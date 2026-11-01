«Динамо» вернулось в лидеры, «Краснодар» в кризисе, слухи о расставании Черчесова и «Ахмата» достигли пика

Обозреватель «СЭ» — о двух главных субботних матчах 13-го тура РПЛ.

Если «Динамо» в этом чемпионате ведет в счете — победу уже не упускает

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

Столичное «Динамо» достойно отреагировало на провал с «Акроном», ставший первым поражением команды после длительной победной серии, и выиграло 2:0 у «Ахмата». Притом что и грозненцы были далеко не пустыми, наиграли больше чем на гол по xG (у хозяев, правда, более чем вдвое больше), вингер сборной России Лечи Садулаев во второй половине первого тайма на своем фланге доставлял уйму проблем не кому-нибудь, а Хуану Касересу, и создавал регулярную остроту. Но «Динамо» было объективно лучше.

Понятно, что очень помог бело-голубым вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов, ужасно отбивший мяч в свои ворота после удара Даниила Фомина на второй минуте. А «Динамо» Сандро Шварца отличается в этом сезоне тем, что, получив преимущество в счете, его не упускает, — девять побед из девяти. Эта тенденция сработала вновь.

Перед игрой многие динамовские болельщики были недовольны появлением Фомина в стартовом составе — мол, проваливает матчи, и пора бы его убирать в запас. Но Шварц выразил капитану доверие — и получите 1+1. Его голевой пас Константину Тюкавину, забившему отличный гол, кажется мне более качественным и осмысленным действием, чем результативный удар. Это пример стабильного отношения тренера к игроку, которого считает одним из ключевых и не собирается делать глобальные выводы на основании того, что считает частностью.

Мне все больше нравится молодой вратарь Курбан Расулов, от которого в этом матче исходили флюиды уверенности в себе, которые передавались всей группе обороны, да и команде в целом. Его появление скорее было вызвано тем, что Андрей Лунев приболел, но всякий раз, когда Расулову выпадает возможность его заменить, он это делает достойно.

«Динамо», по крайней мере до понедельника, снова вышло в единоличные лидеры чемпионата. Оно провело не идеальный, но хороший матч. Первые полчаса имело большой перевес, затем уступило инициативу прибавившему «Ахмату», но после замен во втором тайме вернуло себе контроль над игрой. Общий счет по ударам 22-8, как и обилие моментов у ворот попавшего под изрядную нагрузку Ульянова, говорит о том, что победа бело-голубых — заслуженная.

Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Ахмат» — не та работа, что соответствует амбициям Черчесова. «Локомотив» ему подошел бы гораздо больше

«Ахмат» не был плох по игре, но снова проиграл, а после вечернего матча «Родина» — «Краснодар» и вовсе опустился с 14-го на 15-е место. И, хоть Станислав Черчесов не подтвердил слухи об уходе из команды, у меня есть ощущение, что ему внутренне наскучило работать в Грозном. У него и глаза не сверкают, как обычно, он ведет себя на скамейке очень уж спокойно, зоны при игре в оборонительной фазе открыты куда больше, чем в те моменты, когда его энергетика стопроцентна.

Когда Черчесов принял «Ахмат», мне это показалось несколько удивительным и не вполне соответствующим его амбициям. Но я это воспринял как возможность по новой узнать РПЛ после долгого отсутствия в ней, зайти туда по второму разу. Но прошло время, он уже во всем разобрался. Выше определенного уровня (хотя и ниже тоже) «Ахмат» не поднимется. А тогда для Черчесова эта работа, как говорится, чтобы что?

Дальше идут сугубо мои домыслы, никоим образом не инсайды, но мне бы показалось логичным, если бы экс-главный тренер сборной России, четвертьфиналист ЧМ-2018 оказался в «Локомотиве». Гендиректор красно-зеленых Борис Ротенберг играл у него в «Динамо», и, насколько помню, отношения у них были хорошими. При всем уважении к бронзе Михаила Галактионова в прошлом сезоне, в нынешнем «Локо» он, похоже, исчерпал себя. И, несмотря на неудачные результаты Черчесова в «Ахмате», не удивлюсь, если он через какое-то время окажется в Черкизове. Потому что «Локо» его амбициям соответствует.

Правда, тут надо понимать, что решение о главном тренере в компетенции не Ротенберга, которому надо как-то исправляться за все провалы, а главы РЖД Олега Белозерова. Но там никаких коренных противоречий тоже не вижу — хотя могу, конечно, чего-то не знать.

Повторяю — это все сугубо мои внутренние конструкции, которые не имеют никакого отношения к реальности. Но отчего-то они не кажутся мне невозможными. Могу быть в корне не прав — но не вижу большого смысла и перспективы в продолжении работы Черчесова в «Ахмате». А в «Локомотиве» — вижу.

