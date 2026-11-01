Карседо о победе над «Локомотивом»: «Концентрация и настрой с первой минуты. Этого не хватило с ЦСКА»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо отметил правильный настрой команды в матче с «Локомотивом» (4:0) в 13-м туре РПЛ.

— Что понравилось в игре сегодня?

— Концентрация и предельный настрой с первой минуты. Этого не хватило в матче с ЦСКА. Я приводил игрокам в пример игру «Интера» и «Милана». Сложно вернуться в игру после того, как ты пропускаешь быстрые голы.

— Гол Парады позволил выдохнуть? Были удивлены такому удару?

— Не было неожиданностью, я видел много его матчей в чемпионате Испании. Ему нужно время для адаптации в новой стране. Этот футболист нам поможет.

С 26 очками «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ после 13 матчей. «Локомотив» (11 очков) идет 14-м в турнирной таблице.

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