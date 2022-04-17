«Спартак» и «Рубин» зарубились в соцсетях: Соболева сравнили с дельфином, Слуцкому припомнили скандальное интервью

Вышло неудачно.

После ничьей в матче «Спартак» — «Рубин» (1:1) команды неожиданно устроили медиаскандал. Первыми выступили казанцы, опубликовав в соцсетях видео интервью Александра Соболева, где слова футболиста заменили на крики дельфина.

Это отсылка к манере игры форварда, которого часто обвиняют в нырках и симуляции. В прошлом году футболиста даже спрашивали об этом в интервью — Александр уверял, что понимает, почему его так называют, и не обращает внимания.

На самом деле, «Рубин» подколол страйкера «Спартака», отреагировав на его послематчевые слова. Соболева признали лучшим игроком, а на флэш-интервью нападающий так описал ничейный результат с «Рубином»: «Потеряли два очка, больше сказать нечего. Не получалось забить. Тяжело вскрывать [оборону], когда десять человек [стоят] около своей штрафной».

«Спартак» отреагировал гораздо жестче. В ответ на пост «Рубина» СММщики красно-белых обыграли резонансное интервью Леонида Слуцкого Sports.ru после провала на Евро-2016.

Получилось очень дерзко. И не слишком уместно. Все же «Рубин» пытался пошутить на критику со стороны футболиста «Спартака» — и сделал это без злобы и оскорблений. А «Спартак» откровенно нагрубил.

Все это выглядело вдвойне неожиданно, учитывая, что между «Рубином» и «Спартаком» не было вражды. Наоборот, недавно медиакоманды обыгрывали судейские скандалы и договорились выпустить совместный дисс на арбитров.

Агрессия «Спартака» не очень вписывается и в позиционирование клуба в информационном пространстве. Не так давно красно-белые жаловался в комитет по этике РФС на гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который так анонсировал кубковый матч с красно-белыми: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком», — говорил он о знаменитой сцене с Дзюбой и Азмуном в раздевалке «Зенита».

В «Спартаке» уверяли, что это «за гранью адекватного чувства юмора и ставит под сомнение принцип взаимоуважения». В итоге Медведева оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Теперь в комитете готовы рассмотреть и поведение «Спартака», если поступит соответствующая жалоба. Но казанцы жаловаться не планируют.

«Рубин» не будет обращаться в комитет по этике РФС из-за поста SMM «Спартака». Каждый по-своему оценит юмор клубов, но устраивать из-за этого разбирательства — это уже перебор», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина».

Пока юмор своих СММщиков оценил Слуцкий — «Рубин» выложил в соцсети видео, как тренер смотрит ролик с Соболевым. И резюмирует: «Очень смешно».

«Спартак» ушел от поражения на поле. Но, кажется, в соцсетях все же проиграл.