Круговой: «Настрой на матч с «Локо» был сумасшедшим»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, какие испытал эмоции после победы в чемпионате России.

«Я испытал невероятные эмоции. Стать чемпионом России по футболу — бесценные эмоции. Было очень важно выйти сегодня и сыграть в свой футбол. Настрой на матч с «Локо» был сумасшедшим. Очень хотели победить именно сегодня. Это было действительно важно.

Я стал чемпионом России во второй раз в своей жизни с «Зенитом», это очень круто. Есть ли какие-то различия между наши чемпионствами? Нет, только промежуток в один год. Нам необходимо работать и продолжать прогрессировать, мотивация есть!», — заявил Круговой.

«Зенит» стал чемпионом России четвертый раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга восемь побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022) и одна в чемпионате СССР (1984).