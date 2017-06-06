Зоран Тошич: "На первом месте для меня ЦСКА, другие варианты пока не рассматриваю"

Сербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал "СЭ", как проходят его переговоры со столичным клубом о новом контракте. Игрок отметил, что в первую очередь рассматривает предложение армейцев и о других командах пока не думает. Соглашение Тошича с красно-синими заканчивается 30 июня.

- Пока никаких подвижек в переговорах нет, - сказал Тошич. - С прошлой недели ничего не изменилось, поэтому пока не знаю, что сказать. Я уже много раз говорил, что вначале буду рассматривать предложение от ЦСКА, а о других командах пока даже не думаю.

В минувшем сезоне 30-летний полузащитник провел за ЦСКА 24 матча в чемпионате России (один мяч и пять голевых передач), четыре – в Лиге чемпионов (одна голевая передача), и один – в Суперкубке. (Павел ГУРЕВИЧ)