Алекперов покинул «Лукойл». Что его связывает со «Спартаком»

«СЭ» — об уходе акционера красно-белых из нефтяной компании.

Совладелец «Спартака» Вагит Алекперов покинул пост президента «Лукойла» и совета директоров компании. В ПАО отметили, что он не был контролирующим акционером, в прямом владении у него находится только 3,12% акций. Также через фонды ему принадлежат 5,43%, которые не имеют права голоса.

При этом бизнесмен, по данным Forbes, обладал более 30% акций «Спартака». В СМИ неоднократно сообщалось о том, что Вагит Юсуфович участвует в принятии важных решений и выступал в качестве одного из ключевых спонсоров красно-белых.

Нефтяная компания — его детище. Но прийти в футбольный клуб — идея Федуна

«Лукойл» — это, по сути, детище Алекперова. Он — основатель компании и в тандеме с Федуном сделал ее мощной корпорацией. В 1990-е Вагит Юсуфович создал ее из «Лангепаснефтегаза», «Урайнефтегаза» и «Когалымнефтегаза», а также перерабатывающих предприятий.

С Федуном он познакомился раньше — в 1987 году, когда тот читал лекции нефтяникам в Когалыме. Одна из них впечатлила замгендира «Когалымнефтегаза» Виталия Шмидта, который и познакомил Федуна с Алекперовым. С 1991 года Леонид Арнольдович участвовал в создании «Лукойла», а в 1994-м занял пост вице-президента.

Вагит Алекперов и Леонид Федун. Никита Успенский

Вместе с Федуном выделял клубу 60 миллионов долларов в год

По данным Forbes, «Спартак» покупался преимущественно на деньги Алекперова, однако он предпочел остаться в тени и передал управление Федуну. Собеседник издания отмечал: Вагит Юсуфович допускал, что выйдет из тени, если красно-белые добьются успехов.

О том, что Алекперов вовлечен в деятельность клуба, стало известно только в 2019 году. Forbes написал о пакете акций на 36,7% — даже больше, чем у Федуна (32,7%).

Хотя в 2015-м Вагит Юсуфович отмечал в интервью ТАСС, что не участвует в жизни команды: «Если честно, я не имею на «Спартак» никакого влияния и не слежу за происходящим. Я не имею к футбольному клубу никакого отношения».

При этом, по его словам, вместе с Федуном он выделял ФК немалые средства: «Компания «Лукойл» несет нагрузку около шести миллионов долларов в год. Мы это делаем, поскольку это одна из лучших реклам, которые мы имеем на сегодня. Все остальные затраты, составляющие сейчас более 60 миллионов долларов в год, несут частные лица: я и Федун», — рассказывал Алекперов в интервью в том же 2015-м.

Также функционер подчеркивал, что не является болельщиком, в отличие от Федуна, который «живет этим».

В декабре 2019 года, по данным информагентств, у клуба появилось два новых акционера, которые в сумме владеют почти 70% акций «Спартака». Оба находятся в российской юрисдикции — это ООО «Спорт-Холдинг» с 47,44% в капитале и АО «Капитальные активы», у которого 22%. Компании подконтрольны Алекперову и Федуну практически в равных долях.

Мог участвовать в кадровых решениях. Сын входит в совет директоров

В 2018 году в СМИ появилась информация, что Алекперов контролирует кадровые решения в «Спартаке». В частности, от него зависело будущее главного тренера чемпионской команды Массимо Карреры. Итальянец после ухода в своем заявлении обращался к главе «Лукойла»: «Мои наилучшие пожелания нашему первому болельщику Вагиту Алекперову».

При этом никаких официальных подтверждений, что Алекперов принимал финальные решения по тренерам или менеджерам «Спартака», нет. Сам бизнесмен об этом публично тоже никогда не рассказывал.

Сам Алекперов в чемпионский сезон публично высказывался о том, что постоянно следит за играми «Спартака», посещает домашние и иногда даже гостевые матчи. Но снова подчеркивал, что не участвует в решениях, ссылаясь на то, что это прерогатива совета директоров клуба.

Там у Алекперова есть представитель — сын Юсуф, который вошел в орган управления в мае прошлого года. Тогда же Forbes назвал его богатейшим наследником в России с состоянием 24 миллиарда долларов. Впрочем, о его деятельности в «Спартаке» никаких данных никто не приводил.