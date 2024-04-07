«Зенит» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Балтики» на матч 23-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Нино, Эракович, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Артур, Кассьерра, Педро.

«Балтика»: Латышонок, Андраде, Жиров, Луна, Ковалев, Капленко, Бистрович, Р.Фернандес, А.Фернандес, Лисакович, Козлов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Балтика».