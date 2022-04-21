Обозреватель «СЭ» — о победе «Спартака» над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале Кубка России.

По-моему, по этому четвертьфиналу даже спорить глобально не о чем. «Спартак» был намного сильнее, и воплотить это в значительно более крупный счет не позволила только выдающаяся игра Игоря Акинфеева. Единственного у проигравших, кто поражения не заслуживал. Но его одного для победы ЦСКА оказалось мало.

701-й его матч в карьере — а играл он по выкладке словно в первом! По мудрости — другое дело. Прыгнул на него Жиго, а капитану ЦСКА хоть бы хны. Пока две команды из-за этого эпизода чуть стенка на стенку не сошлись, он встал и пошел, словно ничего и не было. Хотя мы знаем, что с Игорем в таких случаях происходило, когда он был моложе.

Забей ему в железобетонной ситуации тот же Кофрие — все в этом матче закончилось бы гораздо раньше. И сколько было моментов! Но Акинфеев тащил — ногами, руками, а главное, головой, своим непрошибаемым менталитетом.

Вопрос в том, что он у ЦСКА был такой один. А «Спартак» был такой весь.

Надеюсь, ЦСКА не пойдет как раз таки по спартаковскому пути последнего времени и не свалит свои проблемы на судью Владимира Москалева и ВАР Сергея Иванова. Пенальти на Бийоле был. Удаление Гбамена было. Того, за что можно было бы удалить кого-то из спартаковцев, не было. Поводов для 11-метровых в их ворота — тоже. Ну вот бывают такие матчи, когда все ключевые решения арбитрам приходится принимать в пользу одной команды.

И эти судейские решения соответствовали инициативе и игровой агрессии одной из команд. 15-8 по ударам, 9-3 в створ, 5-1 по угловым — преимущество «Спартака» не подлежало сомнению.

Были, правда, во втором тайме две штанги у Карраскаля и Щенникова, но даже они не шли с количеством моментов у «Спартака» ни в какое сравнение. Другое дело, что разбазаривать шансы так щедро и легкомысленно красно-белые не имели никакого права, и им повезло, что за это не последовало жестокого наказания, которое они сейчас называли бы несправедливым. А это была бы просто плата за расхлябанность в реализации того, что, по мнению Зелимхана Бакаева, должно было закончиться 5:0 в пользу красно-белых.

При этом ничто заранее за это не говорило. Признаюсь честно: когда увидел худший из возможных составов «Спартака» из-за травм — без Промеса, Мозеса, Умярова, Селихова, дисквалифицированного Хлусевича, — то просто покачал головой. Мне было совершенно непонятно, кем и чем «Спартак» собирается обыгрывать ЦСКА.

Первый тайм, который минуты до 35-й проходил с безоговорочным преимуществом спартаковцев, ответил на этот вопрос. Характером, концентрацией, бойцовскими качествами, которые в таких матчах выходят на первый план. И Паоло Ваноли оказался способен своим неистовством (иногда было слышно, как он срывался на фальцет) их придать. Алексей Березуцкий — почему-то нет.

Хотел было добавить перед его именем определение «флегматичный» — и тут понял, что это будет попсой. Разве Олег Романцев носился по бровке и кричал? А Валерий Лобановский или Константин Бесков? Да куда далеко ходить — Пеп Гвардиола, Карло Анчелотти, из россиян — Сергей Семак? Нет, они все могут в нужный момент дать эмоцию, но она из них не брызжет ежесекундно. Так что совсем не в этом, конечно, дело. Не от темпераментов зависит результат.

А от чего? Ведь опыта самостоятельной работы у тренеров двух московских клубов — год в совокупности. И такое бывает. Березуцкий работает с начала сезона, Ваноли — со второй его части. То есть в этом принципиальной разницы между ними нет, и сказать, что на опыте кто-то кого-то перехитрил, нельзя.

Текущая форма — это ближе. Перед дерби ЦСКА не выиграл ни одного из трех последних матчей, причем все они были с аутсайдерами. Стали сдавать здорово стартовавшие новички — особенно Карраскаль и Гбамен. Последний круто подвел и теперь — так махать локтями, имея желтую, безответственно. С решением судей он даже особо не спорил.

А ведь при равных составах второй тайм мог получиться совсем иным. Потому что у «Спартака», кроме Соболева, усиливать игру было некем. Освежать — да, но не усиливать. У армейцев же на лавке оставались мощные боевые единицы.

Но при 0:1 красно-синие остались вдесятером, что не позволило ЦСКА воспользоваться более длинной скамейкой. А «Спартак» большинство правильно воспринял — так, что надо не «забетонировать» победный счет, а развить его. То, что не получилось, — вопросы к реализации и Акинфееву, но никак не к тому, во что играл сам «Спартак».

Если вдуматься, сложно до конца понять, из чего он черпал ресурсы для своих моментов в первом тайме. Два латераля — чистый защитник Кофрие и новичок с упором на оборону Классен. Три чистых центральных защитника, два опорника без акцента на созидание — Зобнин и Мартинс.

А вот тут — стоп. У меня создалось полное ощущение, что новичок Мартинс, который плохо начал карьеру в «Спартаке», сейчас провел свою безоговорочно лучшую игру за красно-белых. И в разрушении, и в созидании. Явно мало зная о спартаковско-армейском противостоянии, он тем не менее выигрывал всю борьбу в центре поля и раздавал отличные обостряющие передачи — чего от него точно мало кто ждал.

