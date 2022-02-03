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«Бороться за титул сложно. Постараемся быть в двойке». Соболев — о «Спартаке», сборной и нырках в штрафной

Нападающий Александр Соболев рассказал о «Спартаке», сборной и нырках в штрафной
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Большое интервью форварда «Спартака».

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» рассказал о том, за счет чего смог преодолеть голевую засуху, начавшуюся у него летом, как складываются его взаимоотношения с фанатами красно-белых, а также поделился мнением о перспективах «Спартака» в оставшейся части сезона.

Джордан Ларссон. «Забил 15 в прошлом году, а теперь — ни одного. На месте фанатов я тоже был бы зол». Ларссон — о смене тренера, голевой засухе и рождении сына

Ваноли, тактика, сборы

— Ты в «Спартаке» уже два года, за это время в команде появляется третий тренер. Насколько это тяжело?

— Понятно, что с одним тренером более комфортно работать, с другим иначе. Но моя работа — играть в футбол, тренироваться, выкладываться. Вне зависимости от тренера ты делаешь то, что от тебя требуют. Если сравнивать Тедеско, Виторию и Ваноли, могу сказать, что по темпераменту Паоло больше схож с Доменико. Он более агрессивный, заводит команду. Мне он нравится.

— Не слишком ли он темпераментный? Тедеско так не кричал на тренировках.

— Думаю, это для нас наоборот хорошо. Тренер очень встряхивает, делая акцент на каких-то моментах, которым стоит уделить внимание. Он знает меру, когда кричать, а когда успокоиться. Он не всегда такой. Знает грань. В этом плане мне он нравится.

— Какое у него главное качество?

— Требовательность. Он очень требовательный, огромное внимание уделяет мелочам. Любое твое движение оценивает, хочет, чтобы все было идеально.

— Он вас часто вызывает после тренировок на индивидуальные беседы?

— В основном у нас сейчас общекомандные занятия по теории. Но бывало, что вызывал по одному или группами. Сейчас очень много работы. Главное, мы понимаем, чего он хочет от нас, и стараемся это выполнить. Он и после тренировки подойдет что-то подскажет, и во время тренировки может остановить и все показать. В этом плане вообще проблем нет.

— Ты сказал, что Ваноли похож на Тедеско. А в чем их главное отличие?

— Пока затрудняюсь ответить. Сборы отличаются от чемпионата, по ходу сезона и тренировочный цикл другой. Сейчас мы просто пашем — у нас две тренировки в день: бегаем, прыгаем, много теории. Наверное, в первую очередь отличаются видением игры. У каждого тренера свой взгляд. Мы понимаем, что хочет Ваноли, и стараемся сейчас как можно лучше все натренировать. Поэтому много теории и тактической работы. Времени сейчас для подготовки у нас достаточно.

— Вы понимаете примерную схему игры при Ваноли?

— Мы понимаем примерную схему, нам подробно объясняют перестроения: как атаковать, как прессинговать. Все тренируем.

— Могу предположить, что схема будет снова с тремя центральными защитниками и быстрыми флангами, учитывая покупки Классена и Хлусевича.

— Не могу пока называть схему. Ваноли говорит, что в зависимости от соперника могут быть какие-нибудь изменения. Будем адаптироваться. В каком-то матче по одной схеме играть, в каком-то — по другой.

— Первый сбор всегда больше про «физику». Помню, в прошлом году вы бегали чуть ли не до потери пульса. Как ощущения сейчас?

— Так же тяжело. Но мы начинаем тренироваться еще в отпуске. Отдыхаем две недели, а потом две недели уже бегаешь, ходишь в тренажерный зал. Всегда первые сборы самые сложные — опять же много бега и зала. Все терпят, ребята молодцы.

Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев.
Фото ФК «Спартак»

— Болельщики любят по фото после отпуска вычислять лишний вес футболистов. У тебя были лишние килограммы?

