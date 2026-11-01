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Локомотив — Спартак: счет и результат матча 13 тура РПЛ 1 ноября 2026

«Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 4:0

Руслан Минаев
«Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби — 4:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» на выезде разгромил «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России — 4:0. Игра проходила на «РЖД Арене» в Москве.

В начале встречи автогол забил вингер железнодорожников Александр Руденко. У красно-белых мячи на счету Манфреда Угальде, Эсекьеля Барко (пенальти) и Виктора Парады, который отметился в первом тайме спустя две минуты после выхода на поле. Испанец заменил травмированного Игоря Дмитриева.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ. «Локомотив» потерпел второе поражение подряд в чемпионате. Команда Михаила Галактионова с 11 очками — на 14-й строчке.

В следующем матче РПЛ красно-белые примут «Акрон» 8 ноября. «Локомотив» сыграет дома с «Рубином» 6 ноября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:4
Спартак

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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