«Судейство сегодня ужасное, были какие-то двойные стандарты!» Мощный спич Джикии после матча с «Краснодаром»
13 марта «Спартак» на своем поле уступил «Краснодару» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Красно-белые в нынешнем сезоне проиграли уже девять матчей при всего семи победах. После окончания встречи на вопросы журналистов ответил капитан команды Георгий Джикия.
Никакой недооценки соперника не было
— В чем сегодня была проблема?
— Проблема в том, что мы не забили и не реализовали свои моменты. Мы ожидали, что «Краснодар» будет играть на контратаках. Свои ошибки сегодня привели к пропущенным голам. А если смотреть на все остальное, больше моментов у соперника и не было.
— У «Краснодара» уехали все легионеры, это как-то изменило психологически ваш настрой на игру?
— Никакой недооценки соперника не было. В раздевалке была ярость, потому что проиграли.
— Что думаете о двух незасчитанных мячах?
— Я был на поле, не видел. Тем, кто смотрит ВАР, виднее.
— Как оцените сегодня судейство в целом?
— Судейство было ужасное. Хоть я и не люблю комментировать судейство, но сегодня оно было ужасное.
— Пытались ли вы на правах капитана как-то контактировать с арбитром?
— Ему было без разницы. Какие-то двойные стандарты были.
«Спартак» по игре сейчас выглядит более стабильно
— На ваш взгляд, специально ли валялся Ионов в концовке? И как сильно это сбивает команду?
— Не знаю, специально ли, я не могу говорить за него. Когда команда в концовке тянет время, это всегда сбивает, но это часть игры, такое бывает.
— Чувствуется ли, что «Спартак» стал сильнее?
— Мы проиграли сегодняшнюю игру. Если по игре, то мне кажется, что мы сейчас выглядим более стабильно. Понятное дело, что всегда обидно проигрывать, допуская нелепые ошибки. Надеюсь, в будущем такое не повторится.
— Какая у вас сейчас мотивация у «Спартака»?
— «Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в турнирной таблице.
— Может быть, сейчас уже больше мыслей о кубковом турнире?
— Мы идем от игры к игре, следующий матч у нас с «Нижним Новгородом», будем думать об этом сопернике. Нужно исправить сегодняшние ошибки и идти дальше.
— Какая мотивация сейчас лично у вас? Нет еврокубков, сборная ни за что не борется.
— О сборной будем думать 21 числа. Посмотрим, как будет дальше складываться ситуация с нашим футболом. Пройдет время, дай бог, все устаканится. Но сейчас задача моя личная и команды — стабилизировать игру, подняться как можно выше в таблице. Летом посмотрим по ситуации, будем ли рассчитывать на что-то в Европе.
— А Карпин вам звонил?
— Нет.
— Общаетесь ли вы с легионерами?
— Мы разговариваем со всеми легионерами. Как видите, сегодня все в команде. Всем ребятам большое спасибо за то, что остаются.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7