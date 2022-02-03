«Бороться за титул сложно. Постараемся быть в двойке». Соболев — о «Спартаке», сборной и нырках в штрафной
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» рассказал о том, за счет чего смог преодолеть голевую засуху, начавшуюся у него летом, как складываются его взаимоотношения с фанатами красно-белых, а также поделился мнением о перспективах «Спартака» в оставшейся части сезона.
Ваноли, тактика, сборы
— Ты в «Спартаке» уже два года, за это время в команде появляется третий тренер. Насколько это тяжело?
— Понятно, что с одним тренером более комфортно работать, с другим иначе. Но моя работа — играть в футбол, тренироваться, выкладываться. Вне зависимости от тренера ты делаешь то, что от тебя требуют. Если сравнивать Тедеско, Виторию и Ваноли, могу сказать, что по темпераменту Паоло больше схож с Доменико. Он более агрессивный, заводит команду. Мне он нравится.
— Не слишком ли он темпераментный? Тедеско так не кричал на тренировках.
— Думаю, это для нас наоборот хорошо. Тренер очень встряхивает, делая акцент на каких-то моментах, которым стоит уделить внимание. Он знает меру, когда кричать, а когда успокоиться. Он не всегда такой. Знает грань. В этом плане мне он нравится.
— Какое у него главное качество?
— Требовательность. Он очень требовательный, огромное внимание уделяет мелочам. Любое твое движение оценивает, хочет, чтобы все было идеально.
— Он вас часто вызывает после тренировок на индивидуальные беседы?
— В основном у нас сейчас общекомандные занятия по теории. Но бывало, что вызывал по одному или группами. Сейчас очень много работы. Главное, мы понимаем, чего он хочет от нас, и стараемся это выполнить. Он и после тренировки подойдет что-то подскажет, и во время тренировки может остановить и все показать. В этом плане вообще проблем нет.
— Ты сказал, что Ваноли похож на Тедеско. А в чем их главное отличие?
— Пока затрудняюсь ответить. Сборы отличаются от чемпионата, по ходу сезона и тренировочный цикл другой. Сейчас мы просто пашем — у нас две тренировки в день: бегаем, прыгаем, много теории. Наверное, в первую очередь отличаются видением игры. У каждого тренера свой взгляд. Мы понимаем, что хочет Ваноли, и стараемся сейчас как можно лучше все натренировать. Поэтому много теории и тактической работы. Времени сейчас для подготовки у нас достаточно.
— Вы понимаете примерную схему игры при Ваноли?
— Мы понимаем примерную схему, нам подробно объясняют перестроения: как атаковать, как прессинговать. Все тренируем.
— Могу предположить, что схема будет снова с тремя центральными защитниками и быстрыми флангами, учитывая покупки Классена и Хлусевича.
— Не могу пока называть схему. Ваноли говорит, что в зависимости от соперника могут быть какие-нибудь изменения. Будем адаптироваться. В каком-то матче по одной схеме играть, в каком-то — по другой.
— Первый сбор всегда больше про «физику». Помню, в прошлом году вы бегали чуть ли не до потери пульса. Как ощущения сейчас?
— Так же тяжело. Но мы начинаем тренироваться еще в отпуске. Отдыхаем две недели, а потом две недели уже бегаешь, ходишь в тренажерный зал. Всегда первые сборы самые сложные — опять же много бега и зала. Все терпят, ребята молодцы.
— Болельщики любят по фото после отпуска вычислять лишний вес футболистов. У тебя были лишние килограммы?
— Нет, у меня проблем с весом не бывает вообще никогда. Всегда вес стоит. Может меняться на 1-2 килограмма. Это ерунда, во время сборов все это скидываешь. Так что я не особо слежу за весом.
— В команде снова появился нутриционист. Насколько это сильно изменило меню, и пришлось ли к этому привыкать?
— Что-то меняется, добавляется. Бывает, в той же столовой взял поменьше себе еды после бега, а он подходит и говорит: «Мало взял. Иди еще возьми». Взял только горячее, он говорит: «Еще обязательно салат положи». Он с каждым сидит и говорит, что нужно есть. Ты можешь брать что хочешь, но если чего-то не хватает, он сразу об этом говорит. Или после еды уже отправляет есть фрукты. Направляет нас.
— Возвращаясь к теме изменений тренерского штаба, Боккетти как-то ответил на слухи о возможном увольнении Карреры: «Я уже столько лет в «Спартаке», что ничему не удивлюсь». Ты за два года привык к постоянным переменам?
— Я спокойно к этому отношусь. «Спартак» — это самая обсуждаемая команда в России, всегда о ней говорят, появляются какие-то слухи. При этом 90% слухов — абсолютная неправда, но из-за них со стороны СМИ и болельщиков всегда есть давление на футболистов и тренерский штаб. Моя работа — играть и тренироваться.
