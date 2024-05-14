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Сегодня, 10:28

Булатов: «Победа «Спартака» в Кубке России сгладит впечатление от неудачного чемпионата»

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Бывший тренер системы «Спартака» Виктор Булатов считает, что возможная победа красно-белых в FONBET Кубке России сгладит впечатление от выступления команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Конечно, любой трофей — это положительные эмоции. Но, даже если Кубок выиграют, чемпионат всегда был основным соревнованием. Поэтому удачным сезон нельзя будет назвать. Конечно, это сгладит впечатления от неудачного чемпионата, но не более», — заявил Булатов Metaratings.ru.

Во вторник, 14 мая, «Спартак» встретится в Калининграде с «Балтикой» в финале Пути регионов. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Виктор Булатов
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Локомотив

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