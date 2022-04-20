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ЦСКА — «Спартак»: победа красно-белых в дерби через два дня после столетия

«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
ЦСКА — «Спартак» — 0:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Команда Паоло Ваноли прошла ЦСКА (1:0) в четвертьфинале кубкового турнира благодаря голу Зелимхана Бакаева с пенальти.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 21 (0:1)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Щенников Дивеев Мухин (Зайнутдинов, 47) Карраскаль (Эджуке, 74) Гбамен Медина (Заболотный, 46) Бийол Юсуф Языджи (Ушаков, 74) Обляков (Фукс, 82)
Спартак
Максименко Кофрие Жиго Классен (Денисов, 87) Джикия Чернов Бакаев (Литвинов, 64) Мартинс Игнатов (Соболев, 80) Зобнин (Пруцев, 64) Николсон (Рассказов, 86)
Предупреждения
Карраскаль 24’, Гбамен 36’, Мухин 37’, Заболотный 68’, Щенников 78’, Фукс 90+3’  -  Бакаев 32’, Мартинс 43’, Кофрие 45+1’, Николсон 78’, Соболев 87’, Жиго 90+4’, Максименко 90+5’
Удаления
Гбамен 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Мурашов (Москва)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва)

Подарки на юбилеи должны быть запоминающимися, особенно если речь идет о столетии.

«Спартак» к круглой дате готовился давно. Еще в 2019-м владелец клуба Леонид Федун провозгласил: «Задача — стать чемпионом к 2022 году». Правда, золото РПЛ красно-белые этой весной уже не получат — давно потеряны даже математические шансы. Зато мечта о победе в Кубке жива. И она станет неплохой альтернативой, ведь в этом турнире «Спартак» не брал трофей 19 лет.

Понятно, что до него еще целых два гигантских шага. Но преодолен важный психологический барьер — ЦСКА в нынешнем чемпионате дважды обыграл красно-белых и имел неплохие шансы испортить сопернику торжество. «Спартак» и так в этом сезоне пережил тонну неудач, и еще одна, через два дня после празднования 100-летия, могла привести к очередному массовому микроинфаркту болельщиков.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» выбил ЦСКА из Кубка: онлайн-трансляция столичного дерби

До начала дерби фаворитом, конечно, выглядел ЦСКА. Армейцы принимали «лучших друзей» дома и прекрасно начали 2022 год. Правда, в последних трех турах команда Алексея Березуцкого не смогла справиться с аутсайдерами и самоустранилась из золотой гонки. Следовательно, находилась не в лучшей форме. И в этом заключался шанс Паоло Ваноли и Ко.

Итальянец подготовил полтора сюрприза. Один полноценный — дебют Леона Классена. Новичок не выходил на поле даже после ухода Айртона, но сейчас занял родную позицию левого латераля с первых минут и даже исполнял угловые. Второй половинчатый — появление на противоположной бровке Кофрие. В центре обороны бельгийцу места не нашлось, а Мозес с Хлусевичем оказались недоступны, так что Максимилиано отправился на правый фланг. Там он в «Спартаке» не раз появлялся в четверке защитников, но на чистого бровочника в основе его не видели со времен «Сент-Трюйдена».

Владимир Москалев в&nbsp;окружении футболистов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo;. Перед дерби ЦСКА — «Спартак» нарушены регламент работы ВАР и правила игры. Что происходит в нашем судействе?

Березуцкий отзеркалил схему оппонентов. Удивительного в этом ничего нет: 3-4-2-1 — привычная расстановка для армейцев этой весной. Но существовала вероятность, что ЦСКА выйдет с четырьмя защитниками, как на дерби с «Локомотивом».

В февральском дерби ЦСКА и «Спартак» провели равный безголевой тайм, а после перерыва гораздо чаще били по воротам красно-белые, а забивали — красно-синие. Сейчас сценарий получился совершенно другой. Никто из соперников не атаковал большими силами, и активного высокого прессинга мы тоже не видели. Однако моментов хватало, и еще до назначения пенальти Бакаев или Жиго могли открывать счет. Но получилось только с 11-метрового: арбитру Москалеву пришлось смотреть видеоповтор, чтобы определить игру рукой у Бийола. Бакаев был точен.

Назначение пенальти можно назвать ключевым моментом встречи, но оно не изменило рисунок встречи. У ЦСКА вообще не клеилось в нападении, а у «Спартака» периодически возникали моменты после длинных передач.

Решающим эпизодом стало удаление Гбамена. Вообще лейтмотив первого тайма — постоянные грубые фолы. Задолго до перерыва Москалев просматривал на красную карточку нарушение Мухина, но показал ему лишь желтую. А вообще предупреждений до перерыва оказалось сразу семь, и два из них — Гбамену. Важно, что первое ивуариец получил за разговоры с арбитром.

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Во втором тайме Березуцкий сделал сразу две замены и переключился на усеченную схему 4-2-3 с Заболотным на острие. При этом ЦСКА толком не прессинговал — видимо, экономил силы. А «Спартак», напротив, на освободившемся пространстве атаковал лихо и, конечно, должен был забивать больше. Но выдающееся дерби удалось Акинфееву — голкипер отбил тяжелые удары Кофрие и Николсона, до последнего оставляя хозяев в игре.

Гости же даже в большинстве не настаивали на владении, так что в позиционной атаке не показали ничего интересного. Кажется, Ваноли настолько страшился потерять такую нужную победу над ЦСКА, что тренер побаивался даже десятерых соперников. И армейцы имели роскошные шансы: Карраскаль и Щенников попадали в штангу.

Вообще по второму тайму нельзя сказать, что у оппонентов разное число людей на поле. А еще сложно было понять, как вторая половина встречи могла завершиться без голов и удалений — ближе к концовке в штрафной ЦСКА даже вспыхнула потасовка, но ее быстро погасили.

В сумбурной игре «Спартак» все-таки дотерпел и преподнес самому себе подарок на столетие. Это дерби вряд ли войдет в топ-10 лучших в истории, но оно может открыть красно-белым дорогу к титулу. А это гораздо важнее.

Зелимхан Бакаев
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
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