Голы, хейт, «Наполи»
— У тебя было неудачное начало сезона: после гола в ворота «Крыльев» два месяца не забивал. Как себя чувствовал, когда все это происходило?
— Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жестко прессовать, первое время было очень тяжело. Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это все. Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше.
— Хейт был не только к тебе, но и ко всей команде. Календарь реально был крутой, все ожидали лидерства после 10-го тура. Что произошло между последним матчем на успешном предсезонном турнире и первым матчем в РПЛ?
— У меня есть предположение. В первую очередь сказалось давление. И мы, и болельщики ждали, что после 10 туров будем на первом месте. В итоге оступились в стартовой игре, с Самарой сыграли неважно, потом уступили «Нижнему». И эта уверенность все уменьшалась. Плюс у нас много молодых ребят, не все справились с этим давлением. Все хотели как можно лучше выступить для «Спартака» и болельщиков. Первое время я не справлялся с этим давлением, но постепенно вырабатывается какой-то иммунитет, футболист начинает иначе мыслить. Думаю, сейчас в отпуске многие окончательно отпустили всю ситуацию, сейчас с новыми силами и свежей головой приехали на сборы. Я вижу, как все работают, пашут и хотят. Думаю, сейчас у нас все должно быть намного лучше.
— Ты говорил, что тебе как-то помог разговор с Леонидом Трахтенбергом...
— Это было еще в прошлом году после зимней паузы. В этом году со многими разговаривал, с тем же Джикией. Мы все между собой общаемся, обсуждаем причины. Не было равнодушных, мы футболисты «Спартака», хотим побеждать в каждом матче. Ничья нас огорчает, из-за поражений все переживают. Все хотят побеждать. И даже после неудачного старта все хотели. Лично я просто отпустил всю ситуацию и перестал думать об этом.
— Как сильно накручивал себя?
— Как я уже сказал, думал, что легко справляюсь, но не получалось. Колоссальное давление. В прошлом сезоне до зимнего перерыва я забил пять голов, а во второй части — 10 или 11. Все ждали продолжения. А я: раз не забил, два не забил... И хейт обрушился на меня. Но это тоже опыт. Чем ты больше находишься в футболе, тем больше у тебя опыта. Теперь могу спокойно относиться к хейту.
— А как до тебя доходит этот хейт?
— Я особо не читаю ни прессу, ни сообщения в социальных сетях. Но все равно это чувствуется. То баннер на стадионе вывесят, то еще что-то. От всего не скроешься, что-то попадает. Кто-нибудь может статью скинуть. После поражения уходишь в подтрибунку, слышишь крики фанатов. Начинаешь себя накручивать, съедаешь себя изнутри. Нужно просто отключиться от всего и работать. Все знают, как может играть Ларссон, как может играть Соболев. И мы это знаем. Наверное, с давлением мы не справились, но со временем ты учишься, набираешься опыта и убираешь все из головы.
— Потом у тебя были 7 голов в 10 матчах. Чувствовал себя в топовой форме тогда?
— Наверное, да. Там еще были голевые передачи. Может быть, в 10 матчах сделал 10 голевых действий как раз — не помню. Я же говорю, когда ты выключаешь голову и сосредотачиваешься только на футболе, все начинает меняться. Забиваешь в одной игре, у тебя появляется уверенность. И с каждым голевым действием все больше раскрепощаешься, на тебя ничего не давит. Появляются вдохновение и уверенность, просто получаешь удовольствие от футбола. Если взять домашнюю игру с «Наполи», там все были заряжены и уверены в себе. Джикия, например, делает какой-то вынос, разряжая обстановку, Селихов достает неберущийся мяч — все это тоже придает уверенности. На поле каждый друг друга подпитывает, когда ничего на вас не давит. Когда в голове бардак, а ты выходишь на поле с мыслями, что нужно выиграть, забить, отдать голевую, хорошо сыграть, тогда у тебя вообще ничего не получится.
— Часто слышал такое мнение, что в российских командах у всех игроков установка «биться-бороться», нет удовольствия от игры. Действительно это так?
— Конечно, результат нужен. «Спартаку» он всегда нужен, это все понимают. Но когда у тебя мысли только об этом, ничего не получится. Разные игры бывают. В каких-то матчах приходится больше бороться, продавливать. Прям бойня идет, мало футбола. В таких матчах побеждать еще интереснее. Но бывают и игры, когда ты берешь верх футбольными качествами. Футбол разный. Чем лучше команда подстраивается под тот или иной футбол, тем больше вероятность победы.
