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ТИНЬКОФФ РПЛ

13 марта, 22:40

«Судейство сегодня ужасное, были какие-то двойные стандарты!» Мощный спич Джикии после матча с «Краснодаром»

Капитан «Спартака» Джикия назвал ужасным судейство в матче РПЛ с «Краснодаром»
Севастиан Терлецкий
,  
Сергей Федоров
,  
Антон Иванов
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Георгий Джикия выводит свою команду на матч с «быками».
Фото ФК «Спартак»
Судья Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Капитан «Спартака» ответил на все вопросы.

13 марта «Спартак» на своем поле уступил «Краснодару» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Красно-белые в нынешнем сезоне проиграли уже девять матчей при всего семи победах. После окончания встречи на вопросы журналистов ответил капитан команды Георгий Джикия.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)

Никакой недооценки соперника не было

— В чем сегодня была проблема?

— Проблема в том, что мы не забили и не реализовали свои моменты. Мы ожидали, что «Краснодар» будет играть на контратаках. Свои ошибки сегодня привели к пропущенным голам. А если смотреть на все остальное, больше моментов у соперника и не было.

— У «Краснодара» уехали все легионеры, это как-то изменило психологически ваш настрой на игру?

— Никакой недооценки соперника не было. В раздевалке была ярость, потому что проиграли.

— Что думаете о двух незасчитанных мячах?

— Я был на поле, не видел. Тем, кто смотрит ВАР, виднее.

Судья Евгений Кукуляк. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Судья Евгений Кукуляк.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Как оцените сегодня судейство в целом?

— Судейство было ужасное. Хоть я и не люблю комментировать судейство, но сегодня оно было ужасное.

— Пытались ли вы на правах капитана как-то контактировать с арбитром?

— Ему было без разницы. Какие-то двойные стандарты были.

13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Самуэль Жиго выбивает мяч в&nbsp;борьбе с&nbsp;Владимиром Ильиным. Сзади&nbsp;&mdash; Максимилиано Кофрие. Судьба поняла: полностью русскому «Краснодару» три очка нужнее. «Быки» в гостях победили «Спартак»

«Спартак» по игре сейчас выглядит более стабильно

— На ваш взгляд, специально ли валялся Ионов в концовке? И как сильно это сбивает команду?

— Не знаю, специально ли, я не могу говорить за него. Когда команда в концовке тянет время, это всегда сбивает, но это часть игры, такое бывает.

— Чувствуется ли, что «Спартак» стал сильнее?

— Мы проиграли сегодняшнюю игру. Если по игре, то мне кажется, что мы сейчас выглядим более стабильно. Понятное дело, что всегда обидно проигрывать, допуская нелепые ошибки. Надеюсь, в будущем такое не повторится.

— Какая у вас сейчас мотивация у «Спартака»?

— «Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в турнирной таблице.

— Может быть, сейчас уже больше мыслей о кубковом турнире?

— Мы идем от игры к игре, следующий матч у нас с «Нижним Новгородом», будем думать об этом сопернике. Нужно исправить сегодняшние ошибки и идти дальше.

— Какая мотивация сейчас лично у вас? Нет еврокубков, сборная ни за что не борется.

— О сборной будем думать 21 числа. Посмотрим, как будет дальше складываться ситуация с нашим футболом. Пройдет время, дай бог, все устаканится. Но сейчас задача моя личная и команды — стабилизировать игру, подняться как можно выше в таблице. Летом посмотрим по ситуации, будем ли рассчитывать на что-то в Европе.

— А Карпин вам звонил?

— Нет.

— Общаетесь ли вы с легионерами?

— Мы разговариваем со всеми легионерами. Как видите, сегодня все в команде. Всем ребятам большое спасибо за то, что остаются.

Валерий Карпин
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
14
2
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
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Урал – Ахмат
 0 : 0
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