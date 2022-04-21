«Арсенал» и «Челси» выдали шоу, Тедеско прорвался в финал Кубка Германии, Бензема не забил два пенальти

Главные события среды в европейском футболе.

Англия: «Сити» снова обошел «Ливерпуль»

Для «Арсенала», потерпевшего в пяти последних турах четыре поражения, наступили трудные времена. Они требуют нетривиальных решений, и Микель Артета перекроил стартовый состав «канониров» так, что в нем впервые за 20 с лишним лет оказалось шестеро англичан. И это сработало, потому что гости играли легко, интересно комбинировали, а голы забивали исключительно британцы.

Проблемы же первого тайма заключались в неспособности сохранить преимущество, из-за чего ответные голы «Челси» получались какими-то простыми. То Рамсдэйл не выручил, когда небольшой рикошет помог атаковавшему с дальней дистанции Вернеру. То защита проспала включение оказавшегося на позиции центрфорварда Аспиликуэты.

Однако во второй половине «Арсенал» стал дисциплинированным, тогда как синим не помогли перестановки в обороне, где Кристенсена сменил Тиагу Силва. Бразилец в 37 лет и 210 дней стал самым возрастным футболистом, когда-либо игравшим за «Челси» в АПЛ. Но именно защита хозяев допустила серию диких ошибок, которой воспользовался оформивший дубль Нкетиа. А уже в компенсированное время Аспиликуэта «привез» пенальти, и Сака добил принципиального соперника. Возможно, этот успех станет для «канониров» ключевым в сражении за четвертое место, так как они сравнялись по очкам с «Тоттенхэмом».

«Брайтон» недавно покорил Северный Лондон, поочередно обыграв в гостях «Арсенал» и «Тоттенхэм», однако против «Сити» продержался только один тайм. Как правило, в таких матчах для фаворита важен первый гол, и забил его тот, кто выделялся до перерыва. Речь о Махрезе, который в первом половине упустил шанс пробить по оставленным голкипером воротам, но исправился результативным сольным проходом. А когда рикошет пришел на помощь атаковавшему с дальней дистанции Фодену, стало очевидно, что действующий чемпион возвращается на первое место.

Гонка с «Ливерпулем» продолжается по сценарию Хосепа Гвардиолы, который установил новый рекорд АПЛ. Чтобы одержать 250 побед, тренеру потребовалось 344 матча. Невероятные цифры, если вспомнить, что идущий по данному показателю на втором месте Жозе Моуринью уложился в 396 игр.

Испания: Симеоне выпустил сына

Несколько дней назад «Атлетико» выдал инфарктную победу над «Эспаньолом», однако значительную часть матча с упавшей в зону вылета «Гранадой» можно было бы рекомендовать как заменитель сильного снотворного. Тем не менее, мадридцы снова едва не выдали ударную концовку. Феррейра-Карраско дотащил мяч до линии поля и выдал классный пас Матеусу Кунье, однако удар бразильца пришелся в каркас ворот. Шанс оторваться от идущего пятым и потерявшего накануне очки «Бетиса» потерян, так что если чем эта игра и запомнится, то это решением Диего Симеоне выпустить в компенсированное время своего 19-летнего сына Джулиано. А еще «Гранада» может гордиться тем, что набрала очки в гостях у «Атлетико» впервые с 1974 года.

Карло Анчелотти осталось одержать две победы, чтобы войти в историю как первому тренеру, выигравшему чемпионские титулы во всех пяти ведущих лигах Европы. Впрочем, время поговорить об этом еще придет, а победа «Реала» в Памплоне запомнится двумя нереализованным Бензема 11-метровыми. До этого сезона у француза вообще не было осечек при подходах к «точке». Ранее случился первый промах, а теперь — двойная неудача. Ничего подобного в ла лиге не случалось с апреля 2006 года, а игроки «Реала» не смазывали два пенальти и вовсе с 2003-го. Это, впрочем, никак не помешало сливочным еще на шаг приблизиться к титулу.

Германия: волевой «Лейпциг»

«Лейпциг» подошел к полуфиналу с беспроигрышной серией из четырнадцати матчей, однако гол берлинцев в очередной раз напомнил, что у кубковых турниров свои законы. В них все решается здесь и сейчас, а права на ошибку нет. Соответственно, цена промаха Андре Силвы, которого после красивой комбинации вывели на удар без сопротивления из района 11-метровой отметки, могла оказаться слишком высокой.

Однако португалец исправился, уверенно реализовав пенальти, заработанный невероятным Нкунку и назначенный Феликсом Брыхом после изучения повтора. Развязка же получилась такой же эмоциональной, как тренер «быков» Доменико Тедеско. В ситуации, когда «Унион» спасся в сложнейшей ситуации и почти перевел игру в овертайм, хозяева организовали атаку вторым темпом, и обычно выступающий в роли ассистента Форсберг головой вогнал мяч в «девятку».

Это третий финал «Лейпцига» за четыре года. Две предыдущих попытки обернулись поражениями от «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Однако оба немецких гранда давно вылетели, и теперь для завоевания титула Тедеско нужно обыграть «Фрайбург».

Италия: Влахович не огорчил «Фиорентину»

Изначально противостояние «Ювентуса» и «Фиорентины» рассматривалось через призму перехода в туринский клуб лучшего снайпера серии А Влаховича. Однако серб не забил ни во Флоренции, ни в ответной игре. Результат же обеспечили поражающий ворота по большим праздникам Бернардески и добивший «фиалок» в компенсированное время Данилу. Теперь вышедшая в финал Кубка Италии третий раз подряд «Старая синьора» будет отстаивать титул в противостоянии с «Интером». И «дерби Италии» крайне интересно с точки зрения тренерской дуэли Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги. Пока оно складывается в пользу последнего, ведь миланцы выиграли у «Юве» Суперкубок Италии и набрали четыре очка в чемпионате.

Франция: «Марсель» отложил парижский праздник

К перерыву «ПСЖ» находился в тайме от завоевания чемпионского титула. Свою часть работы у парижан выполнил Мбаппе, дальним ударом забивший 33-я мяч в текущем сезоне. А неожиданную помощь команде Маурисио Почеттино оказывал «Нант», сенсационно обыгрывавший на выезде «Марсель». Однако на вторую половину «канареек» не хватило, и подопечные Хорхе Сампаоли организовали камбэк (3:2).

Соответственно, развязка в чемпионате откладывается до следующего тура. А в этой встрече стоит отметить второй французский гол закрывшего очередной больничный Серхио Рамоса и две результативных передачи Ди Марии. Аргентинец, которому «ПСЖ» так и не предложил новый контракт, набрал 200 результативных баллов за парижскую команду — 90 голов и 110 ассистов.

Статистика дня

4 победы в этом чемпионате Франции «Реймс» одержал, забив решающие голы после 90-й минуты. По этому показателю команда сумела обойти «ПСЖ».

7 замен в стартовом составе по сравнению с прошлым туром провел «Лестер». Это самые серьезные перестановки в текущем сезоне АПЛ.

20 мячей нападающего Террье — лучший результат для бомбардиров «Ренна» в лиге 1 в этом веке.

100-й матч за «Челси» провел полузащитник Маунт.