Арбитр Карасев — черная метка для «Динамо». Бело-голубые потеряют очки в дерби с ЦСКА?
Карасев и «Динамо»
Центральный матч тура между ЦСКА и «Динамо» достался Сергею Карасеву. Любопытно, что при нем бело-голубые не одержали ни одной победы в пяти встречах чемпионата-2021/22: «Локомотив» (1:1, ВАР), «Зенит» (1:4, 1:1, судья), «Спартак» (2:2, 0:2, судья).
Интересен и другой факт: столичный рефери взял на себя значительную часть самых сложных игр турнира. Такой нагрузки раньше у него не было: «Локомотив» — «Зенит» (1:1, судья), «Динамо» — «Локомотив» (1:1, ВАР), ЦСКА — «Спартак» (1:0, судья), «Спартак» — «Динамо» (2:2, судья), «Зенит» — «Динамо» (4:1, судья), ЦСКА — «Зенит» (0:2, судья), «Динамо» — «Зенит» (1:1, судья), «Динамо» — «Спартак» (0:2, судья), «Локомотив» — «Спартак» (1:0, судья).
Всего в 25 турах этого чемпионата он судил 21 раз: 15 матчей в роли арбитра и еще шесть — в качестве ВАР.
Кукуян и ЦСКА
Павел Кукуян будет работать в шестом из восьми туров после возобновления РПЛ (19-й и 23-й он пропустил). Сочинец в третий раз за это время (с 5 марта) получил назначение на матч ЦСКА. До этого армейцы победили «Нижний Новгород» (1:0) и проиграли «Химкам» (2:4).
Лучшие видеоарбитры
По два матча в роли видеоарбитра досталось Владиславу Безбородову (пока у него девять игр в качестве ВАР в этом чемпионате), Павлу Шадыханову (11) и Кукуяну (восемь). Свидетельство большого доверия со стороны департамента судейства или нехватки видеоассистентов?
«Штрафники»
Без назначений остались Иван Сиденков, Анатолий Жабченко, Алексей Амелин, Антон Фролов, а также отстраненные до конца сезона Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов.
Бобровский и Пустовойтова
Ян Бобровский и Анастасия Пустовойтова в ближайшем туре будут работать только резервными. При этом Пустовойтова давно не судит и в ФНЛ.
А Бобровского, похоже, «прикрепили» к ЦСКА. Рефери из Санкт-Петербурга после дебюта в РПЛ 12 марта (в качестве судьи) дали уже четвертую игру красно-синих в пяти турах, с 22-го по 26-й: ЦСКА — «Рубин» (6:1, резервный), ЦСКА — «Урал» (2:2, ВАР), «Уфа» — ЦСКА (1:1, ВАР), ЦСКА — «Динамо» (резервный).
Общий список
«Урал» — «Уфа» — арбитр Сергей Иванов, ассистенты Дмитрий Ермаков, Дмитрий Жвакин, резервный Сергей Куликов, видеоарбитр (ВАР) Владислав Безбородов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Николай Богач, инспектор Юрий Чеботарев.
«Локомотив» — «Нижний Новгород» — арбитр Евгений Турбин, ассистенты Валерий Данченко, Владимир Миневич, резервный Анастасия Пустовойтова, видеоарбитр (ВАР) Павел Кукуян, ассистент видеоарбитра (АВАР) Алексей Стипиди, инспектор Александр Гвардис.
«Сочи» — «Ахмат» — арбитр Кирилл Левников, ассистенты Андрей Веретешкин, Кирилл Большаков, резервный Иван Сараев, видеоарбитр (ВАР) Владимир Москалев, ассистент видеоарбитра (АВАР) Антон Кобзев, инспектор Эдуард Малый.
«Рубин» — «Арсенал» — арбитр Артем Чистяков, ассистенты Роман Усачев, Илья Елеференко, резервный Ранэль Зияков, видеоарбитр (ВАР) Василий Казарцев, ассистент видеоарбитра (АВАР) Дмитрий Сафьян, инспектор Сергей Лапочкин.
«Химки» — «Крылья Советов» — арбитр Алексей Матюнин, ассистенты Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков, резервный Евгений Буланов, видеоарбитр (ВАР) Павел Шадыханов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Егор Болховитин, инспектор Гаряфий Жафяров.
«Ростов» — «Спартак» — арбитр Виталий Мешков, ассистенты Арам Петросян, Александр Богданов, резервный Дмитрий Стрельцов, видеоарбитр (ВАР) Владислав Безбородов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Алексей Воронцов, инспектор Сергей Мацюра.
ЦСКА — «Динамо» — арбитр Сергей Карасев, ассистенты Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов, резервный Ян Бобровский, видеоарбитр (ВАР) Павел Кукуян, ассистент видеоарбитра (АВАР) Константин Шаламберидзе, инспектор Алексей Тюмин.
«Краснодар» — «Зенит» — арбитр Евгений Кукуляк, ассистенты Максим Ковалев, Игорь Князев, резервный Олег Соколов, видеоарбитр (ВАР) Павел Шадыханов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Валентин Мурашов, инспектор Андрей Бутенко.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0