«Зайнутдинов и Марадишвили выглядели шикарно». Тикнизян об экспериментальной линии обороны ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необычном выборе оборонительной линии в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (3:1).

— Действительно, у нас были некоторые кадровые проблемы, линия защиты была немного непривычная, но Виктор Михайлович смог вынести из этого пользу, — заявил «СЭ» Тикнизян. — Да, линия защиты была немного рискованная, но ребята, которые отыграли не на своих позициях, выглядели шикарно. Я про Костю Марадишвили, Баху (Зайнутдинов — «СЭ»). В том числе благодаря этому мы добились хорошего результата. (Севастиан Терлецкий)

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