— Нет, у меня проблем с весом не бывает вообще никогда. Всегда вес стоит. Может меняться на 1-2 килограмма. Это ерунда, во время сборов все это скидываешь. Так что я не особо слежу за весом.

— В команде снова появился нутриционист. Насколько это сильно изменило меню, и пришлось ли к этому привыкать?

— Что-то меняется, добавляется. Бывает, в той же столовой взял поменьше себе еды после бега, а он подходит и говорит: «Мало взял. Иди еще возьми». Взял только горячее, он говорит: «Еще обязательно салат положи». Он с каждым сидит и говорит, что нужно есть. Ты можешь брать что хочешь, но если чего-то не хватает, он сразу об этом говорит. Или после еды уже отправляет есть фрукты. Направляет нас.

— Возвращаясь к теме изменений тренерского штаба, Боккетти как-то ответил на слухи о возможном увольнении Карреры: «Я уже столько лет в «Спартаке», что ничему не удивлюсь». Ты за два года привык к постоянным переменам?

— Я спокойно к этому отношусь. «Спартак» — это самая обсуждаемая команда в России, всегда о ней говорят, появляются какие-то слухи. При этом 90% слухов — абсолютная неправда, но из-за них со стороны СМИ и болельщиков всегда есть давление на футболистов и тренерский штаб. Моя работа — играть и тренироваться.

Эсекиэль Понсе. Понсе покидает «Спартак». Аргентинец стал жертвой схемы Ваноли

Голы, хейт, «Наполи»

— У тебя было неудачное начало сезона: после гола в ворота «Крыльев» два месяца не забивал. Как себя чувствовал, когда все это происходило?

— Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жестко прессовать, первое время было очень тяжело. Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это все. Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше.

— Хейт был не только к тебе, но и ко всей команде. Календарь реально был крутой, все ожидали лидерства после 10-го тура. Что произошло между последним матчем на успешном предсезонном турнире и первым матчем в РПЛ?

— У меня есть предположение. В первую очередь сказалось давление. И мы, и болельщики ждали, что после 10 туров будем на первом месте. В итоге оступились в стартовой игре, с Самарой сыграли неважно, потом уступили «Нижнему». И эта уверенность все уменьшалась. Плюс у нас много молодых ребят, не все справились с этим давлением. Все хотели как можно лучше выступить для «Спартака» и болельщиков. Первое время я не справлялся с этим давлением, но постепенно вырабатывается какой-то иммунитет, футболист начинает иначе мыслить. Думаю, сейчас в отпуске многие окончательно отпустили всю ситуацию, сейчас с новыми силами и свежей головой приехали на сборы. Я вижу, как все работают, пашут и хотят. Думаю, сейчас у нас все должно быть намного лучше.

— Ты говорил, что тебе как-то помог разговор с Леонидом Трахтенбергом...

— Это было еще в прошлом году после зимней паузы. В этом году со многими разговаривал, с тем же Джикией. Мы все между собой общаемся, обсуждаем причины. Не было равнодушных, мы футболисты «Спартака», хотим побеждать в каждом матче. Ничья нас огорчает, из-за поражений все переживают. Все хотят побеждать. И даже после неудачного старта все хотели. Лично я просто отпустил всю ситуацию и перестал думать об этом.

— Как сильно накручивал себя?

— Как я уже сказал, думал, что легко справляюсь, но не получалось. Колоссальное давление. В прошлом сезоне до зимнего перерыва я забил пять голов, а во второй части — 10 или 11. Все ждали продолжения. А я: раз не забил, два не забил... И хейт обрушился на меня. Но это тоже опыт. Чем ты больше находишься в футболе, тем больше у тебя опыта. Теперь могу спокойно относиться к хейту.

Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— А как до тебя доходит этот хейт?

— Я особо не читаю ни прессу, ни сообщения в социальных сетях. Но все равно это чувствуется. То баннер на стадионе вывесят, то еще что-то. От всего не скроешься, что-то попадает. Кто-нибудь может статью скинуть. После поражения уходишь в подтрибунку, слышишь крики фанатов. Начинаешь себя накручивать, съедаешь себя изнутри. Нужно просто отключиться от всего и работать. Все знают, как может играть Ларссон, как может играть Соболев. И мы это знаем. Наверное, с давлением мы не справились, но со временем ты учишься, набираешься опыта и убираешь все из головы.

