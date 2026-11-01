«Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 4:0

«Спартак» на выезде разгромил «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России — 4:0. Игра проходила на «РЖД Арене» в Москве.

В начале встречи автогол забил вингер железнодорожников Александр Руденко. У красно-белых мячи на счету Манфреда Угальде, Эсекьеля Барко (пенальти) и Виктора Парады, который отметился в первом тайме спустя две минуты после выхода на поле. Испанец заменил травмированного Игоря Дмитриева.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ. «Локомотив» потерпел второе поражение подряд в чемпионате. Команда Михаила Галактионова с 11 очками — на 14-й строчке.

В следующем матче РПЛ красно-белые примут «Акрон» 8 ноября. «Локомотив» сыграет дома с «Рубином» 6 ноября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

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