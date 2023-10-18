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Гунько считает, что Соболев нужен «Спартаку»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько отреагировал на информацию об отстранении форварда Александра Соболева от тренировок в общей группе московской команды.

Гунько рассказал, что далек от ситуации, но подчеркнул, что любой футболист нужен команде.

«Любой футболист, который находится в заявке, нужен команде. Это очевидно. Если футболист эффективен на поле, порой тренер может какими-то условными вещами пожертвовать. Главный критерий — действия на футбольном поле, которые решают, играет человек или нет», — цитирует тренера «РБ Спорт».

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Дмитрий Гунько
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Зенит» соберется в полном составе в четверг

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
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Спартак – Пари НН
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Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
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