— Потом у тебя были 7 голов в 10 матчах. Чувствовал себя в топовой форме тогда?

— Наверное, да. Там еще были голевые передачи. Может быть, в 10 матчах сделал 10 голевых действий как раз — не помню. Я же говорю, когда ты выключаешь голову и сосредотачиваешься только на футболе, все начинает меняться. Забиваешь в одной игре, у тебя появляется уверенность. И с каждым голевым действием все больше раскрепощаешься, на тебя ничего не давит. Появляются вдохновение и уверенность, просто получаешь удовольствие от футбола. Если взять домашнюю игру с «Наполи», там все были заряжены и уверены в себе. Джикия, например, делает какой-то вынос, разряжая обстановку, Селихов достает неберущийся мяч — все это тоже придает уверенности. На поле каждый друг друга подпитывает, когда ничего на вас не давит. Когда в голове бардак, а ты выходишь на поле с мыслями, что нужно выиграть, забить, отдать голевую, хорошо сыграть, тогда у тебя вообще ничего не получится.

— Часто слышал такое мнение, что в российских командах у всех игроков установка «биться-бороться», нет удовольствия от игры. Действительно это так?

— Конечно, результат нужен. «Спартаку» он всегда нужен, это все понимают. Но когда у тебя мысли только об этом, ничего не получится. Разные игры бывают. В каких-то матчах приходится больше бороться, продавливать. Прям бойня идет, мало футбола. В таких матчах побеждать еще интереснее. Но бывают и игры, когда ты берешь верх футбольными качествами. Футбол разный. Чем лучше команда подстраивается под тот или иной футбол, тем больше вероятность победы.

— Как у тебя получилось сделать дубли именно в матчах с «Лестером» и «Наполи» — самыми сильными соперниками по осени? Особый настрой?

— На «Уфу» и на «Лестер» настрой одинаковый, честно. Просто в матчах с этими грандами в нас никто не верил. Все раскрепостились, выходили и получали удовольствие от матча и игры друг с другом. Все бились друг за друга. Так же происходит с любой командой, не могу сказать, почему с «Наполи» все получилось, а в каком-то другом матче — нет.

— Подготовка к матчам Лиги Европы со стороны штаба Витории тоже не отличалась?

— Сама структура, конечно, менялась, но не было акцента, что мы играем с «Лестером», надо делать что-то особенное.

— Витория после матча в Неаполе сказал, что еще накануне игры понял, что «Спартак» выиграет, потому что на предматчевую пресс-конференцию не пришел ни один итальянский журналист. Помогает, когда в тебя никто не верит?

— Наверное, да. Ничего на тебя не давит. Если ты проиграешь, скажут: «Ну, это «Наполи». А если проиграешь «Нижнему Новгороду», все мы знаем, что будет. Наверное, это играет какую-то роль, но я не могу точно утверждать.

— А ты поучаствовал тогда в послематчевой заварушке в Неаполе?

— Нет. Я видел, что происходит, но у меня была желтая карточка. Тогда решил отойти подальше — лучше не рисковать в такие моменты.

Паоло Ваноли. По принципам Конте. Подойдут ли «Спартаку» жесткость и дисциплина Ваноли?

Уход Витории, фанаты, Fan ID

— С каким чувством смотрел матчи с «Легией» и «Сочи», когда у тебя было две дисквалификации подряд?

— В Сочи я был на игре. Думал, что полечу и в Варшаву, но в итоге решили меня оставить — надеялись, что КДК отменит красную. Я продолжал тренироваться, поехал на заседание комитета, но карточку, к сожалению, не отменили. У ребят потом уже спрашивал, как они это с поля видели... А я сидел смотрел по телевизору, понимал: если нам забьют пенальти, мы окажемся в Лиге конференций. Сейв Селихова — это было что-то! Я спокойно обычно смотрю матчи — не прыгаю, не бегаю, держу эмоции в себе. Но у меня, правда, просто были мурашки по коже.

