Зиньковский рассказал, за что на него разозлился главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в интервью «СЭ» ответил на вопрос, следит ли за результатами «Крыльев Советов» в РПЛ.

— Получается, вы помогли «Крыльям» остаться в РПЛ.

— Получается, что так. Общался и с Осинькиным, и с ребятами. Игорь Витальевич был зол на меня после игры за то, что я имел несколько хороших моментов, мог огорчить Самару (улыбается). Этого не случилось, «Крылья» победили. Поздравляю Самару с сохранением в РПЛ, а нас с бронзовыми медалями.

— У «Крыльев» в сезоне-2021/22 было восьмое место, а в этом избежали стыков. У тебя есть объяснение, почему так изменился результат?

— Если взять последние полтора года — ушло больше пяти человек группы атаки, ведущие игроки, ребята, делающие результат. Игорю Витальевичу было невероятно трудно за короткий промежуток времени, за одни сборы, перестроить команду. В этом сезоне, наверное, не все получалось. У «Крыльев» все впереди.

«Спартак» с 54 очками занял третье место в РПЛ в завершившемся сезоне. В последнем туре красно-белые проиграли «Крыльям Советов» (0:1).

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