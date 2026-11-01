Пиняев обратился к болельщикам «Локомотива» после поражения от «Спартака»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев обратился к болельщикам после поражения от «Спартака» (0:4) в матче 13-го тура РПЛ.

Футболист использовал нецензурную лексику, говоря о неудачных результатах команды.

«Мы все стараемся. Когда ***** начинается, все вместе падаем. Сейчас то же самое. Мы тоже стараемся. Чего не хватает? Всего хватает! Дело в нас. Мы **********. Мы все вместе **********.

Сейчас четыре матча будет — «Рубин», Махачкала, «Ахмат» и «Родина». Это наши конкуренты, должны набирать по три очка в каждом матче, и тогда ситуация исправится. Сейчас нет смысла объясняться, мы **********. Мы должны все вместе выбираться из этой *****», — сказал Пиняев болельщикам.

«Локомотив» потерпел второе подряд поражение в РПЛ. Железнодорожники с 11 очками после 13 матчей занимают 14-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» 6 ноября примет «Рубин».