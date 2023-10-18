«Зенит» соберется в полном составе в четверг

Как стало известно «СЭ», «Зенит», который готовится к воскресному домашнему матчу 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», соберется в полном составе только в четверг, 19 октября.

Последними тренировки в составе клуба возобновят вернувшиеся из своих сборных казахстанский защитник Нуралы Алип, его сербский коллега по амплуа Страхиня Эракович и два колумбийца — хавбек Вильмар Барриос и форвард Матео Кассьерра.