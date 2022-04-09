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Судьи чаще всего ошибаются в пользу «Урала» и «Спартака». Что теперь скажут Григорий Иванов и Зарема Салихова?

Арбитры чаще всего ошибаются в пользу «Урала» и «Спартака» в РПЛ
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Григорий Иванов и Зарема Салихова.
Фото «СЭ»
Эксперт «СЭ» суммировал ошибки арбитров в трех последних чемпионатах России.

Статистика

Продолжаются разговоры и обсуждение информации о числе ошибок, совершенных судьями за определенный период в матчах с участием той или иной команды и признанных экспертно-судейской комиссией. Данные интересные, но не объективные.

Почему? Потому что нужно иметь в виду, что ЭСК не рассматривает все спорные эпизоды во всех играх чемпионата России. Соперники команды N не всегда оспаривают решения рефери. Хотя арбитры ошибаются и «в пользу» команды N.

Соответственно, получается искаженная картина, когда болельщикам (журналистам, футболистам, тренерам) кажется, что команду N засудили, «убили», унизили и растоптали.

Кроме того, нельзя не учитывать и тот факт, что очень многие решения комиссии не принимались единогласно. В ряде случаев большинство голосов было минимальным, а нередко происходил и так, что число голосов было равным. Таковы особенности положения об ЭСК в части вынесения вердиктов. К тому же оно часто и сильно менялось за последние годы.

Потому делать далеко идущие выводы нельзя.

Владелец &laquo;Спартак&raquo; Леонид Федун со&nbsp;своей гражданской женой Заремой Салиховой. Сергей Хусаинов: «Зарема права — судейская система в нашем футболе давно достигла дна»

Ошибки

Я поступил проще — взял ту информацию, которая выходила в «СЭ» по итогам чемпионатов-2019/20 и 2020/21, а также первой части чемпионата-2021/22.

Почему за три? Извините, но отвечу вопросом на вопрос: а почему нет? Вы же выбрали полтора чемпионата, суммировав данные заседаний ЭСК. А почему, к примеру, не за пять лет?

Так вот, я объединил все ошибки, совершенные арбитрами «в пользу» и «против» команд, выступавших в РПЛ в период с лета 2019 года по декабрь 2021-го включительно. Получилась удивительная картина. Оказалось, что баланс этих ошибок наилучший у двух клубов, которые почему-то больше всего жалуются на арбитров, — у «Урала» и «Спартака»! Причем в пользу красно-белых (как и «Локомотива») рефери ошибались чаще всего.

Игорь Панин. РФС наказал своих арбитров. УЕФА и ФИФА скоро накажут РФС

Что теперь скажут президент «Урала» Григорий Иванов и экс-член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова?!

Ошибки в матчах команд-участниц чемпионата России (с лета 2019 по декабрь 2021 года)

Команда

В ее пользу

Против нее

Баланс

Урал

15

4

+11

Спартак

17

9

+8

Уфа

15

9

+6

Локомотив

17

12

+5

Ротор

6

1

+5

Динамо

13

9

+4

Кр.Советов

8

5

+3

Ахмат

16

14

+2

Сочи

11

9

+2

Зенит

16

16

0

Тамбов

6

6

0

Химки

5

5

0

Нижний Новгород

1

3

-2

Арсенал

7

10

-3

Оренбург

3

8

-5

Рубин

6

11

-5

Краснодар

8

15

-7

ЦСКА

7

16

-9

Ростов

6

21

-15

А самые пострадавшие за указанный период — «Ростов» и ЦСКА.

И, кстати, обратите внимание на «Зенит». У него очень необычный баланс — ноль, но невероятно много ошибок как в его пользу, так и в пользу его соперников (16-16).

Полный расклад по сезонам, включая описание всех ошибок в каждой из игр упомянутого периода, можно легко найти на сайте «СЭ»:

Чемпионат России-2019/20:

Кто пострадал из-за ошибок судей? Кто из&nbsp;арбитров ошибался чаще всего? «Зенит» чаще всех страдал от судей. Все ошибки арбитров в сезоне 2019/20

Чемпионат России-2020/21:

Сергей Карасев, Василий Казарцев, Михаил Вилков. От изгоя до героя: Казарцева едва не выгнали из судейства, а он спас чемпионат. Как работали арбитры в РПЛ-2020/21

Первая часть чемпионата России-2021/22:

Евгений Кукуляк. Ошибок арбитров стало намного больше, ВАР работают медленно, судейские брифинги — уроки для первоклашек

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
27
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
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 10
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Ростов

 10
П
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Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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