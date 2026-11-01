«Зенит» посвятил эпиграмму «Крыльям Советов» перед матчем в РПЛ

«Зенит» в стихотворной форме обратился к «Крыльям Советов» перед матчем 13-го тура чемпионата России.

Пресс-служба петербургского клуба опубликовала эпиграмму, в которой обыграла переходы футболистов из «Крыльев» в «Зенит» и конкуренцию самарской команды с тольяттинским «Акроном» за болельщиков.

Эпиграмма к матчу

Великая Волга Неве как родная,

Сестра из ростральных колонн,

Из «Крылышек» парни, в «Зенит» прилетая,

Медалей всегда слышат звон.

Течет река долго, конца нет и края,

В раздумьях стоит стадион.

Как так, что Самара теперь выбирает,

За «Крылья» болеть иль «Акрон»?

24 октября «Зенит» опубликовал эпиграмму перед матчем 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», в которой содержались строки о сбритых бородах и сорванных ветром папахах. В дагестанском клубе сочли их неуважением и потребовали публичных извинений. Петербуржцы удалили публикацию и 25 октября принесли извинения в стихотворной форме.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет 2 ноября. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Петербуржцы с 27 очками после 12 матчей занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» набрали 15 очков и располагаются на девятой строчке.