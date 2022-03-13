«Судейство сегодня ужасное, были какие-то двойные стандарты!» Мощный спич Джикии после матча с «Краснодаром»

Капитан «Спартака» ответил на все вопросы.

13 марта «Спартак» на своем поле уступил «Краснодару» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Красно-белые в нынешнем сезоне проиграли уже девять матчей при всего семи победах. После окончания встречи на вопросы журналистов ответил капитан команды Георгий Джикия.

Никакой недооценки соперника не было

— В чем сегодня была проблема?

— Проблема в том, что мы не забили и не реализовали свои моменты. Мы ожидали, что «Краснодар» будет играть на контратаках. Свои ошибки сегодня привели к пропущенным голам. А если смотреть на все остальное, больше моментов у соперника и не было.

— У «Краснодара» уехали все легионеры, это как-то изменило психологически ваш настрой на игру?

— Никакой недооценки соперника не было. В раздевалке была ярость, потому что проиграли.

— Что думаете о двух незасчитанных мячах?

— Я был на поле, не видел. Тем, кто смотрит ВАР, виднее.

Судья Евгений Кукуляк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Как оцените сегодня судейство в целом?

— Судейство было ужасное. Хоть я и не люблю комментировать судейство, но сегодня оно было ужасное.

— Пытались ли вы на правах капитана как-то контактировать с арбитром?

— Ему было без разницы. Какие-то двойные стандарты были.

«Спартак» по игре сейчас выглядит более стабильно

— На ваш взгляд, специально ли валялся Ионов в концовке? И как сильно это сбивает команду?

— Не знаю, специально ли, я не могу говорить за него. Когда команда в концовке тянет время, это всегда сбивает, но это часть игры, такое бывает.

— Чувствуется ли, что «Спартак» стал сильнее?

— Мы проиграли сегодняшнюю игру. Если по игре, то мне кажется, что мы сейчас выглядим более стабильно. Понятное дело, что всегда обидно проигрывать, допуская нелепые ошибки. Надеюсь, в будущем такое не повторится.

— Какая у вас сейчас мотивация у «Спартака»?

— «Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в турнирной таблице.

— Может быть, сейчас уже больше мыслей о кубковом турнире?

— Мы идем от игры к игре, следующий матч у нас с «Нижним Новгородом», будем думать об этом сопернике. Нужно исправить сегодняшние ошибки и идти дальше.

— Какая мотивация сейчас лично у вас? Нет еврокубков, сборная ни за что не борется.

— О сборной будем думать 21 числа. Посмотрим, как будет дальше складываться ситуация с нашим футболом. Пройдет время, дай бог, все устаканится. Но сейчас задача моя личная и команды — стабилизировать игру, подняться как можно выше в таблице. Летом посмотрим по ситуации, будем ли рассчитывать на что-то в Европе.

— А Карпин вам звонил?

— Нет.

— Общаетесь ли вы с легионерами?

— Мы разговариваем со всеми легионерами. Как видите, сегодня все в команде. Всем ребятам большое спасибо за то, что остаются.