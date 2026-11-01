«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

«Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ — 0:0.

Встреча прошла на стадионе «Газовик».

«Оренбург» не проигрывает в РПЛ уже на протяжении пяти матчей (две победы и три ничьи). После 13 туров команда Ильдара Ахметзянова занимает шестое место, набрав 17 очков.

ЦСКА потерял очки в двух последних матчах РПЛ из трех. В 11-м туре армейцы проиграли московскому «Динамо» (1:3). После 13 туров команда Дмитрия Игдисамова занимает третье место, набрав 26 очков.

В следующем туре «Оренбург» 8 ноября сыграет в гостях против самарских «Крыльев Советов», а ЦСКА 7 ноября проведет гостевой матч против «Краснодара».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)

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