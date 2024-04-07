ЦСКА — «Факел»: хозяева сделали счет разгромным

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отличился в матче 23-го тура чемпионата России с «Факелом».

20-летний футболист забил гол на 75-й минуте встречи, отправив мяч в дальний угол ворот соперника. Счет в игре стал 3:0 в пользу армейцев.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Факел».