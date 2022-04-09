Судьи чаще всего ошибаются в пользу «Урала» и «Спартака». Что теперь скажут Григорий Иванов и Зарема Салихова?
Статистика
Продолжаются разговоры и обсуждение информации о числе ошибок, совершенных судьями за определенный период в матчах с участием той или иной команды и признанных экспертно-судейской комиссией. Данные интересные, но не объективные.
Почему? Потому что нужно иметь в виду, что ЭСК не рассматривает все спорные эпизоды во всех играх чемпионата России. Соперники команды N не всегда оспаривают решения рефери. Хотя арбитры ошибаются и «в пользу» команды N.
Соответственно, получается искаженная картина, когда болельщикам (журналистам, футболистам, тренерам) кажется, что команду N засудили, «убили», унизили и растоптали.
Кроме того, нельзя не учитывать и тот факт, что очень многие решения комиссии не принимались единогласно. В ряде случаев большинство голосов было минимальным, а нередко происходил и так, что число голосов было равным. Таковы особенности положения об ЭСК в части вынесения вердиктов. К тому же оно часто и сильно менялось за последние годы.
Потому делать далеко идущие выводы нельзя.
Ошибки
Я поступил проще — взял ту информацию, которая выходила в «СЭ» по итогам чемпионатов-2019/20 и 2020/21, а также первой части чемпионата-2021/22.
Почему за три? Извините, но отвечу вопросом на вопрос: а почему нет? Вы же выбрали полтора чемпионата, суммировав данные заседаний ЭСК. А почему, к примеру, не за пять лет?
Так вот, я объединил все ошибки, совершенные арбитрами «в пользу» и «против» команд, выступавших в РПЛ в период с лета 2019 года по декабрь 2021-го включительно. Получилась удивительная картина. Оказалось, что баланс этих ошибок наилучший у двух клубов, которые почему-то больше всего жалуются на арбитров, — у «Урала» и «Спартака»! Причем в пользу красно-белых (как и «Локомотива») рефери ошибались чаще всего.
Что теперь скажут президент «Урала» Григорий Иванов и экс-член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова?!
Ошибки в матчах команд-участниц чемпионата России (с лета 2019 по декабрь 2021 года)
|
Команда
|
В ее пользу
|
Против нее
|
Баланс
|
Урал
|
15
|
4
|
+11
|
Спартак
|
17
|
9
|
+8
|
Уфа
|
15
|
9
|
+6
|
Локомотив
|
17
|
12
|
+5
|
Ротор
|
6
|
1
|
+5
|
Динамо
|
13
|
9
|
+4
|
Кр.Советов
|
8
|
5
|
+3
|
Ахмат
|
16
|
14
|
+2
|
Сочи
|
11
|
9
|
+2
|
Зенит
|
16
|
16
|
0
|
Тамбов
|
6
|
6
|
0
|
Химки
|
5
|
5
|
0
|
Нижний Новгород
|
1
|
3
|
-2
|
Арсенал
|
7
|
10
|
-3
|
Оренбург
|
3
|
8
|
-5
|
Рубин
|
6
|
11
|
-5
|
Краснодар
|
8
|
15
|
-7
|
ЦСКА
|
7
|
16
|
-9
|
Ростов
|
6
|
21
|
-15
А самые пострадавшие за указанный период — «Ростов» и ЦСКА.
И, кстати, обратите внимание на «Зенит». У него очень необычный баланс — ноль, но невероятно много ошибок как в его пользу, так и в пользу его соперников (16-16).
Полный расклад по сезонам, включая описание всех ошибок в каждой из игр упомянутого периода, можно легко найти на сайте «СЭ»:
Чемпионат России-2019/20:
Чемпионат России-2020/21:
Первая часть чемпионата России-2021/22:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0