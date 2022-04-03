«Спартак» проигрывает кучу равных матчей. Это повод говорить не о судействе и везении, а о характере и коллективе
Не думаю, что «Спартак» заслуживал поражения в полуснежном дерби в Черкизове (полу- — потому что снег был только в первом тайме). Но «Локомотиву» оказалось достаточно одного удара в створ на 85-й минуте против пяти у красно-белых, чтобы победить. И не надо дешевых упрёков в адрес Александра Максименко — это не тот случай, когда гол был «вратарским». Ну, выбил мяч в аут, с которого началась голевая атака. Но аут тот был во второй трети поля, ближе к центру, и времени на то, чтобы перестроиться, у спартаковцев была куча.
Классным в голевой атаке «Локо» было всё — и быстрый пас Бека-Бека на Изидора после отыгрыша назад Кухты, и забегание Рыбуса, которое на мгновение отвлекло Хлусевича от Изидора. А главное — смещение самого француза в центр и шикарный крученый удар впритирку с дальней штангой.
Это — мастерство. Но неправильно всё в этом голе объяснять индивидуальными качествами форварда, как и выискивать помарки спартаковцев, даже если они и были. Комбинация и завершение — классные!
Изидор, как и Языджи из ЦСКА, забивает в каждом матче чемпионата после появления в РПЛ. А вот с обратной стороны Николсон в снегу как-то затерялся, что не особо удивляет — думаю, ямаец за всю жизнь столько снега не видел и не представлял, что он бывает в апреле.
Тем не менее у спартаковцев и без него было достаточно моментов, чтобы забить и выиграть. «Спартак», особенно в первом тайме под снегом и на снегу, играл длинными передачами, и это в целом работало. Если бы не Худяков, отлично исполнявший Нойера за пределами штрафной, шансов у гостей при очень высокой линии обороны «Локо» было бы ещё больше. У хозяев же голевой момент оказался первым в матче.
Но они им воспользовались, а «Спартак» — нет. Точка. И когда проигравшая команда идёт в таблице десятой, уступая теперь даже «Нижнему Новгороду», — пенять ей нужно только на себя. И искать причины происходящего в себе, а не на стороне.
Скорее всего, мы снова услышим гневные тирады Заремы про судейство и ВАР. И это в какой-то мере можно будет понять — прямая красная в первом тайме Бека-Бека после удара шипами в голень Мартинсу выглядела справедливой, но Шадыханов почему-то не подозвал Карасёва к монитору. Этакий анти-Варела — в недавнем матче «Динамо» — «Спартак», отчего-то не упоминаемом Салиховой, тот же Карасёв дал далеко не однозначную красную динамовскому уругвайцу. Теперь же делать этого не стал. Думаю, Сергей, рассмотрев эпизод в повторе, удалил бы Бека-Бека. Шипы были достаточно высоко, и ногу француз не убирал. А потом именно он отдаст голевой пас Изидору...
Что касается отмены гола Промеса из-за офсайда, то тут повода для скандала не вижу. Да, перед матчем было заявлено об отсутствии на ВАР инфографики с офсайдными линиями, но Алексей Николаев вполне четко объяснил — это не означает отсутствия у АВАР (так называется ассистент ВАР, если кто не в курсе) права определять офсайд на глаз, если он достаточно явный, и линию чертить необязательно. А все повторы указывают на то, что положение «вне игры» там было.
«Спартак» и после перерыва мог забить — взять один вынос из пустых ворот после удара Соболева. Но снова не вышло, а «Локо» использовал то единственное, что у него было. И если вспомнить еще, что команда Комппера играла без обоих своих ключевых центральных полузащитников — Баринова и Жемалетдинова, — то напрашивается вывод, что «Локомотив» выжал из этой игры мегамаксимум.
Выиграл тот, кому это по турнирным раскладам нужнее. Если, конечно, мы не говорим всерьёз о перспективе падения «Спартака» в зону стыков. Вряд ли «Локо» поднимется выше четвёртого места, но доверие Плутника к Компперу начинает хотя бы во что-то материализовываться.
«Спартак» в этом сезоне, как заметил один из моих читателей в комментариях, проигрывает кучу равных матчей. Но он в связи с этим сделал вывод о невезении. Я же считаю, что в этом случае стоит говорить о недостатке характера и, следовательно, о проблемах с настоящим единством в коллективе и командным духом. При Доменико Тедеско такие же матчи как раз выигрывались, а тогда коллектив в «Спартаке» был образцовым.
...А матч этот, начавшийся с часовым опозданием, мы запомним. Как запомнили снежное дерби с ЦСКА в 2002-м, которое стартовало с 45-минутной задержкой, и «Спартак» тоже проиграл его в один мяч. Правда, теперь не было ЗИЛов, которые расчищали поле, как тогда на «Торпедо». И своего Огунсаньи тоже не было.
Зато была тогдашняя Зарема в лице Андрея Червиченко, разнесшего в пух и прах судейство...
А теперь Евгений Мележиков объявил, что протест решили подавать.
Вот Лука Каттани, сказавший, что «Локо» выиграл по делу, заслуживает уважения за чувство собственного достоинства. Даже если я с ним по сути и не согласен.
P. S. И последнее: почему раньше мяч на такой случай был ярко-красным или оранжевым без примесей, а сейчас — смешанной оранжево-синей расцветки? На снегу его было вообще не разглядеть.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0