— Как у тебя получилось сделать дубли именно в матчах с «Лестером» и «Наполи» — самыми сильными соперниками по осени? Особый настрой?
— На «Уфу» и на «Лестер» настрой одинаковый, честно. Просто в матчах с этими грандами в нас никто не верил. Все раскрепостились, выходили и получали удовольствие от матча и игры друг с другом. Все бились друг за друга. Так же происходит с любой командой, не могу сказать, почему с «Наполи» все получилось, а в каком-то другом матче — нет.
— Подготовка к матчам Лиги Европы со стороны штаба Витории тоже не отличалась?
— Сама структура, конечно, менялась, но не было акцента, что мы играем с «Лестером», надо делать что-то особенное.
— Витория после матча в Неаполе сказал, что еще накануне игры понял, что «Спартак» выиграет, потому что на предматчевую пресс-конференцию не пришел ни один итальянский журналист. Помогает, когда в тебя никто не верит?
— Наверное, да. Ничего на тебя не давит. Если ты проиграешь, скажут: «Ну, это «Наполи». А если проиграешь «Нижнему Новгороду», все мы знаем, что будет. Наверное, это играет какую-то роль, но я не могу точно утверждать.
— А ты поучаствовал тогда в послематчевой заварушке в Неаполе?
— Нет. Я видел, что происходит, но у меня была желтая карточка. Тогда решил отойти подальше — лучше не рисковать в такие моменты.
Уход Витории, фанаты, Fan ID
— С каким чувством смотрел матчи с «Легией» и «Сочи», когда у тебя было две дисквалификации подряд?
— В Сочи я был на игре. Думал, что полечу и в Варшаву, но в итоге решили меня оставить — надеялись, что КДК отменит красную. Я продолжал тренироваться, поехал на заседание комитета, но карточку, к сожалению, не отменили. У ребят потом уже спрашивал, как они это с поля видели... А я сидел смотрел по телевизору, понимал: если нам забьют пенальти, мы окажемся в Лиге конференций. Сейв Селихова — это было что-то! Я спокойно обычно смотрю матчи — не прыгаю, не бегаю, держу эмоции в себе. Но у меня, правда, просто были мурашки по коже.
— Селихова встречали как-то по-особенному после отпуска?
— Конечно, я и все рады за Селю, за такое возвращение его. Конечно, мы его и подкалывали, и радовались вместе с ним. Хорошая командная атмосфера.
— После матча с «Сочи» Витория собирал команду на ужин. Ларссон рассказал, что он тогда не попрощался с командой. А он вообще попрощался?
— Думаю, все ждали какую-то речь от него, потому что уже после ужина было известно, что он уходит. Но такой речи он не произнес.
— А ты ему писал?
— Да, написал потом в WhatsApp, пожелал ему удачи.
— У меня с самого его назначения складывалось чувство, что это уже заранее предрешенная недолгая история. У команды не было такого ощущения?
— Нет. Он наш тренер, мы в него верили. Не было такого, что не считали его своим.
— А вы все слухи вокруг него не видели или просто не обращали внимания?
— Мы в него верили, делали то, что он хотел от нас. Получалось или нет — это уже другое дело.
— Как считаешь, не получилось у Витории или у «Спартака»?
— Считаю, виноваты тут все, мы — одна команда.
— Много доставалось не только тебе. Болельщики какими только словами не называли Рассказова. Были какие-то разговоры в раздевалке, чтобы поддержать тех, на кого лился хейт?
— Старались просто подбадривать на тренировках: отдал человек пас хороший — молодец, похлопали ему, забил — снова молодец. Лишний раз подходить и напоминать про неудачи или про хейт, думаю, не стоит. А так мы всегда поддерживаем и тех, у кого игра не идет, и молодых парней, которые недавно в коллективе. У всех между собой хорошие отношения.
— Ты по примеру Глушакова не встречался с лидерами фанатских группировок, когда трибуны встали против тебя?
— Нет. Я отлично знаю лидеров фанатов, у меня с ними хорошие отношения. Всем известно, что они приезжали к нам, состоялся разговор. Парни тогда сказали, что верят в нас и понимают, что у всех бывают тяжелые моменты. Здорово, что фанаты всегда с нами. Только вместе мы сможем побеждать.
— После игры с «Ахматом» у тебя случился интересный диалог с болельщицей. Помнишь ее? Как отнесся к такому?
— Тогда было смешно. Прикольная ситуация. Она еще и в Сети разлетелась. Подобные моменты случаются — положительно к ним отношусь.
— Болельщики «Спартака» вместе с фанатами других клубов выступили против введения Fan ID и намерены бойкотировать матчи. Тебе будет их не хватать, если бойкот станет реальным?