«Спартак» выгрызал борьбу за мяч — это тоже имело принципиальное значение. Важно и то, что созидатель Игнатов при обороне присоединялся к центральным полузащитникам, опускаясь довольно глубоко. За счет этого середина поля еще плотнее насыщалась спартаковцами, и пройти ее было сложно.

Удивительно другое — что ЦСКА и не был особенно настойчив для этого прохода. Недаром Березуцкий раскритиковал свою команду за первый тайм — она реально представляла собой какую-то секцию мягких игрушек. Если по «Спартаку» каждую секунду было видно, что он наэлектризованным выскочил на матч года, то красно-синие, казалось, вразвалочку вышли на рядовую игру.

Битвы, когда на кону очень и очень многое, выигрывают более мотивированные. Таковым оказался «Спартак». Хотя мне невдомек, почему у ЦСКА, лишившегося шансов на чемпионский титул и почти лишившегося — на серебро, не могло быть такого же настроя. Ну не из-за столетнего же юбилея «Спартака», право слово. Тем более — юбилея, вокруг которого было много споров.

Но один Бакаев был заряжен сильнее, чем все полевые игроки ЦСКА, вместе взятые. Зелимхан заслужил забить победный мяч — пусть даже и с пенальти. И я не готов осуждать его за демонстративно разведенные руки в момент довольно ранней замены — он не производил впечатления игрока, который выдохся.

Но раз «Спартак» выиграл и по игре достаточно уверенно (две штанги ЦСКА, повторяю, не диктовались ходом игры) довел матч до победного конца — какие к тренеру могут быть претензии? Тем более что на этот раз, в отличие от матча с «Рубином», спартаковцы не были «квадратными», как я их тогда назвал, — то есть прямолинейными и примитивными. Кому там, казалось бы, развивать атаки, если и центрхавы, и фланги — все сплошь оборонительного плана?

Но вдруг выскакивает Джикия, обыгрывается в стенку с Классеном, проходит к штрафной — и идеально вешает на Николсона, а там уже армейцев спасает только Акинфеев. А в других эпизодах разрезающие пасы из центра нежданно выдавал Мартинс. То есть предсказать, откуда будет исходить угроза, не представлялось возможным.

Важнейшим моментом еще было то, как сыграет Александр Максименко. Мы же помним, что он пропускал от того же ЦСКА в свое время. Но еще с «Рубином» было видно, что после большого перерыва он вдруг налился уверенностью, которой раньше и не пахло. Главное — в дерби от него не исходило и не передавалось полевым игрокам никакого мандража. Понятно, что Акинфеев сыграл в этом матче куда большую роль, — но это потому, что «Спартак» и создавал намного больше. Даже первые два удара в створ, после которых Максименко приклеил к себе мяч намертво, задали тон тому, что происходило около и внутри спартаковской штрафной. Только в добавленное время он заставил понервничать болельщиков, выйдя за пределы штрафной и пойдя там в обводку. Это было избыточно — но обошлось.

В последние дни перед матчем я тщетно гадал, какую модель использует Ваноли — с двумя «столбами», Николсоном и Соболевым, или с тройкой Промес — Бакаев — кто-то из двух центрфорвардов впереди. К первой итальянец вернулся только к концу игры, вторая из-за травмы Квинси оказалась невозможной. Ко всему прочему, атакующий футбол казался невозможным без всех краев, способных добегать от своей лицевой до чужой, — уехавшего Айртона, травмированного Мозеса, перебравшего карточек Хлусевича.

Тем не менее все у Ваноли, фактически лишенного опций, получилось. Причем «Спартак» с вынужденно оборонительным составом играл в атаку с первой минуты — и был за это вознагражден. А роль в этом матче Игнатова, который пахал и на оборону, и на атаку, мне кажется, стоит проанализировать как можно внимательнее. Сформулирую так: он сыграл, может, и не особо ярко, но как-то очень по-взрослому. Хотя как не вспомнить, что тонкий пас Николсону, после которого ямаец крутанул крайне неудачно сыгравшего в этот вечер Бийола, попал ему в выставленную руку и заработал пенальти, отдал именно Игнатов?

Ваноли еще не знает нюансов русского языка — и вряд ли ему кто-то разъяснял, что после 0:2 от ЦСКА в первом же его матче злые языки прозвали Паоло — Дваноли. Кубковый четвертьфинал складывался так, что мне подумалось — вот он, шанс на закрепление этого прозвища, только теперь уже со «светлой стороны Луны».

Не вышло. Но вряд ли у итальянца есть хоть минимум расстройства на этот счет. Через два дня после официального столетия клуба «Спартак» прошел ЦСКА в матче, важнее которого у Ваноли еще не было. И у «Спартака» в этом сезоне — тоже.

Но в стиле красно-белых — после победы над принципиальным соперником «слить» что-то казавшееся намного более легким. Поэтому, кто бы ни попался «Спартаку» в полуфинале, даже если это будет не «Динамо», успокаиваться и в чем-то быть уверенным для него сродни самоубийству. Потому что в этом случае получится «Тосно».

А Березуцким нужно анализировать полученный горький опыт и выходить из кризиса в чемпионате. Потому что так и из тройки вылететь недолго — тот же федотовский «Сочи» никого жалеть не станет.

И еще армейцам нужно учиться играть не только когда играется, но и вызывать в себе спортивную злость. Ту, что удалось разжечь внутри себя такому стесненному по составу в этот вечер «Спартаку».