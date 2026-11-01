«Балтика» на своем поле обыграла «Акрон» и прервала шестиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ

«Балтика» обыграла «Акрон» в матче 13-го тура РПЛ — 2:1.

Встреча прошла на «Ростех Арене» в Калининграде.

У калининградцев отличились Брайан Хиль на 52-й минуте и Иван Беляков на 68-й минуте. Единственный мяч гостей на 54-й минуте забил Артем Шуманский.

«Балтика» прервала шестиматчевую безвыигрышную серию и с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Акрон» с 12 очками — на 13-й строчке.

В следующем туре 8 ноября калининградцы на своем поле примут махачкалинское «Динамо», тольяттинцы в этот же день в гостях сыграют со «Спартаком».