— Селихова встречали как-то по-особенному после отпуска?

— Конечно, я и все рады за Селю, за такое возвращение его. Конечно, мы его и подкалывали, и радовались вместе с ним. Хорошая командная атмосфера.

— После матча с «Сочи» Витория собирал команду на ужин. Ларссон рассказал, что он тогда не попрощался с командой. А он вообще попрощался?

— Думаю, все ждали какую-то речь от него, потому что уже после ужина было известно, что он уходит. Но такой речи он не произнес.

— А ты ему писал?

— Да, написал потом в WhatsApp, пожелал ему удачи.

— У меня с самого его назначения складывалось чувство, что это уже заранее предрешенная недолгая история. У команды не было такого ощущения?

— Нет. Он наш тренер, мы в него верили. Не было такого, что не считали его своим.

— А вы все слухи вокруг него не видели или просто не обращали внимания?

— Мы в него верили, делали то, что он хотел от нас. Получалось или нет — это уже другое дело.

— Как считаешь, не получилось у Витории или у «Спартака»?

— Считаю, виноваты тут все, мы — одна команда.

— Много доставалось не только тебе. Болельщики какими только словами не называли Рассказова. Были какие-то разговоры в раздевалке, чтобы поддержать тех, на кого лился хейт?

— Старались просто подбадривать на тренировках: отдал человек пас хороший — молодец, похлопали ему, забил — снова молодец. Лишний раз подходить и напоминать про неудачи или про хейт, думаю, не стоит. А так мы всегда поддерживаем и тех, у кого игра не идет, и молодых парней, которые недавно в коллективе. У всех между собой хорошие отношения.

— Ты по примеру Глушакова не встречался с лидерами фанатских группировок, когда трибуны встали против тебя?

— Нет. Я отлично знаю лидеров фанатов, у меня с ними хорошие отношения. Всем известно, что они приезжали к нам, состоялся разговор. Парни тогда сказали, что верят в нас и понимают, что у всех бывают тяжелые моменты. Здорово, что фанаты всегда с нами. Только вместе мы сможем побеждать.

— После игры с «Ахматом» у тебя случился интересный диалог с болельщицей. Помнишь ее? Как отнесся к такому?

— Тогда было смешно. Прикольная ситуация. Она еще и в Сети разлетелась. Подобные моменты случаются — положительно к ним отношусь.

— Болельщики «Спартака» вместе с фанатами других клубов выступили против введения Fan ID и намерены бойкотировать матчи. Тебе будет их не хватать, если бойкот станет реальным?

— Конечно, будет не хватать. Считаю, у нас самые лучшие болельщики. Как поддерживают нас, не поддерживают никого. Мы будем очень расстроены, если бойкот все же будет. Но мы понимаем их негодование — парни имеют полное право отстаивать свою позицию и заявлять о ней.

Самуэль Жиго. Уход Жиго — кошмар для болельщиков «Спартака». Он не работает в команде — живет ею

Чемпионство, Лига Европы, трансферы

— Можно ли сегодня говорить, что «Спартак» не борется за чемпионство в сезоне-2021/22?

— (После долгой паузы.) Непростой вопрос, на самом деле. Если вспоминать прошлый сезон: какое отставание было у «Локомотива» от второго места, а они весной почти все выиграли. Мы, конечно, верим в чемпионство — каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело. Я надеюсь, что мы попадем в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов. Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи — почему бы не стать и чемпионами.

— Кто, на твой взгляд, составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за титул?

— Если честно, не знаю, как выглядит таблица, кто на каком месте. Не смотрю в нее. Думаю только об игре «Спартака» и нашем положении. В таблицу надо смотреть после 30-го тура, а сейчас — двигаться от игры к игре.

