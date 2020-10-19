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«Зайнутдинов и Марадишвили выглядели шикарно». Тикнизян об экспериментальной линии обороны ЦСКА

10:00
Виктор Васин, Бактиер Зайнутдинов и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Васин, Бактиер Зайнутдинов и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необычном выборе оборонительной линии в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (3:1).

— Действительно, у нас были некоторые кадровые проблемы, линия защиты была немного непривычная, но Виктор Михайлович смог вынести из этого пользу, — заявил «СЭ» Тикнизян. — Да, линия защиты была немного рискованная, но ребята, которые отыграли не на своих позициях, выглядели шикарно. Я про Костю Марадишвили, Баху (Зайнутдинов — «СЭ»). В том числе благодаря этому мы добились хорошего результата. (Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью с Тикнизяном читайте — здесь

ЦСКА — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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