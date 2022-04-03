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«Спартак» проигрывает кучу равных матчей. Это повод говорить не о судействе и везении, а о характере и коллективе

«Локомотив» обыграл «Спартак» благодаря голу Изидора в матче Российской премьер-лиги
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Квинси Промес и Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Виктор Мозес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Обозреватель «СЭ» — о дерби «Локомотив» — «Спартак».

Не думаю, что «Спартак» заслуживал поражения в полуснежном дерби в Черкизове (полу- — потому что снег был только в первом тайме). Но «Локомотиву» оказалось достаточно одного удара в створ на 85-й минуте против пяти у красно-белых, чтобы победить. И не надо дешевых упрёков в адрес Александра Максименко — это не тот случай, когда гол был «вратарским». Ну, выбил мяч в аут, с которого началась голевая атака. Но аут тот был во второй трети поля, ближе к центру, и времени на то, чтобы перестроиться, у спартаковцев была куча.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Спартак
Голы
Изидор, 85 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Марадишвили Бека Бека Тикнизян (Рыбус, 74) Бабкин (Петров, 61) Керк Кухта (Рыбчинский, 90+2) Изидор
Спартак
Максименко Кофрие Джикия (Жиго, 54) Литвинов Мозес Бакаев (Соболев, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин Николсон (Игнатов, 79) Промес
Предупреждения
Бека Бека 24’, Бабкин 58’, Марадишвили 80’, Изидор 90+1’  -  Кофрие 48’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Лунев (Новосибирск)

Классным в голевой атаке «Локо» было всё — и быстрый пас Бека-Бека на Изидора после отыгрыша назад Кухты, и забегание Рыбуса, которое на мгновение отвлекло Хлусевича от Изидора. А главное — смещение самого француза в центр и шикарный крученый удар впритирку с дальней штангой.

Это — мастерство. Но неправильно всё в этом голе объяснять индивидуальными качествами форварда, как и выискивать помарки спартаковцев, даже если они и были. Комбинация и завершение — классные!

Изидор, как и Языджи из ЦСКА, забивает в каждом матче чемпионата после появления в РПЛ. А вот с обратной стороны Николсон в снегу как-то затерялся, что не особо удивляет — думаю, ямаец за всю жизнь столько снега не видел и не представлял, что он бывает в апреле.

Тем не менее у спартаковцев и без него было достаточно моментов, чтобы забить и выиграть. «Спартак», особенно в первом тайме под снегом и на снегу, играл длинными передачами, и это в целом работало. Если бы не Худяков, отлично исполнявший Нойера за пределами штрафной, шансов у гостей при очень высокой линии обороны «Локо» было бы ещё больше. У хозяев же голевой момент оказался первым в матче.

Но они им воспользовались, а «Спартак» — нет. Точка. И когда проигравшая команда идёт в таблице десятой, уступая теперь даже «Нижнему Новгороду», — пенять ей нужно только на себя. И искать причины происходящего в себе, а не на стороне.

Скорее всего, мы снова услышим гневные тирады Заремы про судейство и ВАР. И это в какой-то мере можно будет понять — прямая красная в первом тайме Бека-Бека после удара шипами в голень Мартинсу выглядела справедливой, но Шадыханов почему-то не подозвал Карасёва к монитору. Этакий анти-Варела — в недавнем матче «Динамо» — «Спартак», отчего-то не упоминаемом Салиховой, тот же Карасёв дал далеко не однозначную красную динамовскому уругвайцу. Теперь же делать этого не стал. Думаю, Сергей, рассмотрев эпизод в повторе, удалил бы Бека-Бека. Шипы были достаточно высоко, и ногу француз не убирал. А потом именно он отдаст голевой пас Изидору...

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Паоло Ваноли удивлен снегопадом и&nbsp;разочарован результатом.

Что касается отмены гола Промеса из-за офсайда, то тут повода для скандала не вижу. Да, перед матчем было заявлено об отсутствии на ВАР инфографики с офсайдными линиями, но Алексей Николаев вполне четко объяснил — это не означает отсутствия у АВАР (так называется ассистент ВАР, если кто не в курсе) права определять офсайд на глаз, если он достаточно явный, и линию чертить необязательно. А все повторы указывают на то, что положение «вне игры» там было.

«Спартак» и после перерыва мог забить — взять один вынос из пустых ворот после удара Соболева. Но снова не вышло, а «Локо» использовал то единственное, что у него было. И если вспомнить еще, что команда Комппера играла без обоих своих ключевых центральных полузащитников — Баринова и Жемалетдинова, — то напрашивается вывод, что «Локомотив» выжал из этой игры мегамаксимум.

Паоло Ваноли. «Неправда, что «Спартак» не хотел выходить на поле». Ваноли и Лоськов — о снежном дерби

Выиграл тот, кому это по турнирным раскладам нужнее. Если, конечно, мы не говорим всерьёз о перспективе падения «Спартака» в зону стыков. Вряд ли «Локо» поднимется выше четвёртого места, но доверие Плутника к Компперу начинает хотя бы во что-то материализовываться.

«Спартак» в этом сезоне, как заметил один из моих читателей в комментариях, проигрывает кучу равных матчей. Но он в связи с этим сделал вывод о невезении. Я же считаю, что в этом случае стоит говорить о недостатке характера и, следовательно, о проблемах с настоящим единством в коллективе и командным духом. При Доменико Тедеско такие же матчи как раз выигрывались, а тогда коллектив в «Спартаке» был образцовым.

...А матч этот, начавшийся с часовым опозданием, мы запомним. Как запомнили снежное дерби с ЦСКА в 2002-м, которое стартовало с 45-минутной задержкой, и «Спартак» тоже проиграл его в один мяч. Правда, теперь не было ЗИЛов, которые расчищали поле, как тогда на «Торпедо». И своего Огунсаньи тоже не было.

Лука Каттани. «Невозможно каждый раз винить судью. Мы проиграли, потому что «Локомотив» был лучше». Каттани — о поражении «Спартака»

Зато была тогдашняя Зарема в лице Андрея Червиченко, разнесшего в пух и прах судейство...

А теперь Евгений Мележиков объявил, что протест решили подавать.

Вот Лука Каттани, сказавший, что «Локо» выиграл по делу, заслуживает уважения за чувство собственного достоинства. Даже если я с ним по сути и не согласен.

P. S. И последнее: почему раньше мяч на такой случай был ярко-красным или оранжевым без примесей, а сейчас — смешанной оранжево-синей расцветки? На снегу его было вообще не разглядеть.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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ФК Локомотив (Москва)
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Вильсон Изидор
Евгений Мележиков
Зарема Салихова
Лука Каттани
Паоло Ваноли
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