«Ахмат» же, согласно инсайду Ивана Карпова, возглавит Ролан Гусев, который вроде как предпочел клуб из Чечни вместо «Факела», где уже одной ногой был. Очевидно, что экс-главный тренер «Динамо» — самый востребованный лот на сегодняшнем российском рынке. Подбор игроков и возможности в «Ахмате» явно превосходят воронежские. Обе команды на данный момент находятся в зоне прямого вылета, но для клуба из Грозного это скорее временное явление, а вот «наглецы» с большой долей вероятности обречены — что усугубили вчерашние 0:1 в Казани. Особенно во втором тайме «Факел» с и. о. главного тренера Алексеем Ребко атаковал больше, чем «Рубин» с и. о. главного тренера Олегом Кузьминым, но ответить своим мячом на гол-красавец боковыми «ножницами» рубиновца Сальседо так и не смог. Да и реальных шансов для того было немного.

Воронеж на пять очков отстает от занимающего 15-е место «Ахмата», и с трудом можно представить, что, если такой зазор к зиме сохранится, во время перерыва «Факел» сможет собрать такую «банду», которая весной наверстает упущенное. А вылетать в начале тренерской карьеры Гусеву вряд ли улыбается.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Классный матч «Родины» и полноценный кризис «Краснодара»: семь матчей без побед и заслуженное поражение от новичка лиги

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)

«Родина» одержала волевую победу над «Краснодаром» и формально выскочила даже из зоны стыковых матчей, хотя по очкам делит 12-13-е места с «Акроном», и у тольяттинцев игра в запасе. Удивительный новичок РПЛ — две победы из трех над «Зенитом» и «быками», чемпионом и вице-чемпионом, причем обе — когда вначале команда проигрывала в счете. И с двумя разными тренерами — Луисом Диасом и Джонатаном Альбой.

После отставки первого при втором «Родина» стремительно изменилась. Былого разброда в обороне и близко нет: там появились такие люди, как Родриго Бекао, которого мы помним как очень крепкого игрока ЦСКА, перешедшего оттуда в Серию А, и Денвер Мачадо, игравший за сборную Колумбии против Португалии на ЧМ-2026, что уже само по себе показатель качества. Дело, однако, не только в конкретных личностях, но и в организации игры в защите.

И в целом у «Родины» появились цельность, компактность, баланс. Причем команда Альбы, в отличие от победы в Питере, не выдала вдруг сенсационный второй тайм после провального первого и полного расслабона фаворита, а диктовала игру весь матч. Хотя началось все с перекладины у «Краснодара», а закончилось — штангой у него же при 1:2, когда автору голевой передачи Дмитрию Воробьеву с точностью удара совсем чуть-чуть не повезло.

Весьма показательно, что в перерыве Мурад Мусаев сделал две замены, убрав с поля Даниила Уткина и Александра Черникова. Он был крайне недоволен ходом встречи — отсюда и эта двойная в перерыве. Чтобы удостовериться в эмоциях главного тренера «быков» по отношению к игре своей команды, достаточно послушать его послематчевое интервью.

И когда Воробьев идеально навесил, а Кристиан открыл счет, подумалось, что «быки» все поставили на свое место. Но нет. «Родина» совершенно не собиралась сдаваться. Уже через пять минут скверно сыграл в своей штрафной Жубал, и Герман Онугха сравнял счет. Потом еще пара удачных замен, дополнительное давление (какая, к черту, ничья, «Родину» она не устраивала, что и Онугха в интервью после финального свистка подчеркнул), хаос в штрафной гостей и срезка вышедшего на замену после травмы Дугласа Аугусту в свои ворота. И победа хозяев, которая соответствовала содержанию матча.

Только Альбе надо учесть урок Диаса, чья команда после победы в Питере стала проигрывать все напропалую. Да, сейчас у «Родины» две победы подряд, и ничего случайного в сегодняшнем успехе нет. Но у не готовых к этому ментально людей выигрыш у топ-клуба вызывает эйфорию, которая до добра может не довести. В то же время на сегодня можно констатировать, что «Родина» с новым тренером превратилась в полноценную боевую единицу РПЛ, какой не была при Диасе. А первоначальные ли это эмоции после смены тренера или нечто большее, покажет только время.

Александр Черников, судья Рафаэль Шафеев и Дейвер Мачадо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Против ЦСКА «Краснодар» сыграет без Черникова и Оласы

«Быки» же уже семь туров не выигрывают, за последние четыре набрав два очка, а за семь туров — пять. Такого отрезка у этой команды не было уже несколько лет. А через неделю «Краснодару» играть с ЦСКА — и делать это без дисквалифицированных Черникова и Лукаса Оласы. Да, вернется после аналогичной «отсидки» Илья Вахания, но у команды все равно явный недобор в обойме, да и ключевые игроки не показывают прежнего футбола. Это касается, в частности, и Станислава Агкацева, и Тормены — а Жубал, по крайней мере сейчас, не оказался достойной заменой Диего Косте.

Разве что Джон Кордоба соответствует себе обычному, но это больше не спасает. Стало понятно, насколько большой в «Краснодаре» была роль «десятки», будь то Эдуард Сперцян или Никита Кривцов. Может, Мусаеву попробовать на этой позиции Кристиана или Хуана Боселли? Либо с учетом успешной игры в последних матчах Воробьева (дубль в Кубке, результативная передача и удар в штангу после выхода на замену вчера) имеет смысл попытаться перейти на схему 4-4-1-1 с Кордобой на острие и Воробьевым в оттяжке?