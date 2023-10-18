Гунько считает, что Соболев нужен «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько отреагировал на информацию об отстранении форварда Александра Соболева от тренировок в общей группе московской команды.

Гунько рассказал, что далек от ситуации, но подчеркнул, что любой футболист нужен команде.

«Любой футболист, который находится в заявке, нужен команде. Это очевидно. Если футболист эффективен на поле, порой тренер может какими-то условными вещами пожертвовать. Главный критерий — действия на футбольном поле, которые решают, играет человек или нет», — цитирует тренера «РБ Спорт».

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.