Малком получил травму в матче со сборной Иордании
17:06
Нападающий «Зенита» Малком получил травму в товарищеском матче со сборной Иордании. Его заменили на 52-й минуте.
На поле вместо него вышел Михаил Погорелов. О степени серьезности повреждения информации пока нет. В эфире канала «Коммент.Шоу» сообщили, что у игрока травма колена.
По ходу второго тайма счет в матче 1:0 в пользу «Зенита». 23-летний Малком появился в команде летом 2019-го года. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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