Команда Паоло Ваноли прошла ЦСКА (1:0) в четвертьфинале кубкового турнира благодаря голу Зелимхана Бакаева с пенальти.

Подарки на юбилеи должны быть запоминающимися, особенно если речь идет о столетии.

«Спартак» к круглой дате готовился давно. Еще в 2019-м владелец клуба Леонид Федун провозгласил: «Задача — стать чемпионом к 2022 году». Правда, золото РПЛ красно-белые этой весной уже не получат — давно потеряны даже математические шансы. Зато мечта о победе в Кубке жива. И она станет неплохой альтернативой, ведь в этом турнире «Спартак» не брал трофей 19 лет.

Понятно, что до него еще целых два гигантских шага. Но преодолен важный психологический барьер — ЦСКА в нынешнем чемпионате дважды обыграл красно-белых и имел неплохие шансы испортить сопернику торжество. «Спартак» и так в этом сезоне пережил тонну неудач, и еще одна, через два дня после празднования 100-летия, могла привести к очередному массовому микроинфаркту болельщиков.

До начала дерби фаворитом, конечно, выглядел ЦСКА. Армейцы принимали «лучших друзей» дома и прекрасно начали 2022 год. Правда, в последних трех турах команда Алексея Березуцкого не смогла справиться с аутсайдерами и самоустранилась из золотой гонки. Следовательно, находилась не в лучшей форме. И в этом заключался шанс Паоло Ваноли и Ко.

Итальянец подготовил полтора сюрприза. Один полноценный — дебют Леона Классена. Новичок не выходил на поле даже после ухода Айртона, но сейчас занял родную позицию левого латераля с первых минут и даже исполнял угловые. Второй половинчатый — появление на противоположной бровке Кофрие. В центре обороны бельгийцу места не нашлось, а Мозес с Хлусевичем оказались недоступны, так что Максимилиано отправился на правый фланг. Там он в «Спартаке» не раз появлялся в четверке защитников, но на чистого бровочника в основе его не видели со времен «Сент-Трюйдена».

Березуцкий отзеркалил схему оппонентов. Удивительного в этом ничего нет: 3-4-2-1 — привычная расстановка для армейцев этой весной. Но существовала вероятность, что ЦСКА выйдет с четырьмя защитниками, как на дерби с «Локомотивом».

В февральском дерби ЦСКА и «Спартак» провели равный безголевой тайм, а после перерыва гораздо чаще били по воротам красно-белые, а забивали — красно-синие. Сейчас сценарий получился совершенно другой. Никто из соперников не атаковал большими силами, и активного высокого прессинга мы тоже не видели. Однако моментов хватало, и еще до назначения пенальти Бакаев или Жиго могли открывать счет. Но получилось только с 11-метрового: арбитру Москалеву пришлось смотреть видеоповтор, чтобы определить игру рукой у Бийола. Бакаев был точен.

Назначение пенальти можно назвать ключевым моментом встречи, но оно не изменило рисунок встречи. У ЦСКА вообще не клеилось в нападении, а у «Спартака» периодически возникали моменты после длинных передач.

Решающим эпизодом стало удаление Гбамена. Вообще лейтмотив первого тайма — постоянные грубые фолы. Задолго до перерыва Москалев просматривал на красную карточку нарушение Мухина, но показал ему лишь желтую. А вообще предупреждений до перерыва оказалось сразу семь, и два из них — Гбамену. Важно, что первое ивуариец получил за разговоры с арбитром.

Во втором тайме Березуцкий сделал сразу две замены и переключился на усеченную схему 4-2-3 с Заболотным на острие. При этом ЦСКА толком не прессинговал — видимо, экономил силы. А «Спартак», напротив, на освободившемся пространстве атаковал лихо и, конечно, должен был забивать больше. Но выдающееся дерби удалось Акинфееву — голкипер отбил тяжелые удары Кофрие и Николсона, до последнего оставляя хозяев в игре.

Гости же даже в большинстве не настаивали на владении, так что в позиционной атаке не показали ничего интересного. Кажется, Ваноли настолько страшился потерять такую нужную победу над ЦСКА, что тренер побаивался даже десятерых соперников. И армейцы имели роскошные шансы: Карраскаль и Щенников попадали в штангу.

Вообще по второму тайму нельзя сказать, что у оппонентов разное число людей на поле. А еще сложно было понять, как вторая половина встречи могла завершиться без голов и удалений — ближе к концовке в штрафной ЦСКА даже вспыхнула потасовка, но ее быстро погасили.

В сумбурной игре «Спартак» все-таки дотерпел и преподнес самому себе подарок на столетие. Это дерби вряд ли войдет в топ-10 лучших в истории, но оно может открыть красно-белым дорогу к титулу. А это гораздо важнее.