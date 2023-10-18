Тарасова заявила, что Слуцкий произвел на нее ошеломляющее впечатление: «Профессор футбола»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о знакомстве с экс-тренером сборной России по футболу Леонидом Слуцким.

«Какое впечатление на меня произвел Леонид Слуцкий? Ошеломляющее! Футбол я с ним не обсуждала, ведь он — профессор футбола, а я — никто! Всегда хотела познакомиться с этим тренером. Очень довольна, что в моей жизни произошла такая встреча», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который 52-летний специалист покинул в ноябре прошлого года. До этого он возглавлял «Витесс», «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и «Уралан».