рубин» обменялись шутками в соцсетях
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий во время матча «Спартак» — «Рубин»: на поле никто не побекдил, а в соцсетях?
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Вышло неудачно.

После ничьей в матче «Спартак» — «Рубин» (1:1) команды неожиданно устроили медиаскандал. Первыми выступили казанцы, опубликовав в соцсетях видео интервью Александра Соболева, где слова футболиста заменили на крики дельфина.

Это отсылка к манере игры форварда, которого часто обвиняют в нырках и симуляции. В прошлом году футболиста даже спрашивали об этом в интервью — Александр уверял, что понимает, почему его так называют, и не обращает внимания.

Егор Тесленко и&nbsp;Александр Соболев в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;. «Спартак» на тайм перешел в навал и спасся от поражения. Но недоволен ничьей с «Рубином»

На самом деле, «Рубин» подколол страйкера «Спартака», отреагировав на его послематчевые слова. Соболева признали лучшим игроком, а на флэш-интервью нападающий так описал ничейный результат с «Рубином»: «Потеряли два очка, больше сказать нечего. Не получалось забить. Тяжело вскрывать [оборону], когда десять человек [стоят] около своей штрафной».

«Спартак» отреагировал гораздо жестче. В ответ на пост «Рубина» СММщики красно-белых обыграли резонансное интервью Леонида Слуцкого Sports.ru после провала на Евро-2016.

Получилось очень дерзко. И не слишком уместно. Все же «Рубин» пытался пошутить на критику со стороны футболиста «Спартака» — и сделал это без злобы и оскорблений. А «Спартак» откровенно нагрубил.

Все это выглядело вдвойне неожиданно, учитывая, что между «Рубином» и «Спартаком» не было вражды. Наоборот, недавно медиакоманды обыгрывали судейские скандалы и договорились выпустить совместный дисс на арбитров.

Агрессия «Спартака» не очень вписывается и в позиционирование клуба в информационном пространстве. Не так давно красно-белые жаловался в комитет по этике РФС на гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который так анонсировал кубковый матч с красно-белыми: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком», — говорил он о знаменитой сцене с Дзюбой и Азмуном в раздевалке «Зенита».

В «Спартаке» уверяли, что это «за гранью адекватного чувства юмора и ставит под сомнение принцип взаимоуважения». В итоге Медведева оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Артем Дзюба и&nbsp;Сердар Азмун. «Это намек на то, что будет со «Спартаком» в Кубке». Медведев прокомментировал видео с Дзюбой и Азмуном в раздевалке

Теперь в комитете готовы рассмотреть и поведение «Спартака», если поступит соответствующая жалоба. Но казанцы жаловаться не планируют.

«Рубин» не будет обращаться в комитет по этике РФС из-за поста SMM «Спартака». Каждый по-своему оценит юмор клубов, но устраивать из-за этого разбирательства — это уже перебор», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина».

Пока юмор своих СММщиков оценил Слуцкий — «Рубин» выложил в соцсети видео, как тренер смотрит ролик с Соболевым. И резюмирует: «Очень смешно».

«Спартак» ушел от поражения на поле. Но, кажется, в соцсетях все же проиграл.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Сочи
Локомотив

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21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
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Наполи
Рома

П1

23%

1.93

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19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Александр Соболев
Артем Дзюба
РФС
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Слуцкий
0
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
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 - : -
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