— На что «Спартак» способен претендовать в Лиге Европы?

— Мы в группе дважды обыграли «Наполи», сыграли в гостях вничью с «Лестером», что доказывает, что мы можем на равных играть с такими командами. В этом убедились и мы сами, и все вокруг. Но плей-офф — это уже не групповая стадия, тут всего две игры. Случиться может все что угодно. Верю только в наше светлое будущее в еврокубках.

Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— С кем хотелось бы сыграть в 1/8 финала: снова «Наполи», «Барса» или «Лейпциг» Тедеско?

— Нет никаких предпочтений вообще. Спокойно жду жеребьевки — будет интересно сыграть, кто бы ни попался в соперники. На этой стадии слабых команд все равно уже не останется — будут только лучшие.

— За Доменико и его командой следишь? На связи с тренером?

— Не особо слежу. Поздравлял его с назначением. Знаю, что последние несколько матчей они выиграли. Но не более.

— «Спартак» пополнил еще один форвард — Шамар Николсон. Как тебе конкуренция с ним, и как он проявляет себя в тренировочном процессе?

— Нормально отнесся к его приходу. Футбол — это спорт, конкуренция есть всегда. Когда я приходил в «Спартак», тут были Понсе и Ларссон. Покупки были и всегда будут. Если хочешь играть — надо доказывать тренеру свой уровень: хорошо тренироваться, а потом — хорошо играть.

— Команда сильно омолаживается. Для тебя как для столь же молодого игрока это плюс или недостаток опытных ребят тревожит?

— Ну, я не могу себя назвать молодым — через месяц мне 25. Считаю, у нас хватает и более опытных игроков. Надеюсь, этот сплав молодости и опыта даст результат.

Валерий Карпин. «Дзюба готов пойти навстречу сборной? Странная формулировка — пусть тренируется и играет». Интервью Валерия Карпина

Сборная, Карпин

— В команду заезжал Валерий Карпин. Ты был на встрече с ним? О чем говорили?

— Я с ним не общался.

— То есть Карпин не видит тебя кандидатом в сборную, во всяком случае в ближайшее время. Это задевает?

— Нет. Буду забивать, отдавать передачи, хорошо играть — буду в сборной. Надо выполнять свою работу нападающего, вот и все.

— Ни Дзюбу, ни тебя в сборную не вызывают. То есть играть Карпин планирует без больших форвардов.

— Почему? Заболотного же вызывают. Вообще, у каждого тренера своя тактика и свое видение игры. Может быть, Карпин не видит меня в своей схеме. Я это тоже понимаю.

— Если матч против Польши будешь смотреть по телевизору, расстроишься?

— Конечно, расстроюсь. А как? Хочется играть в сборной. Но чтобы играть там, нужно играть в клубе — и играть хорошо.

— Польша — это Левандовски и остальные или нет?

— Это хорошая команда с лучшим нападающим мира. Вот и все.

— Роберт заслужил «Золотой мяч» в этом году?

— Да, считаю, он должен был получить награду.

Три вопроса от болельщиков

— Когда перестанешь нырять?

— Никогда.

— Игра какого форварда для тебя пример: Майкла Антонио или Патрика Шика?

— Наверное, Шик ближе.

— Когда ждать возвращения Соболева на прежний уровень?

— Надеюсь, уже в марте.

Алекс Крал. «Есть вариант вернуться в «Спартак», остаться в «Вест Хэме» или уйти в другой клуб». Крал — о сложностях в АПЛ и общении с Ваноли

Блиц для Александра Соболева

— Москва или Барнаул?

— Барнаул, нет... Да, все-таки Барнаул.

— Победа в РПЛ или победа в ЛЕ?

— В Лиге Европы.

— Тедеско или Ваноли?

— Ваноли, ведь сейчас он мой тренер.

— Соболев или Дзюба?

— Соболев.

— Counter-Strike или Fortnite?

— «Контра».

— Соболев или Кокорин? В «контре».

— Соболев, конечно!

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
14
13
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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