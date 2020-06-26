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«Зенит» — «Крылья Советов»: видеотрансляция матча РПЛ

12:00
«Зенит» примет «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ. Фото ФК «Крылья Советов»
«Зенит» примет «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ. Фото ФК «Крылья Советов»
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В пятницу, 26 июня, состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Петербургский клуб — лидер чемпионата и с 53 очками идет на первой строчке, самарцы — последние в турнирной таблице чемпионата России.

Следить за матчем «Зенит» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Крылья Советов»

Зенит — Крылья Советов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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