«Надеюсь, Абаскаль не покинет нас и останется в команде! С ним интересно работать». Интервью Зиньковского
Прошедший сезон для полузащитника Антона Зиньковского стал первым в «Спартаке». По его итогам 27-летний игрок впервые добился медалей РПЛ — красно-белые заняли третье место. В интервью «СЭ» Зиньковский рассказал об итогах сезона, работе с Абаскалем и ситуации в «Крыльях Советов».
«Сезон получился неоднозначным»
— Это был твой первый сезон в «Спартаке». Какие итоги ты можешь подвести?
— Сезон получился неоднозначным лично для меня. Было много разных моментов — и хороших, и не очень. Заняли третье место, бронзовые медали — для меня они первые в карьере. Это плюс, можно занести в актив.
— Какой момент в этом сезоне ты можешь назвать лучшим?
— Гол в ворота ЦСКА. Он был номинирован на лучший гол чемпионата.
— Лучший — потому что соперник принципиальный?
— Все сложилось вместе. И соперник принципиальный, дерби. И это был мяч, который вернул нас в игру. И действительно красивый гол получился!
— Какой для тебя самый запоминающийся матч сезона?
— Их было два: с «Сочи», когда я забил свой первый гол за «Спартак», и с ЦСКА, конечно.
— А для всей команды?
— Несколько. Тот же матч с «Краснодаром», 4:3, когда мы отыгрывались несколько раз. Встречи с ЦСКА тоже. И матч с «Зенитом», когда мы выиграли 3:0. Тогда много болельщиков было.
— Кто лучший игрок «Спартака» в этом сезоне?
— Наверное, лучшие — Квинси Промес и Александр Соболев. Вообще можно отметить больше половины команды. Мы все хорошо поработали в этом сезоне. У нас много молодых ребят, которые до этого мало играли и показали отличный прогресс. Для некоторых это первый сезон в «Спартаке». Ребята доказали, что могут вносить весомый вклад в командное дело. Ну и также опытные ребята — Зобнин, Селихов, Соболев, Промес, Джикия и остальные... Получается, все отлично себя проявили.
— Для тебя, как для игрока «Спартака», кто самый принципиальный соперник?
— Все принципиальные. Честно, особо не выделяю, не разделяю. Но «Зенит» и ЦСКА — основные. На них, наверное, больше упор.
— Что в следующем сезоне нужно изменить «Спартаку», чтобы навязать борьбу «Зениту»?
— Просто быть лучше, чем в этом сезоне на всех фронтах. Все просто, но в то же время сложно.
«Искали контакт с Абаскалем»
— Мы знаем Абаскаля экспрессивным, требовательным. Как тебе работается с ним?
— Так и есть. Работать интересно! Высокие требования. Мы искали контакт и нашли его.
— Искали контакт?
— Для тренера все новое — страна, команда. И я — новичок в «Спартаке». Притирались друг к другу. С какими-то ребятами он больше общался, с какими-то меньше. Все хорошо! Мы двигаемся дальше все вместе! Надеюсь, Гильермо не покинет нас и будет в команде. Все отлично!
— Как выглядела эта притирка?
— Это долгий процесс, было много разных моментов и нюансов — игровых, неигровых. Мы отлично общаемся со всем штабом, с Гильермо. Я только рад работать с ними!
— Абаскаль стал своим, стали ли вы семьей?
— Думаю, можно так сказать. Сейчас мы в «Спартаке» как одна семья, одно целое, один большой слаженный коллектив.
— Была встреча с новым руководством, «Лукойлом». Какие впечатления?
— В принципе, мы и так знали, кто эти люди. Просто в спокойной обстановке после сезона встретились, наметили какие-то цели, обсудили прошлый сезон, поздравили друг друга.
— Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сказал, что руководство хорошо оценило сезон. Так ли это?
— Конечно, если сравнивать с прошлым, когда было десятое место, а сейчас третье. Медали есть. Для меня лично (хотя я и первый год в «Спартаке», не могу сравнивать) третье место — отличный результат. Хотя, понятно, рассчитывали на большее, могли добиться большего. Но это футбол, такое случается. Доволен первым сезоном с медалью.
— Очень много людей говорило, что «Спартак» завалил весну. Как реагировали?
— Это «Спартак». Критика к нашему клубу цепляется больше, чем к другим. За «Спартаком», наверное, немножко больше следят, больше обсуждают. Мы относились спокойно, были готовы играть в свой футбол. Обсуждали только игровые моменты с ребятами и тренерским штабом. Абстрагировались от медиа и спокойно готовились к матчам. Да, что-то не получилось, но вышло как вышло.
— Некоторые работают с психологами. Как ты справляешься с критикой?
— Я спокоен по жизни. И в футболе также. Думаю, что мне не нужен психолог. Спокойно справляюсь. Критика бывает. Чем больше клуб, тем чаще обсуждают.
«Осинькин был зол на меня после игры»
— До последнего тура было непонятно, как закончат сезон «Крылья Советов». Следил за ситуацией?
— Конечно, переживал. Общаюсь с ребятами из Самары. Во время зимней паузы я думал, что заключительный тур между «Спартаком» и «Крыльями» не будет ничего значить. Считал, мы будем в медалях, а «Крылья» — в середине таблицы. Казалось, что и им уже ничего не будет нужно, и нам. Получилось наоборот! Нам нужны были очки, «Крыльям» — тоже. Для них удивительным образом сложились результаты, избежали стыков.
— Получается, вы помогли «Крыльям» остаться в РПЛ.
— Получается, что так. Общался и с Осинькиным, и с ребятами. Игорь Витальевич был зол на меня после игры за то, что я имел несколько хороших моментов, мог огорчить Самару (улыбается). Этого не случилось, «Крылья» победили. Поздравляю Самару с сохранением в РПЛ, а нас с бронзовыми медалями.
— У «Крыльев» в сезоне-2021/22 было восьмое место, а в этом избежали стыков. У тебя есть объяснение, почему так изменился результат?
— Если взять последние полтора года — ушло больше пяти человек группы атаки, ведущие игроки, ребята, делающие результат. Игорю Витальевичу было невероятно трудно за короткий промежуток времени, за одни сборы перестроить команду. В этом сезоне, наверное, не всё получалось. У «Крыльев» все впереди.
— В матче с «Крыльями Советов» Георгий Джикия был удален со скамейки запасных. Как-то он объяснил в раздевалке этот эпизод?
— Мы это даже не обсуждали. Это эмоции. Бывает.
— Многие связывали поведение Джикии и Соболева с участием в Медиалиге. Якобы они не могут до конца переключиться. Что ты об этом думаешь?
— Не знаю, мне кажется, это вообще не связано. Смысла нет сравнивать. Медиалига — это отдельное от футбола дело. РПЛ — совсем другое, другие эмоции, другой настрой.
— Успел пообщаться с бывшим директором «Чертаново» Николаем Лариным после освобождения?
— Конечно. Очень рад за Николая Юрьевича! Говорю не в первый раз и не в последний — справедливость восторжествовала! Все очень рады. Думаю, все футбольное сообщество тепло приняло эту новость.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9