«Надеюсь, Абаскаль не покинет нас и останется в команде! С ним интересно работать». Интервью Зиньковского

Полузащитник красно-белых подвел итоги сезона-2022/23 для «СЭ».

Прошедший сезон для полузащитника Антона Зиньковского стал первым в «Спартаке». По его итогам 27-летний игрок впервые добился медалей РПЛ — красно-белые заняли третье место. В интервью «СЭ» Зиньковский рассказал об итогах сезона, работе с Абаскалем и ситуации в «Крыльях Советов».

«Сезон получился неоднозначным»

— Это был твой первый сезон в «Спартаке». Какие итоги ты можешь подвести?

— Сезон получился неоднозначным лично для меня. Было много разных моментов — и хороших, и не очень. Заняли третье место, бронзовые медали — для меня они первые в карьере. Это плюс, можно занести в актив.

— Какой момент в этом сезоне ты можешь назвать лучшим?

— Гол в ворота ЦСКА. Он был номинирован на лучший гол чемпионата.

— Лучший — потому что соперник принципиальный?

— Все сложилось вместе. И соперник принципиальный, дерби. И это был мяч, который вернул нас в игру. И действительно красивый гол получился!

— Какой для тебя самый запоминающийся матч сезона?

— Их было два: с «Сочи», когда я забил свой первый гол за «Спартак», и с ЦСКА, конечно.

— А для всей команды?

— Несколько. Тот же матч с «Краснодаром», 4:3, когда мы отыгрывались несколько раз. Встречи с ЦСКА тоже. И матч с «Зенитом», когда мы выиграли 3:0. Тогда много болельщиков было.

— Кто лучший игрок «Спартака» в этом сезоне?

— Наверное, лучшие — Квинси Промес и Александр Соболев. Вообще можно отметить больше половины команды. Мы все хорошо поработали в этом сезоне. У нас много молодых ребят, которые до этого мало играли и показали отличный прогресс. Для некоторых это первый сезон в «Спартаке». Ребята доказали, что могут вносить весомый вклад в командное дело. Ну и также опытные ребята — Зобнин, Селихов, Соболев, Промес, Джикия и остальные... Получается, все отлично себя проявили.

— Для тебя, как для игрока «Спартака», кто самый принципиальный соперник?

— Все принципиальные. Честно, особо не выделяю, не разделяю. Но «Зенит» и ЦСКА — основные. На них, наверное, больше упор.

— Что в следующем сезоне нужно изменить «Спартаку», чтобы навязать борьбу «Зениту»?

— Просто быть лучше, чем в этом сезоне на всех фронтах. Все просто, но в то же время сложно.

Артем Ребров, Антон Зиньковский и Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Искали контакт с Абаскалем»

— Мы знаем Абаскаля экспрессивным, требовательным. Как тебе работается с ним?

— Так и есть. Работать интересно! Высокие требования. Мы искали контакт и нашли его.

— Искали контакт?

— Для тренера все новое — страна, команда. И я — новичок в «Спартаке». Притирались друг к другу. С какими-то ребятами он больше общался, с какими-то меньше. Все хорошо! Мы двигаемся дальше все вместе! Надеюсь, Гильермо не покинет нас и будет в команде. Все отлично!

— Как выглядела эта притирка?

— Это долгий процесс, было много разных моментов и нюансов — игровых, неигровых. Мы отлично общаемся со всем штабом, с Гильермо. Я только рад работать с ними!

— Абаскаль стал своим, стали ли вы семьей?

— Думаю, можно так сказать. Сейчас мы в «Спартаке» как одна семья, одно целое, один большой слаженный коллектив.

— Была встреча с новым руководством, «Лукойлом». Какие впечатления?

— В принципе, мы и так знали, кто эти люди. Просто в спокойной обстановке после сезона встретились, наметили какие-то цели, обсудили прошлый сезон, поздравили друг друга.

— Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сказал, что руководство хорошо оценило сезон. Так ли это?

— Конечно, если сравнивать с прошлым, когда было десятое место, а сейчас третье. Медали есть. Для меня лично (хотя я и первый год в «Спартаке», не могу сравнивать) третье место — отличный результат. Хотя, понятно, рассчитывали на большее, могли добиться большего. Но это футбол, такое случается. Доволен первым сезоном с медалью.

— Очень много людей говорило, что «Спартак» завалил весну. Как реагировали?

— Это «Спартак». Критика к нашему клубу цепляется больше, чем к другим. За «Спартаком», наверное, немножко больше следят, больше обсуждают. Мы относились спокойно, были готовы играть в свой футбол. Обсуждали только игровые моменты с ребятами и тренерским штабом. Абстрагировались от медиа и спокойно готовились к матчам. Да, что-то не получилось, но вышло как вышло.

— Некоторые работают с психологами. Как ты справляешься с критикой?

— Я спокоен по жизни. И в футболе также. Думаю, что мне не нужен психолог. Спокойно справляюсь. Критика бывает. Чем больше клуб, тем чаще обсуждают.

Антон Зиньковский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Осинькин был зол на меня после игры»

— До последнего тура было непонятно, как закончат сезон «Крылья Советов». Следил за ситуацией?

— Конечно, переживал. Общаюсь с ребятами из Самары. Во время зимней паузы я думал, что заключительный тур между «Спартаком» и «Крыльями» не будет ничего значить. Считал, мы будем в медалях, а «Крылья» — в середине таблицы. Казалось, что и им уже ничего не будет нужно, и нам. Получилось наоборот! Нам нужны были очки, «Крыльям» — тоже. Для них удивительным образом сложились результаты, избежали стыков.

— Получается, вы помогли «Крыльям» остаться в РПЛ.

— Получается, что так. Общался и с Осинькиным, и с ребятами. Игорь Витальевич был зол на меня после игры за то, что я имел несколько хороших моментов, мог огорчить Самару (улыбается). Этого не случилось, «Крылья» победили. Поздравляю Самару с сохранением в РПЛ, а нас с бронзовыми медалями.

— У «Крыльев» в сезоне-2021/22 было восьмое место, а в этом избежали стыков. У тебя есть объяснение, почему так изменился результат?

— Если взять последние полтора года — ушло больше пяти человек группы атаки, ведущие игроки, ребята, делающие результат. Игорю Витальевичу было невероятно трудно за короткий промежуток времени, за одни сборы перестроить команду. В этом сезоне, наверное, не всё получалось. У «Крыльев» все впереди.

— В матче с «Крыльями Советов» Георгий Джикия был удален со скамейки запасных. Как-то он объяснил в раздевалке этот эпизод?

— Мы это даже не обсуждали. Это эмоции. Бывает.

— Многие связывали поведение Джикии и Соболева с участием в Медиалиге. Якобы они не могут до конца переключиться. Что ты об этом думаешь?

— Не знаю, мне кажется, это вообще не связано. Смысла нет сравнивать. Медиалига — это отдельное от футбола дело. РПЛ — совсем другое, другие эмоции, другой настрой.

— Успел пообщаться с бывшим директором «Чертаново» Николаем Лариным после освобождения?

— Конечно. Очень рад за Николая Юрьевича! Говорю не в первый раз и не в последний — справедливость восторжествовала! Все очень рады. Думаю, все футбольное сообщество тепло приняло эту новость.