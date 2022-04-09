Судьи чаще всего ошибаются в пользу «Урала» и «Спартака». Что теперь скажут Григорий Иванов и Зарема Салихова?

Арбитры чаще всего ошибаются в пользу «Урала» и «Спартака» в РПЛ

Эксперт «СЭ» суммировал ошибки арбитров в трех последних чемпионатах России.

Статистика

Продолжаются разговоры и обсуждение информации о числе ошибок, совершенных судьями за определенный период в матчах с участием той или иной команды и признанных экспертно-судейской комиссией. Данные интересные, но не объективные.

Почему? Потому что нужно иметь в виду, что ЭСК не рассматривает все спорные эпизоды во всех играх чемпионата России. Соперники команды N не всегда оспаривают решения рефери. Хотя арбитры ошибаются и «в пользу» команды N.

Соответственно, получается искаженная картина, когда болельщикам (журналистам, футболистам, тренерам) кажется, что команду N засудили, «убили», унизили и растоптали.

Кроме того, нельзя не учитывать и тот факт, что очень многие решения комиссии не принимались единогласно. В ряде случаев большинство голосов было минимальным, а нередко происходил и так, что число голосов было равным. Таковы особенности положения об ЭСК в части вынесения вердиктов. К тому же оно часто и сильно менялось за последние годы.

Потому делать далеко идущие выводы нельзя.

Ошибки

Я поступил проще — взял ту информацию, которая выходила в «СЭ» по итогам чемпионатов-2019/20 и 2020/21, а также первой части чемпионата-2021/22.

Почему за три? Извините, но отвечу вопросом на вопрос: а почему нет? Вы же выбрали полтора чемпионата, суммировав данные заседаний ЭСК. А почему, к примеру, не за пять лет?

Так вот, я объединил все ошибки, совершенные арбитрами «в пользу» и «против» команд, выступавших в РПЛ в период с лета 2019 года по декабрь 2021-го включительно. Получилась удивительная картина. Оказалось, что баланс этих ошибок наилучший у двух клубов, которые почему-то больше всего жалуются на арбитров, — у «Урала» и «Спартака»! Причем в пользу красно-белых (как и «Локомотива») рефери ошибались чаще всего.

Что теперь скажут президент «Урала» Григорий Иванов и экс-член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова?!

Ошибки в матчах команд-участниц чемпионата России (с лета 2019 по декабрь 2021 года)

Команда В ее пользу Против нее Баланс Урал 15 4 +11 Спартак 17 9 +8 Уфа 15 9 +6 Локомотив 17 12 +5 Ротор 6 1 +5 Динамо 13 9 +4 Кр.Советов 8 5 +3 Ахмат 16 14 +2 Сочи 11 9 +2 Зенит 16 16 0 Тамбов 6 6 0 Химки 5 5 0 Нижний Новгород 1 3 -2 Арсенал 7 10 -3 Оренбург 3 8 -5 Рубин 6 11 -5 Краснодар 8 15 -7 ЦСКА 7 16 -9 Ростов 6 21 -15

А самые пострадавшие за указанный период — «Ростов» и ЦСКА.

И, кстати, обратите внимание на «Зенит». У него очень необычный баланс — ноль, но невероятно много ошибок как в его пользу, так и в пользу его соперников (16-16).

Полный расклад по сезонам, включая описание всех ошибок в каждой из игр упомянутого периода, можно легко найти на сайте «СЭ»:

Чемпионат России-2019/20:

Чемпионат России-2020/21:

Первая часть чемпионата России-2021/22: