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Сегодня, 14:00

Зиньковский рассказал, за что на него разозлился главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин

Владимир Пушкарев
,
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в интервью «СЭ» ответил на вопрос, следит ли за результатами «Крыльев Советов» в РПЛ.

— Получается, вы помогли «Крыльям» остаться в РПЛ.

— Получается, что так. Общался и с Осинькиным, и с ребятами. Игорь Витальевич был зол на меня после игры за то, что я имел несколько хороших моментов, мог огорчить Самару (улыбается). Этого не случилось, «Крылья» победили. Поздравляю Самару с сохранением в РПЛ, а нас с бронзовыми медалями.

— У «Крыльев» в сезоне-2021/22 было восьмое место, а в этом избежали стыков. У тебя есть объяснение, почему так изменился результат?

— Если взять последние полтора года — ушло больше пяти человек группы атаки, ведущие игроки, ребята, делающие результат. Игорю Витальевичу было невероятно трудно за короткий промежуток времени, за одни сборы, перестроить команду. В этом сезоне, наверное, не все получалось. У «Крыльев» все впереди.

«Спартак» с 54 очками занял третье место в РПЛ в завершившемся сезоне. В последнем туре красно-белые проиграли «Крыльям Советов» (0:1).

Полностью интервью Антона Зиньковского читайте на сайте «СЭ».

Антон Зиньковский
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
0
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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