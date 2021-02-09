Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над сборной Иордании

«Зенит» обыграл сборную Иордании (1:0) в товарищеском матче.

Единственный мяч на 56-й минуте забил Артем Дзюба. Во втором тайме получил травму и был заменен нападающий «Зенита» Малком.

Товарищеский матч

Иордания — «Зенит» — 0:1 (0:0)

Гол: Дзюба, 56.

«Зенит»: Кержаков (Лунев, 46), Караваев (Сутормин, 46), Хотулев (Чистяков, 46), Ловрен (Ракицкий, 46), Круговой (Жирков, 46), Малком (Погорелов, 52), Барриос (Сазонов, 46), Оздоев (Чибисов, 63. Левин, 86), Вендел (Дзюба, 46), Мостовой (Шамкин, 62), Дриусси (Крапухин, 46).

9 февраля. Дубай. Стадион «Над-аль-Шеба».