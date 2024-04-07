ЦСКА — «Факел»: Обляков удвоил преимущество армейцев

ЦСКА удвоил преимущество в матче 23-го тура чемпионата России с «Факелом» — 2:0.

На 60-й минуте гол забил полузащитник Иван Обляков, отправив мяч в ворота воронежской команды через руки вратаря Александра Беленова. 25-летний футболист также сделал результативную передачу в первом тайме.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Факел».