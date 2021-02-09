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Малком получил травму в матче со сборной Иордании

17:06
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Малком получил травму в товарищеском матче со сборной Иордании. Его заменили на 52-й минуте.

На поле вместо него вышел Михаил Погорелов. О степени серьезности повреждения информации пока нет. В эфире канала «Коммент.Шоу» сообщили, что у игрока травма колена.

По ходу второго тайма счет в матче 1:0 в пользу «Зенита». 23-летний Малком появился в команде летом 2019-го года. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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