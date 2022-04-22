Определены арбитры и инспекторы матчей 26-го тура чемпионата России, которые пройдут с 23 по 25 апреля. Обращаем внимание на ряд особенностей. Благодаря департаменту судейства у одного из московских арбитров невероятная нагрузка в сезоне.

Карасев и «Динамо»

Центральный матч тура между ЦСКА и «Динамо» достался Сергею Карасеву. Любопытно, что при нем бело-голубые не одержали ни одной победы в пяти встречах чемпионата-2021/22: «Локомотив» (1:1, ВАР), «Зенит» (1:4, 1:1, судья), «Спартак» (2:2, 0:2, судья).

24.04.2022 | ЦСКА — Динамо

Интересен и другой факт: столичный рефери взял на себя значительную часть самых сложных игр турнира. Такой нагрузки раньше у него не было: «Локомотив» — «Зенит» (1:1, судья), «Динамо» — «Локомотив» (1:1, ВАР), ЦСКА — «Спартак» (1:0, судья), «Спартак» — «Динамо» (2:2, судья), «Зенит» — «Динамо» (4:1, судья), ЦСКА — «Зенит» (0:2, судья), «Динамо» — «Зенит» (1:1, судья), «Динамо» — «Спартак» (0:2, судья), «Локомотив» — «Спартак» (1:0, судья).

Всего в 25 турах этого чемпионата он судил 21 раз: 15 матчей в роли арбитра и еще шесть — в качестве ВАР.

Кукуян и ЦСКА

Павел Кукуян будет работать в шестом из восьми туров после возобновления РПЛ (19-й и 23-й он пропустил). Сочинец в третий раз за это время (с 5 марта) получил назначение на матч ЦСКА. До этого армейцы победили «Нижний Новгород» (1:0) и проиграли «Химкам» (2:4).

Лучшие видеоарбитры

По два матча в роли видеоарбитра досталось Владиславу Безбородову (пока у него девять игр в качестве ВАР в этом чемпионате), Павлу Шадыханову (11) и Кукуяну (восемь). Свидетельство большого доверия со стороны департамента судейства или нехватки видеоассистентов?

«Штрафники»

Без назначений остались Иван Сиденков, Анатолий Жабченко, Алексей Амелин, Антон Фролов, а также отстраненные до конца сезона Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов.

Бобровский и Пустовойтова

Ян Бобровский и Анастасия Пустовойтова в ближайшем туре будут работать только резервными. При этом Пустовойтова давно не судит и в ФНЛ.

А Бобровского, похоже, «прикрепили» к ЦСКА. Рефери из Санкт-Петербурга после дебюта в РПЛ 12 марта (в качестве судьи) дали уже четвертую игру красно-синих в пяти турах, с 22-го по 26-й: ЦСКА — «Рубин» (6:1, резервный), ЦСКА — «Урал» (2:2, ВАР), «Уфа» — ЦСКА (1:1, ВАР), ЦСКА — «Динамо» (резервный).

Общий список

«Урал» — «Уфа» — арбитр Сергей Иванов, ассистенты Дмитрий Ермаков, Дмитрий Жвакин, резервный Сергей Куликов, видеоарбитр (ВАР) Владислав Безбородов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Николай Богач, инспектор Юрий Чеботарев.

«Локомотив» — «Нижний Новгород» — арбитр Евгений Турбин, ассистенты Валерий Данченко, Владимир Миневич, резервный Анастасия Пустовойтова, видеоарбитр (ВАР) Павел Кукуян, ассистент видеоарбитра (АВАР) Алексей Стипиди, инспектор Александр Гвардис.

«Сочи» — «Ахмат» — арбитр Кирилл Левников, ассистенты Андрей Веретешкин, Кирилл Большаков, резервный Иван Сараев, видеоарбитр (ВАР) Владимир Москалев, ассистент видеоарбитра (АВАР) Антон Кобзев, инспектор Эдуард Малый.

«Рубин» — «Арсенал» — арбитр Артем Чистяков, ассистенты Роман Усачев, Илья Елеференко, резервный Ранэль Зияков, видеоарбитр (ВАР) Василий Казарцев, ассистент видеоарбитра (АВАР) Дмитрий Сафьян, инспектор Сергей Лапочкин.

«Химки» — «Крылья Советов» — арбитр Алексей Матюнин, ассистенты Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков, резервный Евгений Буланов, видеоарбитр (ВАР) Павел Шадыханов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Егор Болховитин, инспектор Гаряфий Жафяров.

«Ростов» — «Спартак» — арбитр Виталий Мешков, ассистенты Арам Петросян, Александр Богданов, резервный Дмитрий Стрельцов, видеоарбитр (ВАР) Владислав Безбородов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Алексей Воронцов, инспектор Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Динамо» — арбитр Сергей Карасев, ассистенты Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов, резервный Ян Бобровский, видеоарбитр (ВАР) Павел Кукуян, ассистент видеоарбитра (АВАР) Константин Шаламберидзе, инспектор Алексей Тюмин.

«Краснодар» — «Зенит» — арбитр Евгений Кукуляк, ассистенты Максим Ковалев, Игорь Князев, резервный Олег Соколов, видеоарбитр (ВАР) Павел Шадыханов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Валентин Мурашов, инспектор Андрей Бутенко.