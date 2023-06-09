Зиньковский — о критике «Спартака» весной: «За нами больше следят, больше обсуждают»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в интервью «СЭ» рассказал, как команда реагировала на критику в весенней части сезона.

— Очень много людей говорило, что «Спартак» завалил весну. Как реагировали?

— Это «Спартак». Критика к нашему клубу цепляется больше, чем к другим. За «Спартаком», наверное, немножко больше следят, больше обсуждают. Мы относились спокойно, были готовы играть в свой футбол. Обсуждали только игровые моменты с ребятами и тренерским штабом. Абстрагировались от медиа и спокойно готовились к матчам. Да, что-то не получилось, но вышло как вышло.

— Некоторые работают с психологами. Как ты справляешься с критикой?

— Я спокоен по жизни. И в футболе также. Думаю, что мне не нужен психолог. Спокойно справляюсь. Критика бывает. Чем больше клуб, тем чаще обсуждают.

«Спартак» завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, красно-белые дошли до полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором уступили «Акрону» (1:2).

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