— Конечно, будет не хватать. Считаю, у нас самые лучшие болельщики. Как поддерживают нас, не поддерживают никого. Мы будем очень расстроены, если бойкот все же будет. Но мы понимаем их негодование — парни имеют полное право отстаивать свою позицию и заявлять о ней.
Чемпионство, Лига Европы, трансферы
— Можно ли сегодня говорить, что «Спартак» не борется за чемпионство в сезоне-2021/22?
— (После долгой паузы.) Непростой вопрос, на самом деле. Если вспоминать прошлый сезон: какое отставание было у «Локомотива» от второго места, а они весной почти все выиграли. Мы, конечно, верим в чемпионство — каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело. Я надеюсь, что мы попадем в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов. Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи — почему бы не стать и чемпионами.
— Кто, на твой взгляд, составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за титул?
— Если честно, не знаю, как выглядит таблица, кто на каком месте. Не смотрю в нее. Думаю только об игре «Спартака» и нашем положении. В таблицу надо смотреть после 30-го тура, а сейчас — двигаться от игры к игре.
— На что «Спартак» способен претендовать в Лиге Европы?
— Мы в группе дважды обыграли «Наполи», сыграли в гостях вничью с «Лестером», что доказывает, что мы можем на равных играть с такими командами. В этом убедились и мы сами, и все вокруг. Но плей-офф — это уже не групповая стадия, тут всего две игры. Случиться может все что угодно. Верю только в наше светлое будущее в еврокубках.
— С кем хотелось бы сыграть в 1/8 финала: снова «Наполи», «Барса» или «Лейпциг» Тедеско?
— Нет никаких предпочтений вообще. Спокойно жду жеребьевки — будет интересно сыграть, кто бы ни попался в соперники. На этой стадии слабых команд все равно уже не останется — будут только лучшие.
— За Доменико и его командой следишь? На связи с тренером?
— Не особо слежу. Поздравлял его с назначением. Знаю, что последние несколько матчей они выиграли. Но не более.
— «Спартак» пополнил еще один форвард — Шамар Николсон. Как тебе конкуренция с ним, и как он проявляет себя в тренировочном процессе?
— Нормально отнесся к его приходу. Футбол — это спорт, конкуренция есть всегда. Когда я приходил в «Спартак», тут были Понсе и Ларссон. Покупки были и всегда будут. Если хочешь играть — надо доказывать тренеру свой уровень: хорошо тренироваться, а потом — хорошо играть.
— Команда сильно омолаживается. Для тебя как для столь же молодого игрока это плюс или недостаток опытных ребят тревожит?
— Ну, я не могу себя назвать молодым — через месяц мне 25. Считаю, у нас хватает и более опытных игроков. Надеюсь, этот сплав молодости и опыта даст результат.
Сборная, Карпин
— В команду заезжал Валерий Карпин. Ты был на встрече с ним? О чем говорили?
— Я с ним не общался.
— То есть Карпин не видит тебя кандидатом в сборную, во всяком случае в ближайшее время. Это задевает?
— Нет. Буду забивать, отдавать передачи, хорошо играть — буду в сборной. Надо выполнять свою работу нападающего, вот и все.
— Ни Дзюбу, ни тебя в сборную не вызывают. То есть играть Карпин планирует без больших форвардов.
— Почему? Заболотного же вызывают. Вообще, у каждого тренера своя тактика и свое видение игры. Может быть, Карпин не видит меня в своей схеме. Я это тоже понимаю.
— Если матч против Польши будешь смотреть по телевизору, расстроишься?
— Конечно, расстроюсь. А как? Хочется играть в сборной. Но чтобы играть там, нужно играть в клубе — и играть хорошо.
— Польша — это Левандовски и остальные или нет?
— Это хорошая команда с лучшим нападающим мира. Вот и все.
— Роберт заслужил «Золотой мяч» в этом году?
— Да, считаю, он должен был получить награду.
Три вопроса от болельщиков
— Когда перестанешь нырять?
— Никогда.
— Игра какого форварда для тебя пример: Майкла Антонио или Патрика Шика?
— Наверное, Шик ближе.
— Когда ждать возвращения Соболева на прежний уровень?
— Надеюсь, уже в марте.
Блиц для Александра Соболева
— Москва или Барнаул?
— Барнаул, нет... Да, все-таки Барнаул.
— Победа в РПЛ или победа в ЛЕ?
— В Лиге Европы.
— Тедеско или Ваноли?
— Ваноли, ведь сейчас он мой тренер.
— Соболев или Дзюба?
— Соболев.
— Counter-Strike или Fortnite?
— «Контра».
— Соболев или Кокорин? В «контре».
— Соболев, конечно!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7