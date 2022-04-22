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Судейство

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Арбитр Карасев — черная метка для «Динамо». Бело-голубые потеряют очки в дерби с ЦСКА?

Арбитр Карасев судит матч ЦСКА — «Динамо» в 26-м туре РПЛ
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Определены арбитры и инспекторы матчей 26-го тура чемпионата России, которые пройдут с 23 по 25 апреля. Обращаем внимание на ряд особенностей. Благодаря департаменту судейства у одного из московских арбитров невероятная нагрузка в сезоне.

Карасев и «Динамо»

Центральный матч тура между ЦСКА и «Динамо» достался Сергею Карасеву. Любопытно, что при нем бело-голубые не одержали ни одной победы в пяти встречах чемпионата-2021/22: «Локомотив» (1:1, ВАР), «Зенит» (1:4, 1:1, судья), «Спартак» (2:2, 0:2, судья).

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Интересен и другой факт: столичный рефери взял на себя значительную часть самых сложных игр турнира. Такой нагрузки раньше у него не было: «Локомотив» — «Зенит» (1:1, судья), «Динамо» — «Локомотив» (1:1, ВАР), ЦСКА — «Спартак» (1:0, судья), «Спартак» — «Динамо» (2:2, судья), «Зенит» — «Динамо» (4:1, судья), ЦСКА — «Зенит» (0:2, судья), «Динамо» — «Зенит» (1:1, судья), «Динамо» — «Спартак» (0:2, судья), «Локомотив» — «Спартак» (1:0, судья).

Всего в 25 турах этого чемпионата он судил 21 раз: 15 матчей в роли арбитра и еще шесть — в качестве ВАР.

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Кукуян и ЦСКА

Павел Кукуян будет работать в шестом из восьми туров после возобновления РПЛ (19-й и 23-й он пропустил). Сочинец в третий раз за это время (с 5 марта) получил назначение на матч ЦСКА. До этого армейцы победили «Нижний Новгород» (1:0) и проиграли «Химкам» (2:4).

Лучшие видеоарбитры

По два матча в роли видеоарбитра досталось Владиславу Безбородову (пока у него девять игр в качестве ВАР в этом чемпионате), Павлу Шадыханову (11) и Кукуяну (восемь). Свидетельство большого доверия со стороны департамента судейства или нехватки видеоассистентов?

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«Штрафники»

Без назначений остались Иван Сиденков, Анатолий Жабченко, Алексей Амелин, Антон Фролов, а также отстраненные до конца сезона Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов.

Бобровский и Пустовойтова

Ян Бобровский и Анастасия Пустовойтова в ближайшем туре будут работать только резервными. При этом Пустовойтова давно не судит и в ФНЛ.

А Бобровского, похоже, «прикрепили» к ЦСКА. Рефери из Санкт-Петербурга после дебюта в РПЛ 12 марта (в качестве судьи) дали уже четвертую игру красно-синих в пяти турах, с 22-го по 26-й: ЦСКА — «Рубин» (6:1, резервный), ЦСКА — «Урал» (2:2, ВАР), «Уфа» — ЦСКА (1:1, ВАР), ЦСКА — «Динамо» (резервный).

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Общий список

«Урал» — «Уфа» — арбитр Сергей Иванов, ассистенты Дмитрий Ермаков, Дмитрий Жвакин, резервный Сергей Куликов, видеоарбитр (ВАР) Владислав Безбородов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Николай Богач, инспектор Юрий Чеботарев.

«Локомотив» — «Нижний Новгород» — арбитр Евгений Турбин, ассистенты Валерий Данченко, Владимир Миневич, резервный Анастасия Пустовойтова, видеоарбитр (ВАР) Павел Кукуян, ассистент видеоарбитра (АВАР) Алексей Стипиди, инспектор Александр Гвардис.

«Сочи» — «Ахмат» — арбитр Кирилл Левников, ассистенты Андрей Веретешкин, Кирилл Большаков, резервный Иван Сараев, видеоарбитр (ВАР) Владимир Москалев, ассистент видеоарбитра (АВАР) Антон Кобзев, инспектор Эдуард Малый.

«Рубин» — «Арсенал» — арбитр Артем Чистяков, ассистенты Роман Усачев, Илья Елеференко, резервный Ранэль Зияков, видеоарбитр (ВАР) Василий Казарцев, ассистент видеоарбитра (АВАР) Дмитрий Сафьян, инспектор Сергей Лапочкин.

«Химки» — «Крылья Советов» — арбитр Алексей Матюнин, ассистенты Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков, резервный Евгений Буланов, видеоарбитр (ВАР) Павел Шадыханов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Егор Болховитин, инспектор Гаряфий Жафяров.

«Ростов» — «Спартак» — арбитр Виталий Мешков, ассистенты Арам Петросян, Александр Богданов, резервный Дмитрий Стрельцов, видеоарбитр (ВАР) Владислав Безбородов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Алексей Воронцов, инспектор Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Динамо» — арбитр Сергей Карасев, ассистенты Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов, резервный Ян Бобровский, видеоарбитр (ВАР) Павел Кукуян, ассистент видеоарбитра (АВАР) Константин Шаламберидзе, инспектор Алексей Тюмин.

«Краснодар» — «Зенит» — арбитр Евгений Кукуляк, ассистенты Максим Ковалев, Игорь Князев, резервный Олег Соколов, видеоарбитр (ВАР) Павел Шадыханов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Валентин Мурашов, инспектор Андрей Бутенко.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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5
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