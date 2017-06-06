Зоран Тошич: "На первом месте для меня ЦСКА, другие варианты пока не рассматриваю"

Сербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал "СЭ", как проходят его переговоры со столичным клубом о новом контракте. Игрок отметил, что в первую очередь рассматривает предложение армейцев и о других командах пока не думает. Соглашение Тошича с красно-синими заканчивается 30 июня.
- Пока никаких подвижек в переговорах нет, - сказал Тошич. - С прошлой недели ничего не изменилось, поэтому пока не знаю, что сказать. Я уже много раз говорил, что вначале буду рассматривать предложение от ЦСКА, а о других командах пока даже не думаю.
В минувшем сезоне 30-летний полузащитник провел за ЦСКА 24 матча в чемпионате России (один мяч и пять голевых передач), четыре – в Лиге чемпионов (одна голевая передача), и один – в Суперкубке. (Павел ГУРЕВИЧ)
Хряк
Карочи...Итог... Канюшне каюк !!!)))
22:39 6 июня
sergant89
Зачем он нужен? Тошич 5-летней давности и Тошич прошедшего сезона это разные игроки, один продвинутый второй совсем сдувшийся. Отпустите его дозаработать на старость туда где футбол пониже уровнем
22:30 6 июня
vernon s
На год, максимум, о высокой зарплате не стоит думать. 30 лет, последние 2 сезона травмы и нестабильная игра.
22:26 6 июня
SPFAN
А другие варианты разве есть?
21:54 6 июня
Фемистоклюс
А другим командам Зоран и не интересен.
21:54 6 июня